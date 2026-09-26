През първите осем месеца на 2026 г. общият износ на стоки се е увеличил с 42,5% на годишна база. За същия период вносът е нараснал с 43,2%. Експерти коментираха, че продължаващото глобално търсене на електронни продукти, свързани с изкуствения интелект, ще продължи да подкрепя резултатите от търговията със стоки на Хонконг в близко бъдеще.
Износът на Хонконг през август нараства с 53%
/Поглед.инфо/ Общата стойност на износа на стоки от Хонконг през август достигна 667,9 млрд. хонконгски долара (около 85,15 млрд. щатски долара), което е увеличение от 53% на годишна база. Стойността на вноса на стоки също нарасна значително – с 60% спрямо август 2025 г., до 739,1 млрд. хонконгски долара.
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