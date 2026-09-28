/Поглед.инфо/ Нарастващата военна психоза в Западна Европа достигна нови измерения след скорошен морски инцидент в Балтийско море, при който датски военен хеликоптер влезе в опасна близост с военен кораб в международни води. Последвалата медийна кампания и публикуваният от датското военно разузнаване тристраничен доклад показва как административните документи и спекулативните сценарии биват трансформирани от водещи западни издания в прогнози за неизбежен сблъсък. Този механизъм на медийно усилване на страха разкрива дълбоката разделителна линия между реалните оценки на службите и политическия натиск за поддържане на постоянно напрежение.

По публикации на Владимир Корнилов / РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един инцидент в Балтийско море: Балистика, разстояния и военни протоколи

На 14 септември в международните води на Балтийско море, в близост до стратегическите датски проливи, се разиграва епизод, който впоследствие придобива мащаба на геополитически скандал. Лекият многоцелеви хеликоптер Fennec AS550 от състава на кралските военновъздушни сили на Дания извършва маньовър с малка височина и скъсена дистанция спрямо руската ракетна корвета „Сообразителен“ (бордов номер 531) от проект 20380. Според разпространената от военното ведомство в Копенхаген версия, полетът е извършен с цел „рутинно визуално заснемане“.

Всеки кораб от този клас, оборудван с радиолокационни комплекси за откриване на въздушни и надводни цели „Фуркэ-2“ и системи за управление на огъня „Пума“, разполага с ясни инструкции за действие при неоторизирано доближаване на чужди въздушни съдове. Когато летателен апарат навлезе в зоната за непосредствена тактическа опасност, екипажът е длъжен да задейства предупредителни сигнали. В конкретния случай от борда на корветата са произведени два изстрела с пиротехнически сигнални ракети с малък обсег.

Ден по-късно датското Министерство на отбраната излиза с официално изявление, че една от сигналните ракети е преминала „само на няколко метра“ от ротора на хеликоптера. Именно тук обаче правителственият наратив започва да се разпада под натиска на елементарната физика.

Стандартните морски сигнални патрони, използвани за визуално предупреждение на плавателни и въздушни съдове, имат максимална ефективна далечина на полета между 150 и 200 метра. Според международните регламенти за безопасно корабоплаване и избягване на инциденти в открито море, разузнавателните хеликоптери са длъжни да спазват дистанция от поне 500 до 800 метра спрямо чужди военни кораби. Ако датският Fennec наистина е спазвал дистанцията за сигурност, ракетата физически не би могла да се доближи до него. Ако пък тя наистина е прелетяла на метри от машината, това означава, че датският пилот е извършил грубо и опасно нарушение на международното въздушно право, застрашавайки собствения си екипаж.

Министърът на отбраната Йепе Бруус се оказа в изключително неловка позиция по време на последвалата пресконференция. Притиснат от въпросите на датски журналисти относно разминаването в разстоянията, Бруус отговори, че „не е експерт по разстоянията“ и че обществеността трябва безогледно „да се доверява на армията си“. В датското общество обаче все още е пресен споменът от есента на предходната година. Тогава правителството вдигна тревога заради „вероятни руски дронове“, летящи над ключови летища и гражданска инфраструктура. Скандалът обиколи световните медии като пример за „хибридна война“. Няколко месеца по-късно датската полиция тихомълком прекрати разследването с официалното заключение, че никакви чужди безпилотни апарати никога не са навлизали в датското въздушно пространство.

Три страници административен текст като авариен изход за Копенхаген

Изправен пред медиен натиск и нарастващ скептицизъм у дома, министър Бруус прибягна до познат прийом от кризисния PR: пренасочване на вниманието чрез разкриване на „стратегическа информация“. Датската служба за военно разузнаване (Forsvarets Efterretningstjeneste - FE) спешно публикува документ от едва три страници, озаглавен гръмко „Оценка на руската заплаха“.

Въпреки бомбастичното заглавие, съдържанието на документа не съдържа нито класифицирани данни, нито агентурни сведения от Москва. Текстът представлява стандартна компилация от публично достъпни хипотези, базирани на анализи от отворени източници.

В самия документ е записано черно на бяло, че вероятността за пряка конвенционална атака срещу държава от НАТО се оценява като „изключително ниска“. Сценарият за евентуален „ограничен военен инцидент“ е окачествен като „нисък, макар и нарастващ“. С други думи, разузнаването на Дания изготвя административна справка с подчертано предпазливи формулировки, чиято основна цел е да затвори устата на датските журналисти относно фиаското с хеликоптера.

Резултатът обаче надхвърли и най-смелите очаквания на авторите на доклада.

На следващата сутрин водещите западни информационни гиганти – CNBC, The Guardian, Financial Times, Sky News и редица други – излязоха с почти идентични водещи заглавия: „Русия може да атакува страна от НАТО до броени месеци, предупреждава датското разузнаване“.

Разминаването между сухия, предпазлив документ на FE и апокалиптичния трансфер на информацията в англоезичните медии показва дълбочинната трансформация на западната журналистика. Документ, предназначен за туширане на локален скандал, беше мигновено превърнат в гориво за глобалната психоза.