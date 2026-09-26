Шон Стейн: Стабилността на отношенията между САЩ и Китай е от полза не само за двете страни, но и за света

При посещението си в Китай начело на делегация от американски фирми той заяви: „Ако попитате бизнеса какво иска, отговорът е стабилност. Надяваме се Китай и САЩ да засилят взаимното доверие и комуникацията.“
„Изграждането на конструктивни и стабилни стратегически отношения изисква усилия. Ние трябва да дадем своя принос, за да подпомогнем развитието на двустранните отношения в правилната посока.“
Стейн също така подчерта, че стабилността на отношенията между САЩ и Китай е от полза не само за двете страни, но и „носи предвидимост на света.“