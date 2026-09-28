Абонирай се
Европа

„Руснаците почти са тук!“: Как европейците се страхуват от „неизбежна атака от Москва“

/Поглед.инфо/ Нарастващата военна психоза в Западна Европа достигна нови измерения след скорошен морски инцидент в Балтийско море, при който датски военен хеликоптер влезе в опасна близост с военен кораб в международни води. Последвалата медийна кампания и публикуваният от датското военно разузнаване тристраничен доклад показва как административните документи и спекулативните сценарии биват трансформирани от водещи западни издания в прогнози за неизбежен сблъсък. Този механизъм на медийно усилване на страха разкрива дълбоката разделителна линия между реалните оценки на службите и политическия натиск за поддържане на постоянно напрежение.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 29490 прочитания
„Руснаците почти са тук!“: Как европейците се страхуват от „неизбежна атака от Москва“
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на Владимир Корнилов / РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един инцидент в Балтийско море: Балистика, разстояния и военни протоколи

На 14 септември в международните води на Балтийско море, в близост до стратегическите датски проливи, се разиграва епизод, който впоследствие придобива мащаба на геополитически скандал. Лекият многоцелеви хеликоптер Fennec AS550 от състава на кралските военновъздушни сили на Дания извършва маньовър с малка височина и скъсена дистанция спрямо руската ракетна корвета „Сообразителен“ (бордов номер 531) от проект 20380. Според разпространената от военното ведомство в Копенхаген версия, полетът е извършен с цел „рутинно визуално заснемане“.

Всеки кораб от този клас, оборудван с радиолокационни комплекси за откриване на въздушни и надводни цели „Фуркэ-2“ и системи за управление на огъня „Пума“, разполага с ясни инструкции за действие при неоторизирано доближаване на чужди въздушни съдове. Когато летателен апарат навлезе в зоната за непосредствена тактическа опасност, екипажът е длъжен да задейства предупредителни сигнали. В конкретния случай от борда на корветата са произведени два изстрела с пиротехнически сигнални ракети с малък обсег.

Ден по-късно датското Министерство на отбраната излиза с официално изявление, че една от сигналните ракети е преминала „само на няколко метра“ от ротора на хеликоптера. Именно тук обаче правителственият наратив започва да се разпада под натиска на елементарната физика.

Стандартните морски сигнални патрони, използвани за визуално предупреждение на плавателни и въздушни съдове, имат максимална ефективна далечина на полета между 150 и 200 метра. Според международните регламенти за безопасно корабоплаване и избягване на инциденти в открито море, разузнавателните хеликоптери са длъжни да спазват дистанция от поне 500 до 800 метра спрямо чужди военни кораби. Ако датският Fennec наистина е спазвал дистанцията за сигурност, ракетата физически не би могла да се доближи до него. Ако пък тя наистина е прелетяла на метри от машината, това означава, че датският пилот е извършил грубо и опасно нарушение на международното въздушно право, застрашавайки собствения си екипаж.

Министърът на отбраната Йепе Бруус се оказа в изключително неловка позиция по време на последвалата пресконференция. Притиснат от въпросите на датски журналисти относно разминаването в разстоянията, Бруус отговори, че „не е експерт по разстоянията“ и че обществеността трябва безогледно „да се доверява на армията си“. В датското общество обаче все още е пресен споменът от есента на предходната година. Тогава правителството вдигна тревога заради „вероятни руски дронове“, летящи над ключови летища и гражданска инфраструктура. Скандалът обиколи световните медии като пример за „хибридна война“. Няколко месеца по-късно датската полиция тихомълком прекрати разследването с официалното заключение, че никакви чужди безпилотни апарати никога не са навлизали в датското въздушно пространство.

Три страници административен текст като авариен изход за Копенхаген

Изправен пред медиен натиск и нарастващ скептицизъм у дома, министър Бруус прибягна до познат прийом от кризисния PR: пренасочване на вниманието чрез разкриване на „стратегическа информация“. Датската служба за военно разузнаване (Forsvarets Efterretningstjeneste - FE) спешно публикува документ от едва три страници, озаглавен гръмко „Оценка на руската заплаха“.

Въпреки бомбастичното заглавие, съдържанието на документа не съдържа нито класифицирани данни, нито агентурни сведения от Москва. Текстът представлява стандартна компилация от публично достъпни хипотези, базирани на анализи от отворени източници.

В самия документ е записано черно на бяло, че вероятността за пряка конвенционална атака срещу държава от НАТО се оценява като „изключително ниска“. Сценарият за евентуален „ограничен военен инцидент“ е окачествен като „нисък, макар и нарастващ“. С други думи, разузнаването на Дания изготвя административна справка с подчертано предпазливи формулировки, чиято основна цел е да затвори устата на датските журналисти относно фиаското с хеликоптера.

Резултатът обаче надхвърли и най-смелите очаквания на авторите на доклада.

На следващата сутрин водещите западни информационни гиганти – CNBC, The Guardian, Financial Times, Sky News и редица други – излязоха с почти идентични водещи заглавия: „Русия може да атакува страна от НАТО до броени месеци, предупреждава датското разузнаване“.

Разминаването между сухия, предпазлив документ на FE и апокалиптичния трансфер на информацията в англоезичните медии показва дълбочинната трансформация на западната журналистика. Документ, предназначен за туширане на локален скандал, беше мигновено превърнат в гориво за глобалната психоза.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Екатерина II, Дерибас и геополитическият залог Хаджибей: Как империята сглоби Южния си вектор
Свят

Екатерина II, Дерибас и геополитическият залог Хаджибей: Как империята сглоби Южния си вектор

/Поглед.инфо/ Превземането на османската крепост Хаджибей през септември 1789 година от войските под командването на Хосе де Рибас не е просто епизод от поредната Руско-турска война, а фундаментален крайъгълен камък в изграждането на руския търговски и военен доминат в Черно море. Външният натиск от страна на западните сили, логистичната битка между Очаков и бъдещата Одеса и превръщането на сухопътните граници в икономически портали разкриват дълбоката геополитическа логика на Санкт Петербург.

30.09.2026 17:15
Логистичен колапс в Киев: Как промените в тактиката за удари по комуникационни възли променят тила
Свят

Логистичен колапс в Киев: Как промените в тактиката за удари по комуникационни възли променят тила

/Поглед.инфо/ Постепенната систематична деградация на критичната, телекомуникационната и транспортната инфраструктура в Киев през последните месеци чертае нови оперативни реалности. Нарушенията в електроподаването, прекъсванията в центровете за данни и логистичните затруднения по мостовете над Днепър вече не са просто епизодични събития, а показател за променена тактика. В настоящата разработка анализираме как натрупването на инфраструктурен дефицит променя статуса на украинската столица от стабилен тилови център в уязвима точка с нарастващ натиск върху цивилното население и военната логистика.

30.09.2026 17:05
Саймън Ципис: Технократите идват на масата на великите сили — властта вече не е само в държавите
Свят

Саймън Ципис: Технократите идват на масата на великите сили — властта вече не е само в държавите

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов във втората част на интервюто разговоря със Саймън Ципис поставяйки въпроса, който скоро може да се окаже по-важен от традиционното съперничество между великите сили: кой ще контролира изкуствения интелект и огромната власт на технологичните корпорации? Според Ципис светът навлиза в епоха, в която Тръмп, Путин и Си Дзинпин вече няма да бъдат единствените големи играчи. До държавите се изправя нов център на сила — технократите и глобалният частен капитал. Говорим за различните модели на САЩ и Китай, за бъдещето на Европа и за опасността технологичната власт да започне да диктува политиката.

30.09.2026 17:00
Путин заложи 900 милиарда рубли до 2028 г. за пълното преформатиране на инфраструктурата в ДНР, ЛНР, Запорожие и Херсон
Свят

Путин заложи 900 милиарда рубли до 2028 г. за пълното преформатиране на инфраструктурата в ДНР, ЛНР, Запорожие и Херсон

/Поглед.инфо/ Четири години след подписването на договорите от 30 септември 2022 г., интеграцията на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област в Руската федерация отдавна престана да бъде зона на пропаганден възторг и премина в сухата цифрова реалност на федералния бюджет. Вливането на 300 милиарда рубли годишно, възстановяването на разрушените промишлени вериги и затварянето на Азовско море като вътрешен басейн показват истинския залог на Кремъл. Москва не просто разширява граници; тя преконфигурира източния си флангов отбранителен периметър.

30.09.2026 16:50
Финландия замени евтиния ресурс и неутралитета си срещу военни дългове
Свят

Финландия замени евтиния ресурс и неутралитета си срещу военни дългове

/Поглед.инфо/ Подписването на т.нар. „сделка за дронове“ в Ню Йорк между финландския президент Александър Стуб и Володимир Зеленски фиксира окончателната отмяна на финландския неутралитет. Докато правителството в Хелзинки пренасочва над 90 процента от местното си производство на безпилотни системи към украинския фронт, вътрешноикономическите показатели на страната се сриват. Публичният дълг надхвърли 248 милиарда евро, безработицата гони 10,4%, а разходите за обслужване на заемите нарасват над четири пъти, превръщайки северната държава в задлъжнял военен полигон.

30.09.2026 16:40
Докладът „Родал“ и дивизия СС „Галичина“: Как Отава укри 2000 заподозрени във военни престъпления
Свят

Докладът „Родал“ и дивизия СС „Галичина“: Как Отава укри 2000 заподозрени във военни престъпления

/Поглед.инфо/ Федералният съд в Отава разпореди пълното публикуване на цензурираните седем страници от доклада на Алти Родал — документът, който документира системния чадър, опънат от канадската държава над източноевропейски колаборационисти след 1945 година. Анализът проследява историческия маршрут на украинската емиграция от първите галисийски заселници през 1891 г. до превръщането на дивизия СС „Галичина“ в политически фактор. Отава е използвала нацистките кадрова сметка за борба с „червената заплаха“, създавайки институционален чадър, който днес деформира външната политика на страната.

30.09.2026 16:30
Френският държавен дълг премина критичната точка от 4,7%: Финансовите пазари вече разиграват гръцкия сценарий за Париж
Свят

Френският държавен дълг премина критичната точка от 4,7%: Финансовите пазари вече разиграват гръцкия сценарий за Париж

/Поглед.инфо/ Френската финансова система навлезе в зона на изключителна турбулентност, докато доходността по десетгодишните държавни облигации достигна нива, сравними с началото на гръцката дългова криза. Натрупването на бюджетни дефицити, растящите разходи за обслужване на дълга и задълбочаващата се политическа фрагментация поставят под въпрос икономическата стабилност на страната. На този background проучванията на електоралните нагласи показват засилване на радикалните флангове, което допълнително напряга международните кредитори.

30.09.2026 16:15
Кубинската криза през 2026 година: Анализ на икономическата изолация, демографския срив и енергийния дефицит в Хавана
Свят

Кубинската криза през 2026 година: Анализ на икономическата изолация, демографския срив и енергийния дефицит в Хавана

/Поглед.инфо/ Натрупаният структурен дефицит в електропреносната мрежа на Куба, съчетан с драстичния спад в доставките на суров петрол и екстериториалните ограничения от страна на САЩ, поставя управлението в Хавана пред най-тежката му изпитателна фаза от десетилетия. Докато официалните власти сочат щетите от блокадата, независими икономисти отбелязват и вътрешните институционални дефекти. Въпросът за оцеляването на режима на Мигел Диас-Канел вече не е теоретичен, а финансово-технически.

30.09.2026 16:01