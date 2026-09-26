Абонирай се
Интересно

Геоложкият гамбит под Еверест: Хималаите висят върху мантиен клин, а не върху твърда кора

/Поглед.инфо/ От десетилетия академичната общност приемаше модела на Емил Арган за даденост: колосалната маса на Хималаите просто се нуждае от двойно по-дебела земна кора, за да не потъне. Публикуваното в списание Tectonic изследване обаче разбива този класически постлат. Оказва се, че под Еверест няма монолитна скална основа, а сложен тектоничен „сандвич“, при който азиатската и индийската кора са притиснати от мантиен клин. Тази структура работи като временно лепило, но едновременно с това акумулира колосално напрежение. При очаквано мегаземетресение с магнитуд над 9,0, последиците за над 7 милиона души в региона могат да бъдат катастрофални.

Деж. редактор - Александра Докова 4229 прочитания
Геоложкият гамбит под Еверест: Хималаите висят върху мантиен клин, а не върху твърда кора
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Сто години геоложка догматика оттичат в канала с една публикация в списание Tectonic. Всички сме израснали с класическата картина: швейцарецът Емил Арган рисува през 1924 година елегантна схема, според която, за да държиш осем километра скали, лед и вертикален тонаж в небето, ти трябва монолитна, два пъти по-дебела земна кора под краката. Звучи логично, инженерно издържано и успокояващо. Само дето природата рядко се съобразява с академичното ни желание за подреденост.

Реалността под Тибетското плато се оказа значително по-сурова и нестабилна. Геофизичните профили и анализите на сеизмичните вълни разкриват структура, която прилича повече на заклещена под високо налягане сглобка, отколкото на твърд фундамент. Хималаите изобщо не почиват върху гранитна или базалтова кора в класическия смисъл. Под тях е открита трислойна конструктивна аномалия: азиатската кора отгоре, подпъхващата се индийска кора отдолу, а помежду им — мантиен клин с дебелина близо 20 километра. Този твърд мантиен слой служи за механично „лепило“, което в момента спира целия масив от гравитационен срут.

Забавното в случая е как съвременната геофизика без да иска препотвърди древните тибетски митове. Местните хора от векове разказват за гигантските змии „нирмала“, върху чиито гърбове са качени планините, и чието всяко размърдване разтърсва земята. Ако преведем метафората на езика на физиката на твърдото тяло, твърдият мантиен клин прави абсолютно същото — той поема планинския товар, но предава всяко вътрешно микроподвижване под формата на опустошителна кинетична енергия.

Това откритие най-накрая дава отговор и на един стар въпрос, който мъчеше сеизмолозите: защо регистрираме дълбоки трусове на 50 до 60 километра под повърхността. Според старите модели на тази дълбочина температурата и налягането би трябвало да правят кората пластична — тя би трябвало да се огъва и тече, а не да се чупи с трясък. Сега обаче пробойните в теорията са запълнени. Епицентровете на тези хипоцентри не са в пластична кора, а се разкъсват директно вътре в твърдия мантиен клин.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Електрическата хипотеза за Гиза: Как Никола Тесла превърна древния варовик в патент
Интересно

Електрическата хипотеза за Гиза: Как Никола Тесла превърна древния варовик в патент

/Поглед.инфо/ Когато през 1901 г. Никола Тесла забива първите заземителни пилоти на кулата Уордънклиф в Лонг Айлънд, той не разчита на мистицизъм, а на сметки за проводимостта на земната кора. В същото време академичната общност в Кайро продължава да поддържа тезата, че 2.3 милиона каменни блока в Гиза са подредени от роби с медни секачи единствено в името на царския астрален посмъртен комфорт. Разминаването между инженерния реализъм и академичния канон отдавна не е въпрос на романтични теории, а на сурова физика, геология и логистика, които официалните учебници предпочитат да подминават с мълчание.

26.09.2026 22:45
Разпадът на една градска легенда: Инженерни абсурди в разказите за тибетските саркофази
Интересно

Разпадът на една градска легенда: Инженерни абсурди в разказите за тибетските саркофази

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия масивът Кайлаш (известен в тибетската география като Кънгринпоче) служи като генератор за псевдонаучни хипотези, вариращи от изоставени пирамидални комплекси до подземни машинни отделения. Приказките за скрити входове, активирани чрез натискане на каменни бутони, разчитат единствено на субективни разкази, които съзнателно пренебрегват суровите физически и геоложки реалности на региона. Анализът на достъпните доклади показва ясна закономерност: липса на каквито и да било материали, координати или фотографски доказателства.

26.09.2026 22:30
Защо пее петелът?
Интересно

Защо пее петелът?

/Поглед.инфо/ В масовото съзнание утринното кукуригане на петела е романтичен символ на селския бит, механичен коректив на ранното събуждане преди ерата на дигиталните часовници. Зад този елементарен акустичен феномен обаче стои сурова невробиологична и еволюционна архитектура, развивана в продължение на милиони години. Вокалният сигнал на Gallus gallus domesticus не е просто спонтанен израз на сутрешно събуждане или фермерски призив за храна. Това е високочестотен звуков периметър, управляван от строги ендогенни циркадни ритми, невроендокринни регулатори и безпощадна йерархична логика, при която всяка грешка в акустичния тайминг се заплаща с физическо наказание.

26.09.2026 22:15
Мита за Горгона и нейното обезглавяване
Интересно

Мита за Горгона и нейното обезглавяване

/Поглед.инфо/ Анатомията на архаичните гръцки митове рядко се подава на романтични интерпретации, когато срещу тях се изправят теренните данни от археологическите разкопки в Арголида и Пелопонес. Разказът за Медуза и Персей, превърнат от век и половина класическа филология в приказка за страха и победата, всъщност крие далеко по-банални, но и по-сурови реалности. Става дума за геополитическо маркиране на сухопътни търговски маршрути, за метални ресурси и за институционализиране на хтоничните култове от ранната полисна аристокрация. Докато съвременният читател търси психологически метафори в змийските коси и вкаменяващия поглед, материалните останки от ранножелезната епоха разкриват сложна мрежа от икономически интереси, войни за бреговите ивици и сблъсък между различни етно-религиозни субстрати.

26.09.2026 22:05
Защо квантовата гравитация троши гладкия модел на Големия взрив
Интересно

Защо квантовата гравитация троши гладкия модел на Големия взрив

/Поглед.инфо/ В класическите катедри по физика идеята за ранната Вселена все още се преподава с елегантността на инженерна чертежна дъска: едно поле, един гладък потенциал и светкавично, непрекъснато разширение, превърнало квантовата троха в космос. Проблемът е, че когато сблъскате тази теоретична идилия със суровата математика на Планоквите скали, сметката спира да излиза. Изчисленията на екип от Гарвард, Висшето нормално училище в Париж и Университета Цинхуа, базирани на над 35 милиона компютърни траектории, показват нещо далеч по-неугледно. Вселената не се е раздула на един дъх. Разширението е било накъсано, с резки спирания, завои и брутални загуби на скорост, диктувани от неподатливата квантова реалност.

26.09.2026 21:50
Анатомия на дигиталната илюзия: Технологични митове, оформени от маркетингов натиск
Технологии

Анатомия на дигиталната илюзия: Технологични митове, оформени от маркетингов натиск

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред технологичният сектор разчита на един прост, но изключително печеливш механизъм: инерцията на потребителското мислене. Докато силициевата архитектура се променя с драстични темпове, съзнанието на купувача остава заклещено в дигиталните парадигми от края на миналия век. Масовите потребители продължават да вземат решения за покупка, поддръжка и сигурност, основани на рекламни лозунги, създадени за изпразване на складови наличности, а не на реална инженерна логика. Документираните факти от лабораториите и физическата реалност на полупроводниците обаче разкриват съвсем различна картина – такава, в която маркетингът систематично заменя фундаменталните природни и софтуерни закони.

26.09.2026 21:40
Защо 8-метрови хищници са плували до плитка вода, за да повръщат храната си
Интересно

Защо 8-метрови хищници са плували до плитка вода, за да повръщат храната си

/Поглед.инфо/ Когато корпоративният сондаж за съхранение на въглероден диоксид смукне почва от няколко хиляди метра под дъното на Северно море, петролните инженери чакат данни за порьозност на пясъчниците и плътност на глините. Вместо това геологът д-р Дирк Кнауст от Equinor ASA изважда от сондажните ядки нещо, което академичните среди от век насам наричат с елегантния термин „регургитати“ — полусмляна, повърната и впоследствие фосилизирана маса. Откритието край бреговете на Норвегия не просто допълва списъка с юрски фосили, а поставя логистични и физиологични въпроси за поведението на гигантските плезиозаври, които съвременните палеонтолози тепърва се опитват да сглобят без романтични украси.

26.09.2026 21:30
Океанската наука досега не виждаше обитателите на 4000 метра дълбочина
Интересно

Океанската наука досега не виждаше обитателите на 4000 метра дълбочина

/Поглед.инфо/ Световният океан продължава да демонтира представите ни за границите на биологично възможното, но не заради внезапни технологични чудеса, а заради бавното, скъпо и методологично разширяване на подводния видеомониторинг. Докато публиката очаква сензации, в лабораториите тече тиха криза на класическата таксономия. Откритите през последните години организми на хиляди метри под повърхността поставят под въпрос традиционните методи за улов и класификация. Желатиновите тела се разпадат при декомпресия, физическото събиране на екземпляри често е невъзможно, а класифицирането разчита все повече на високорезолюционна оптика и архивни записи. Данните от експедициите показват, че под зоната на сумрака функционира напълно различна, високоспециализирана биосфера, капсулирана в пълна тъмнина иСмазващ хидростатичен натиск.

26.09.2026 21:15