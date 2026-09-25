Си Дзинпин и Тръмп подчертаха взаимното уважение и стабилността в отношенията

/Поглед.инфо/ На 24 септември вечерта китайският председател Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен присъстваха в Белия дом на банкет, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания.

„Благодаря на президента Тръмп и на г-жа Мелания за топлото посрещане и за грижливото отношение и внимателните приготовления за мен и съпругата ми. Позволете ми да отправя искрени поздрави към всички представители на американското общество, които се интересуват от и подкрепят развитието на китайско-американските отношения“, каза той.

„През май тази година президентът Тръмп посети Китай по моя покана, а сега аз съм тук, както беше договорено. Разменяме си визити за по-малко от половин година, което е исторически факт в отношенията между нашите страни. Днес проведох откровен и задълбочен разговор с президента Тръмп. Постигнахме много нови консенсуси, обогатихме съдържанието на конструктивните стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ и предоставихме нови стратегически насоки за отношенията между двете страни“, заяви още китайският лидер.

„По време на посещението ми в Пекин китайският народ прояви изключително гостоприемство. За по-малко от половин година президентите на Китай и САЩ си размениха държавни визити, с което написахме нова страница в двустранните отношения. Като лидери на двете ни страни Си Дзинпин и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи продължават да съществуват и никога не сме се разбирали по-добре. Заедно можем да продължим да изграждаме отношения, които насърчават просперитета и сигурността за бъдещите поколения“, каза в речта си американския президент.