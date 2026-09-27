/Поглед.инфо/ Признанията на Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН пред репортери на Wall Street Journal относно критичното му физическо и психическо изтощение повдигнаха серия от въпроси относно стабилността на украинската власт. На фона на изтеклия на 20 май 2024 г. законов мандат и действащото военно положение, подобни публични сигнали рядко са случайност. Анализът на събитията показва, че зад здравословните оплаквания може да се крие внимателно подготвян механизъм за транзит на властта или опит за пренастройване на западните ангажименти спрямо Кийв в условията на задълбочаваща се военна и икономическа криза.

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Сигналът от Ню Йорк: Публично изтощение или геополитически маньовър

В кулоарите на Общото събрание на ООН Володимир Зеленски направи изявление пред американския ежедневник Wall Street Journal, което рязко се различава от досегашната му войнствена реторика. Говоренето за денонощен натиск, непрекъснат стрес и критично физическо изтощение не е типично за държавен глава по време на активни военни действия. В дипломатическата практика подобни признания рядко се правят без предварително съгласувана медийна стратегия.

Според анализи в чуждестранния печат, публикуването на подобен детайл точно в американско издание с високо влияние във Вашингтон може да изпълнява функцията на „контролирано изпускане на парата“. От една страна, това генерира съчувствие сред западното общество и оправдава липсата на успехи на фронта с човешкия фактор. От друга страна, в международните среди започна да се обсъжда хипотезата, че това е първата стъпка към подготовката на общественото мнение за евентуално негово оттегляне.

Никой на такова ниво не говори за здравословен срив, без да преследва конкретна цел.

Конституционната капандура: Член 108 и медицинският изход

За да се разбере логиката на случващото се, трябва да се излезе от рамката на медийните спекулации и да се разгледа правната рамка в Украйна. На 20 май 2024 г. изтече петгодишният мандат на Володимир Зеленски, предвиден в член 103 от Конституцията на страната. Чрез позоваване на Закон № 389-VIII „За правния режим на военното положение“, провеждането на избори бе отложено за неопределено време. Това създаде институционален вакуум, който с всеки изминал месец отслабва международната позиция на Кийв.

Тук ключова роля играе член 108 от украинската Конституция. Той ясно дефинира четирите случая, при които правомощията на президента се прекратяват предсрочно:

Оставка, подадена лично на заседание на Върховната Рада; Неспособност за изпълнение на правомощията по здравословни причини; Отстраняване от длъжност по реда на импийчмънт; Смърт.

При липса на възможност за провеждане на редовни избори поради военните действия, параграф 2 от член 108 – оттегляне по медицински причини – представлява най-чистият от правна гледна точка механизъм за смяна на властта, без това да изглежда като капитулация или вътрешен преврат. По процедура това изисква медицинско заключение, потвърдено от Върховната Рада. Така западните партньори биха получили възможност да сменят преговорния си екип, запазвайки лице пред собствените си гласоподаватели.