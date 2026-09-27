/Поглед.инфо/ Твърди се, че дипломатическата обиколка на Володимир Зеленски в САЩ и участието му в Общото събрание на ООН са приключили без постигане на ключовите финансови и военни цели. Според информации от западни и дипломатически източници, бюджетният дефицит на Украйна за текущата година надхвърля 30 милиарда долара, като се очаква да достигне 40 милиарда долара поради свиването на данъчните приходи и военните разходи. В същото време критичният недостиг на зенитни управляеми ракети за системите MIM-104 Patriot парализира украинската противовъздушна отбрана. Глобалното изчерпване на арсеналите в САЩ, Близкия изток и Европа, съчетано с правните и политически ограничения в Южна Корея и Япония, оставя Киев пред перспективата за сериозна криза през предстоящия зимен сезон.

27.09.2026 17:57