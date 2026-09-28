/Поглед.инфо/ Разобличаването на тайните договорености за предаването на севернокорейски военнопленници от страна на Володимир Зеленски от трибуната на ООН предизвика остър дипломатически и вътрешнополитически трус в Южна Корея. Поведението на киевското ръководство постави южнокорейския президент Ли Дже-мьонг в капан между опозиционния натиск в Сеул, опасенията от ескалация с Пхенян и геополитическите претенции на Киев за военни доставки.

По публикация на Геворг Мирзаян. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Задкулисието на една изненада в Ню Йорк

Публичното оповестяване на факти, които по правило остават в зоната на строгата класифицирана информация, рядко е плод на небрежност в дипломацията. Когато Володимир Зеленски обяви от трибуната на Общото събрание на ООН, че Киев е предал на Сеул двама заловени в Курска област севернокорейски войници, това моментално предизвика вторични трусове на няколко хиляди километра на изток. Според изявления на южнокорейски представители между двете държави е съществувало предварително разбирателство тази операция да остане напълно поверителна. Разкриването й обаче бе извършено едностранно.

В Сеул реакцията бе мигновена и остра. За правителството на президентa Ли Дже-мьонг подобно публично "самохвалство" – по думите на южнокорейски политици – представлява пряк пробив в сигурността. Вместо тихо приключване на казуса, Южна Корея бе поставена пред публичен ултиматум, който пряко засяга отношенията й с Северна Корея.

Реакцията на администрацията в Киев бе хладно-небрежна: от Офиса на украинския президент заявиха, че Украйна е "отворена страна" и че съобщаването на самия факт без подробности не представлявало нарушение. Подобно тълкуване обаче бе посрещнато с безпокойство в Сеул, където правилата на дипломатическата дискретност имат коренно различна тежест.

Вътрешнополитическата минна шахта в Сеул

За президента Ли Дже-мьонг казусът с пленниците не е просто външнополитическо недоразумение, а директна заплаха за поста му. Южнокорейската опозиция бързо Wyползва ситуацията, за да атакува държавния глава, припомняйки предишни разследвания и обвинения срещу него от периода 2019–2020 г., свързани с съмнения за финансови преводи към Пхенян по времето, когато той бе губернатор на провинция Кьонги.

Опозиционни представители вече лансират хипотези, че тайното приемане на войниците е било опит за последващото им "незабележимо" връщане на Северна Корея с цел туширане на напрежението след инцидента в демилитаризираната зона от 21 септември, при който загинаха южнокорейски войници. Твърденията, че южнокорейският лидер прави отстъпки пред Пхенян, подхранват исканията за сериозен натиск и евентуални процедури по импийчмънт.

Президентът Ли реагира необичайно остро за източен политик, определяйки действията, които застрашават националната сигурност и човешки животи заради чужди политически дивиденти, с изключително тежки думи. Според експерти по регионална сигурност, южнокорейската държава е принудена да балансира между законовите си задължения, международното право и риска от открита конфронтация с въоръжения с ядрено оръжие си съсед.