Геоложкият гамбит под Еверест: Хималаите висят върху мантиен клин, а не върху твърда кора

/Поглед.инфо/ От десетилетия академичната общност приемаше модела на Емил Арган за даденост: колосалната маса на Хималаите просто се нуждае от двойно по-дебела земна кора, за да не потъне. Публикуваното в списание Tectonic изследване обаче разбива този класически постлат. Оказва се, че под Еверест няма монолитна скална основа, а сложен тектоничен „сандвич“, при който азиатската и индийската кора са притиснати от мантиен клин. Тази структура работи като временно лепило, но едновременно с това акумулира колосално напрежение. При очаквано мегаземетресение с магнитуд над 9,0, последиците за над 7 милиона души в региона могат да бъдат катастрофални.

Сто години геоложка догматика оттичат в канала с една публикация в списание Tectonic. Всички сме израснали с класическата картина: швейцарецът Емил Арган рисува през 1924 година елегантна схема, според която, за да държиш осем километра скали, лед и вертикален тонаж в небето, ти трябва монолитна, два пъти по-дебела земна кора под краката. Звучи логично, инженерно издържано и успокояващо. Само дето природата рядко се съобразява с академичното ни желание за подреденост.

Реалността под Тибетското плато се оказа значително по-сурова и нестабилна. Геофизичните профили и анализите на сеизмичните вълни разкриват структура, която прилича повече на заклещена под високо налягане сглобка, отколкото на твърд фундамент. Хималаите изобщо не почиват върху гранитна или базалтова кора в класическия смисъл. Под тях е открита трислойна конструктивна аномалия: азиатската кора отгоре, подпъхващата се индийска кора отдолу, а помежду им — мантиен клин с дебелина близо 20 километра. Този твърд мантиен слой служи за механично „лепило“, което в момента спира целия масив от гравитационен срут.

Забавното в случая е как съвременната геофизика без да иска препотвърди древните тибетски митове. Местните хора от векове разказват за гигантските змии „нирмала“, върху чиито гърбове са качени планините, и чието всяко размърдване разтърсва земята. Ако преведем метафората на езика на физиката на твърдото тяло, твърдият мантиен клин прави абсолютно същото — той поема планинския товар, но предава всяко вътрешно микроподвижване под формата на опустошителна кинетична енергия.

Това откритие най-накрая дава отговор и на един стар въпрос, който мъчеше сеизмолозите: защо регистрираме дълбоки трусове на 50 до 60 километра под повърхността. Според старите модели на тази дълбочина температурата и налягането би трябвало да правят кората пластична — тя би трябвало да се огъва и тече, а не да се чупи с трясък. Сега обаче пробойните в теорията са запълнени. Епицентровете на тези хипоцентри не са в пластична кора, а се разкъсват директно вътре в твърдия мантиен клин.