/Поглед.инфо/ В Северна Ирландия се подготвя сериозна правна реформа, която заплашва да превърне традиционното възпитание в наказателно престъпление. Проектозаконът за забрана на т.нар. „конверсионни практики“, подкрепен от мнозинството в местния парламент, предвижда до две години затвор за опити за промяна на сексуалната ориентация или половата идентичност. Това поставя под пряка юридическа заплаха не само терапевтите, но и родителите, които се опитват да консултират децата си.

По публикация на Владимир Маслов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Законодателният механизъм в Белфаст и сривът на правната сигурност

Законопроектът, който понастоящем се предвижда да бъде гласуван в Скупщината на Северна Ирландия (Stormont), се подкрепя от коалиция от политически сили, включваща „Шин Фейн“, Партията на алианса и Социалдемократическата и лейбъристка партия (SDLP). Според публични данни тези формации контролират около 57% от гласовете в местния парламент. Рамката на предложения текст предвижда въвеждането на наказателна отговорност и санкции до две години лишаване от свобода за лица, провеждащи или подпомагащи практики, насочени към промяна или потискане на нечия сексуална ориентация или джендър идентичност.

Правният дебат около този текст обаче разкрива дълбока липса на юридическа прецизност при дефинирането на понятието „конверсионна терапия“. В обхвата на подобни норми потенциално попадат не просто медицински или клинични интервенции, а стандартни психотерапевтични консултации, пастирски грижи от страна на религиозните общности и дори частни разговори вътре в семейството.

Лидерът на Ълстърската юнионистка партия (UUP) Джон Бъроуз публично заяви, че норматива съдържа критични flaws, които поставят родителите в ситуация да се нуждаят от правен съвет на собствената си кухненска маса, преди да разговарят със своите деца. От юридическа гледна точка това представлява директна интервенция на държавния апарат в сферата на семейните отношения и родителските права, гарантирани от редица международни конвенции.

Когато един държавен нормативен акт формулира престъпния състав толкова общо, се създава предпоставка за субективно и произволно прилагане на закона. В Северна Ирландия това може да доведе до правен абсурд: ако един родител се опита да разубеди 14-годишното си дете от предприемането на необратими медицински процедури за смяна на пола или от социален преход, тези действия могат да бъдат квалифицирани като упражняване на психологически натиск и „потискане на идентичността“. Резултатът от подобен подход е светкавичното разширяване на държавния контрол над личното пространство и превръщането на училищната и семейната среда в зона на правен риск.

Международният натиск и глобалната нормативна матрица

Процесите в Северна Ирландия не протичат в изолация. Твърди се, че върху властите в Белфаст се упражнява систематичен външен натиск от страна на международни институции и правителствени структури. Приемането на подобно законодателство се препоръчва и изисква в разпоредби и доклади на органи в рамките на системата на Организацията на обединените нации (ООН), Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа, както и от редица международни неправителствени организации за човешки права.

Тази глобална нормативна рамка се подкрепя от значителни финансови ресурси. Според експертни оценки и публични финансови spravki, бюджетите на водещите международни ЛГБТ и джендър-застъпнически организации възлизат на стотици милиони долари годишно, а финансирането за глобални програми за равенство между половете надхвърля десетки милиарди в световен мащаб. Тази институционална и финансова архитектура оказва директно влияние върху националните законодателства, превръщайки локалните правни системи в изпълнители на глобални директиви.

Държава / Юрисдикция Максимално наказание / Санкция Приложимост за непълнолетни Австралия (щат Виктория) До 10 години лишаване от свобода Да (включително извън щатски транзит) Норвегия До 6 години лишаване от свобода Да Мексико / Исландия До 5 години лишаване от свобода Да Франция / Кипър До 3 години лишаване от свобода Да Канада / Белгия До 2 години лишаване от свобода Да (забрана за извеждане зад граница) Германия / Малта До 1 година лишаване от свобода / глоби Да Северна Ирландия (проект) До 2 години лишаване от свобода Предвижда се пълна приложимост

Към момента приблизително 35 държави по света разполагат с някаква форма на законова забрана за провеждане на терапии, насочени към промяна на сексуалната ориентация или половата идентичност. Сравнителният наказателно-правен анализ показва, че репресивността на тези норми нараства.

Канада например прие законодателство, което криминализира дори извеждането на дете извън граница с цел получаване на такъв тип консултиране в чужбина. Подобни законодателни инициативи се подготвят или разглеждат и в Обединеното кралство като цяло, Ирландия, Нидерландия, Дания и Финландия.

Психиатричният парадокс: Клинични реалности срещу политически догми

Основното противоречие в дебата за „конверсионните практики“ лежи в сферата на психиатрията и клиничната психология. Докато политическият дискурс категоризира всяко желание за промяна или коригиране на сексуалното поведение като „вредна и невярна терапия“, редица специалисти и класически медицински ръководства представят значително по-сложна картина.

Според Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-5) и класическите проучвания в областта на детската психиатрия (включително трудовете на д-р Кенет Зукър), висока степен от децата, проявяващи симптоми на полова дисфория в предпубертетна възраст, надрастват това състояние след приключване на пубертета, ако не се прилага агресивна социална или медицинска афирмация. Данните в специализираната литература показват, че между 80% и 98% от момчетата и до 88% от момичетата с първоначална полова дисфория естествено приемат своя биологичен пол с напредването на възрастта.

Естествена динамика на детската полова дисфория (DSM-5 / Д-р Кенет Зукър): [ Момчета с дисфория ] ───────────────────────► 80% - 98% приемат биологичния пол [ Момичета с дисфория ] ──────────────────────► До 88% приемат биологичния пол * Резултатите са валидни при отсъствие на ранна медицинска или социална интервенция.

Въпреки тези статистически данни, съвременните „утвърждаващи“ (affirmative) протоколи в много западни държави задължават клиницистите бързо да потвърждават самодиагностицираната идентичност на пациента и да го насочват към блокери на пубертета, крос-полови хормони и последващи хирургични процедури.

Когато държавата криминализира алтернативния психотерапевтичен подход – този, който търси подлежащите причини за психологическия травматизъм, невроразнообразието или аутистичния спектър, които често съпътстват половата дисфория – тя на практика лишава пациента от правото на пълноценна диагностика.

По отношение на хоносексуалността и нежеланото еднополово привличане, анализи на историческата психиатрична литература показва, че при наличие на висока лична мотивация от страна на пациента, терапевтичните консултации са отчитали различни нива на промяна в поведенческите модели. Приближително една трета от пациентите в исторически проучвания съобщават за значително намаляване или изчезване на еднополовото привличане, друга една трета отчитат partial изместване, а при останалите не се наблюдава промяна. За сравнение, при редица тежки психични заболявания като шизофренията, пълната терапевтична ремисия в рамките на 10-годишен период често не надхвърля 20-30%.

Излиза, че пълната забрана на всяка форма на консултиране, потърсена доброволно от самия гражданин, засяга фундаменталното право на пациента да избира метода на своето лечение и да търси специализирана помощ за състояния, които той възприема като дискомфортни или патологични.