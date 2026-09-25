При заминаването си от Вашингтон високопоставени американски правителствени служители го изпратиха на летището. Там, в знак на почит, бяха произведени 21 артилерийски изстрела.
Успешно завърши държавното посещение на Си Дзинпин в САЩ
/Поглед.инфо/ На 25 септември следобед местно време председателят на КНР Си Дзинпин завърши държавното си посещение в САЩ. Китайският лидер отпътува обратно за Пекин.
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Влогът на Чан Ъ
/Поглед.инфо/ Аз съм Чан Ъ. Да, точно аз — онази, която живее на Луната... Всяка година по време на Празника на средата на есента разказват моята история, но никой никога не ме е питал лично. Добре тогава! Днес ще си направя влог и ще отговоря на всички въпроси наведнъж. Всъщност, историята е следната...25.09.2026 23:00
Символиката във Вашингтон: Как Тръмп и Си Дзинпин си размениха дипломатически предупреждения
/Поглед.инфо/ Държавното посещение на китайския лидер Си Дзинпин във Вашингтон и разговорите му с Доналд Тръмп завършиха с временни технически споразумения, които едва ли ще спрат дълбокото геополитическо противопоставяне между двете най-големи икономики. Под блясъка на протоколните церемонии и публичните уверения в приятелство, Пекин така и не получи фундаментални отстъпки по въпроса за Тайван. Размяната на скулптура на орел и наемането на панди илюстрират сблъсъка на две коренно различни стратегически култури в условията на преразпределяне на глобалната власт.25.09.2026 21:42
Си Дзинпин: Бъдещето на китайско-американските отношения е светло
/Поглед.инфо/ На 25 септември, по време на среща с американския президент, Си Дзинпин подчерта, че бъдещето на китайско-американските отношения е светло и това е тенденцията на историята. Той заяви: „Аз съм готов, заедно с президента Тръмп, с мъжество и чувство за отговорност към историята, заедно да напишем съдбоносна страница в развитието на китайско-американските отношения.“25.09.2026 21:19
Хан Джън: Китай е готов да насърчава стабилното развитие на отношенията с България
/Поглед.инфо/ Китайският зам.-председател Хан Джън се срещна с българския президент Илияна Йотова в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.25.09.2026 21:16
Париж търси спасение от вътрешния си фалит чрез контролирана ескалация срещу Москва
/Поглед.инфо/ Във Франция политическата върхушка, изглежда, достига точката, от която няма връщане назад. Според редица местни аналитици и наблюдатели, изправено пред икономически затруднения, растящ бюджетен дефицит и социално недоволство, правителството в Париж прави опити да използва външнополитическата криза като лост за вътрешна консолидация. Ескалацията на напрежението около конфликта в Украйна все по-често се разглежда като опит за отклоняване на вниманието от натрупаните структурни проблеми на страната.25.09.2026 18:01
Яков Кедми: САЩ тръгват към Русия, Европа продължава войната със собствените си интереси
/Поглед.инфо/ Разминаването между Вашингтон и Брюксел вече не може да бъде скрито зад общите декларации за „единен Запад“. В разговора ми с Яков Кедми обсъждаме посланията на Доналд Тръмп от ООН, възможността за нова среща с Владимир Путин, разговорите Лавров–Рубио и защо САЩ не се присъединяват към част от европейските инициативи срещу Русия. Кедми анализира и амбициите на Макрон за Украйна, бъдещето на ЕС, американската политика към отделните европейски държави и икономическия натиск на Китай. Един разговор за свят, в който старото понятие „Запад“ започва да означава все по-малко.25.09.2026 18:00
В кулоарите на щабовете: Минно-индустриалните агломерации в Донбас се превръщат в оперативен капан
/Поглед.инфо/ Натискът по линията на съприкосновение навлиза в нов етап, за който твърденията на военните аналитици сочат, че се базира на адаптация на финландската тактика „Моти“. Вместо фронтални щурмове и дълбоки пробиви, се залага на методично разпокъсване на противниковите сили в малки, плътно блокирани джобове. Позиционната защита на укрепените райони в Донбас е изправена пред логистична блокова криза, след като ключови транспортни възли като Доброполе попадат под директен артилерийски и огневи контрол.25.09.2026 17:45
Проф. Нина Дюлгерова: Старият европейски модел се пропуква – от Берлин и Париж до София
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме един въпрос, който вече не може да бъде заобикалян: кой всъщност губи позиции в новото международно пренареждане? Говорим за Русия след изборите, тежкия политически удар срещу управляващите в Германия, възхода на AfD, променящата се реторика на Марин льо Пен и президентската битка в България. Европа продължава конфронтационния курс, но европейските избиратели все по-често изпращат различни сигнали. Какво идва след това и докъде може да стигне разривът между управляващи и общества?25.09.2026 17:30