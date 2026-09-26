Износът на Хонконг през август нараства с 53%

/Поглед.инфо/ От 23 до 25 септември председателят на Китай Си Дзинпин беше на държавно посещение в САЩ. По време на визитата държавните глави на двете страни проведоха задълбочен обмен на мнения относно развитието на конструктивни и стабилни стратегически отношения между Китай и САЩ, както и по редица важни международни и регионални въпроси. Те постигнаха консенсус по осем конкретни резултата.

26.09.2026 12:21