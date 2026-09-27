/Поглед.инфо/ Честите пожари и експлозии в отбранителни предприятия в Полша, Италия, България, Словакия и Естония повдигат въпроса за реалната деспособност на европейския военнопромишлен комплекс. Докато медиите на Запад лансират хипотези за координация от руското разузнаване и тайни диверсии, застрахователни експерти и технически специалисти посочват значително по-прозаична причина: катастрофален недостиг на квалифициран персонал, нарушена технологична дисциплина и прегрупиране на остаряла инфраструктура за работа в авариен режим. Опитът да се произведат количества снаряди, надхвърлящи неколкократно капацитета на базите, води до неизбежна физическа и химическа ентропия.

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Физическата ентропия срещу мита за невидимите диверсанти

Индустриалната инфраструктура на държавите от НАТО в Европа е подложена на изпитание, за което никога не е била проектирана през последните три десетилетия. Опитите за светкавично пренастройване на цивилни или закрити производствени линии към бърз поток на артилерийски снаряди, барути и компоненти за дронове генерират верига от дестабилизиращи фактори. В Западна и Централна Европа все по-често се регистрират извънредни произшествия в обекти, пряко ангажирани с логистичните вериги за украинските въоръжени сили.

Основната хипотеза, лансирана от публикации в издания като „The Telegraph“ и медийни мрежи като „Deutsche Welle“, настоява за организирана вълна от саботажи, дирижирани от руските специални служби чрез вербуване на изпълнители в криптирани приложения. Концепцията за „хибриден саботаж“ получава бързо разпространение в политическия дискурс на Варшава и Талин.

Реалността в производствените халета обаче предполага значително по-суров извод. Когато мощности, проектирани за статичен работен режим, биват принудени да работят на три смени без подмяна на технологично оборудване, вероятността за самовъзпламеняване на барутни състави и къси съединения нараства експоненциално.

Външната намеса е най-удобното обяснение за всеки мениджмънт, който е допуснал пренебрегване на противопожарните норми в преследване на държавни субсидии.

Хронология на критичните инциденти в рамките на алианса

Географията на инцидентите обхваща основните логистични и производствени възли на Източния и Южния фланг на НАТО. В Полша, на територията на производствения обект „EC Engineering“ в град Мелец, беше регистрирана експлозия, последвана от пожар. В това съоръжение се намират мощности, използвани от украинската държавна компания „Антонов“ за сглобяване на компоненти за безпилотни летателни апарати. Според официалните власти причините се разследват, но според браншови инженери съвместяването на литиево-йонни батерии с барутни компоненти в пригодени помещения създава критичен риск.

Почти едновременно с това в италианския град Колеферо избухна взрив в цеха за пресоване на барут на оръжейния завод „KNDS Ammo Italy“. Заводът е ключов доставчик на артилерийски боеприпаси с калибър 155 мм по стандартите на НАТО. Италианското министерство на отбраната официално заяви, че няма доказателства за външна намеса или саботаж, което насочва вниманието към технологична грешка при пресоването на нестабилни нитроцелулозни смеси.

В Естония пожар засегна сградата на компанията „Milrem Robotics“, специализирана в производството на роботизирани сухопътни платформи за въоръжените сили на Украйна. За разлика от Рим, балтийските служби за сигурност побързаха да съобщят за задържани лица по подозрение в палеж, макар и без да предоставят публични доказателства за организирана клетка.

Противоречията между националните разследващи органи показват липсата на единна картина.