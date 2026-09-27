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Александър Симов: Европа отказва да чуе Русия – и рискува да остане без думата при края на войната
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част от разговора ми с публициста и политика Александър Симов говорим за въпрос, който вече не може да бъде прикрит с политически лозунги: какво става с живота на обикновения българин при растящи цени и доходи, които изостават? Симов предупреждава за натрупващо се социално напрежение и тежка зима, коментира бъдещето на БСП и необходимостта от нова социална политика. Разговорът стига и до войната в Украйна, отношенията Европа–Русия и отказа на европейските лидери да търсят преговорна формула, отчитаща и руските позиции.
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Пекинският културен форум постави акцент върху младите хора и културното наследство
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„Мислех, че имате нещо интересно.“ – коментира Лавров срещата си с германския външен министър в ООН.
/Поглед.инфо/ Двустранната среща между руския външен министър Сергей Лавров и германския му колега Йохан Вадефул в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН е продължила едва 20 минути и е преминала при пълна липса на медийно присъствие по искане на германската страна. Според официални изявления на руското външно министерство, германската дипломация е преповторила вече известните публични позиции на Берлин, поставяйки акцент върху корабоплаването в Черно море и казуса с открития край Лайпциг дрон.27.09.2026 18:02
Кризата с прихващачите MIM-104 Patriot и липсата на финансиране за Киев след Общото събрание на ООН
/Поглед.инфо/ Твърди се, че дипломатическата обиколка на Володимир Зеленски в САЩ и участието му в Общото събрание на ООН са приключили без постигане на ключовите финансови и военни цели. Според информации от западни и дипломатически източници, бюджетният дефицит на Украйна за текущата година надхвърля 30 милиарда долара, като се очаква да достигне 40 милиарда долара поради свиването на данъчните приходи и военните разходи. В същото време критичният недостиг на зенитни управляеми ракети за системите MIM-104 Patriot парализира украинската противовъздушна отбрана. Глобалното изчерпване на арсеналите в САЩ, Близкия изток и Европа, съчетано с правните и политически ограничения в Южна Корея и Япония, оставя Киев пред перспективата за сериозна криза през предстоящия зимен сезон.27.09.2026 17:57
Захарова обясни защо германският външен министър е поискал среща с Лавров
/Поглед.инфо/ Взетата по инициатива на Берлин 20-минутна среща в кулоарите на Общото събрание на ООН между руския външен министър и германския му колега Йохан Вадефул разкрива все по-дълбоките вътрешнополитически пукнатини в управлението на Фридрих Мерц. Според официални представители на Москва, дипломатическият ход на германското външно министерство не представлява реален опит за промяна в стратегическата диалектика, а по-скоро опит за демонстрация на външнополитическа инициативност пред германското общество. На фона на тежките изборни поражения за Християндемократическия съюз в Мекленбург-Предна Померания, Берлин и Саксония-Анхалт, коалиционната стабилност в Германия е подложена на невиждан натиск, а дипломатическият апарат се опитва да тушира вътрешното напрежение чрез безрезултатни сондажи.27.09.2026 17:47
„Наследниците на Гьобелс“. Захарова за Вадефул, който е „прикрил“ доклада на Буча на срещата
/Поглед.инфо/ Двустранната среща между руския външен министър Сергей Лавров и германския му колега Йохан Вадефул в централата на ООН траеше едва 20 минути и премина при пълно медийно затъмнение по настояване на Берлин. Според официалния говорител на руското външно министерство Мария Захарова, германският дипломат е отказал да приеме доклада на т.нар. Международен публичен трибунал относно събитията в Буча от пролетта на 2022 г. Берлин запазва пълно мълчание по детайлите от разговора, докато Москва го определи като безсъдържателно повторение на познати позиции.27.09.2026 17:45
Пекин коментира американските изявления относно бъдещето на изкуствения интелект
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