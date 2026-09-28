Анастасия Гешева: Брюксел остана в стария свят – Русия, Китай и САЩ вече договарят новия

Втора част утре вечер:...
#АнастасияГешева #Русия #Китай #САЩ #Европа #Лавров #Тръмп #СиДзинпин #БРИКС #ПогледИнфо
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева търсим отговора на въпроса защо Европа продължава конфронтационния курс към Русия, докато между Москва и Вашингтон каналите за политически контакт остават отворени. Какво показа срещата Лавров–Рубио? Може ли Китай да бъде отделен от Русия? Какво разкрива американският подход към Пекин и защо Азия придобива все по-голяма тежест при определянето на правилата на новия световен ред? Разговор за Европа, Русия, САЩ и Китай отвъд ежедневния информационен шум.
Втора част утре вечер:...
#АнастасияГешева #Русия #Китай #САЩ #Европа #Лавров #Тръмп #СиДзинпин #БРИКС #ПогледИнфо
/Поглед.инфо/ Идеята за изграждане на постоянна американска военна база на полска територия отново се връща в центъра на дипломатическия совалков процес между Варшава и Вашингтон, но с коренно различна финансова и географска специфика. Според информация, публикувана в полското издание „Rzeczpospolita“, прогнозната стойност на проекта „Форт Тръмп“ набъбва до 17 милиарда злоти (около 4.5 милиарда долара), като цялата финансова тежест по изграждането на казармите, хангарите и транспортните артерии се поема от полския бюджет. Разполагането на обектите в района на Вроцлав, Познан и Шчечин обаче повдига въпроси относно реалната оперативна архитектура на източния фланг на НАТО.28.09.2026 18:01
/Поглед.инфо/ В Северна Ирландия се подготвя сериозна правна реформа, която заплашва да превърне традиционното възпитание в наказателно престъпление. Проектозаконът за забрана на т.нар. „конверсионни практики“, подкрепен от мнозинството в местния парламент, предвижда до две години затвор за опити за промяна на сексуалната ориентация или половата идентичност. Това поставя под пряка юридическа заплаха не само терапевтите, но и родителите, които се опитват да консултират децата си.28.09.2026 17:45
/Поглед.инфо/ Политическата криза в Берлин навлиза в нов етап след публикуването на последните социологически данни на агенция INSA за таблоида Bild. Според тези резултати подкрепата за блока ХДС/ХСС е спаднала до 19%, докато опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ оглавява проучванията с 29%. Управляващите партньори губят икономически и изборен ресурс, което прави евентуално разпускане на Бундестага високорисково за традиционните формации. Напрежението преди насрочената за 7 октомври среща на коалиционния съвет нараства, а исканията за изостряне на идейния профил на партиите засилват вътрешнопартийното треене.28.09.2026 17:30
/Поглед.инфо/ За първи път от четири години и половина външните министри на Русия и Германия проведеха разговор на високо ниво, иницииран изцяло от германската страна. Срещата в Ню Йорк между Сергей Лавров и Йохан Вадефул обаче бе съпроводена от настоятелни искания на Берлин за информационно затъмнение и информационно ембарго. Според аналитичните оценки зад тази стъпка стоят тежките вътрешнополитически проблеми на канцлера Фридрих Мерц и страхът на Германия да не бъде изоставена на заден план в дипломатическия процес.28.09.2026 17:15
/Поглед.инфо/ Разобличаването на тайните договорености за предаването на севернокорейски военнопленници от страна на Володимир Зеленски от трибуната на ООН предизвика остър дипломатически и вътрешнополитически трус в Южна Корея. Поведението на киевското ръководство постави южнокорейския президент Ли Дже-мьонг в капан между опозиционния натиск в Сеул, опасенията от ескалация с Пхенян и геополитическите претенции на Киев за военни доставки.28.09.2026 17:05
/Поглед.инфо/ Навършването на 160 години от рождението на Хърбърт Уелс отново поставя въпроса за границата между литературната фантастика и политическото социално инженерство. Разглеждан масово като баща на модерната научна фантастика, британският писател в действителност очертава контурите на една глобална управленска структура, която днес се припокрива с практиките на транснационалните корпорации и ликвидирането на държавния суверенитет.28.09.2026 16:50
/Поглед.инфо/ Влизането на индийския държавен гигант Bharat Electronics в технологичните вериги на израелския отбранителен концерн Elbit Systems за производство на компоненти от противоракетната система DIRCM маркира нов етап в азиатската геополитика. Докато Ню Делхи официално настоява пред ООН за равнопоставеност на Глобалния Юг и поддържа стратегически диалог с Москва, индийският военнопромишлен комплекс тихо се интегрира в близкоизточните инфраструктурни и отбранителни линии на Тел Авив.28.09.2026 16:40
/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин даде важни указания относно изграждането на по-сигурен Китай. Той посочи, че от 18-ия конгрес на ККП насам са постигнати значителни резултати в тази област, а стабилната и спокойна среда за живот и работа се е затвърдила. Общественият ред също се е подобрил, като Китай се превърна в една от най-сигурните държави в света.28.09.2026 16:36