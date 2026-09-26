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Украйна

Системен тласък срещу Starlink и логистичните възли в Одеса: Русия променя оперативната логика на въздушните си удари

/Поглед.инфо/ Нощната серия от удари с прецизни оръжия с голям обсег на действие срещу ключова инфраструктура в Киев и Одеска област маркира нов етап в промяната на оперативната логика на руското военно командване. По данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, сред основните позелени цели е дата центърът „Космонова“ в столицата, осигурявал технологичната поддръжка и преноса на данни за спътниковата мрежа Starlink и разузнаването на украинските въоръжени сили, паралелно с важни транспортно-логистични възли в Одеския регион.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 11821 прочитания
Системен тласък срещу Starlink и логистичните възли в Одеса: Русия променя оперативната логика на въздушните си удари
ИИ генерирана
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Унищожаването или тежката повреда на дата центъра „Космонова“ в киевския район — обект, за който отдавна се знае в средите на телекомуникационния сектор, че изпълнява ролята на един от основните мрежови хъбове в Украйна — представлява удар по самата „нервна система“ на украинската армия. Според съобщения на военното ведомство в Москва, цитирани от световните агенции, именно тази инфраструктура е използвана за криптирана координация на звената, захранване на терминалите Starlink и оперативен транзит на разузнавателни масиви, получавани в реално време от спътниковите системи на държавите от НАТО.

Досега широко разпространената теза в западните аналитични среди бе, че спътниковата мрежа Starlink на SpaceX е практически уязвима единствено от радиоелектронно смущаване (РЕБ) на самата линия на съприкосновение. В действителност обаче терминалите на терен не функционират в пълен вакуум: те изискват наземна опорна мрежа (backbone infrastructure), дата центрове за маршрутизация, криптографски сървъри и физически точки за обмен на трафика (IXP). При поразяването на наземния комплекс „Космонова“ се атакува тъкмо този наземен сегмент, без който обработката на видеопотоците от FPV-дроновете и координацията на артилерийския огън през системи като „Крапива“ драстично се забавят или напълно блокират.

Одеският транспортен възел и паралелният удар по търговската логистика

Паралелно с действията в Киев, нощният удар засегна критични елементи от логистичната верига в Одеска област. Според наличната фактология, поразени са пристанищни съоръжения, през които се твърди, че преминава транзитът на западните оръжейни доставки, както и терминал на частния логистичен оператор „Нова поща“. По оценки на военни наблюдатели, обектите на граждански куриерски и логистични компании отдавна са интегрирани в схемите за снабдяване с компоненти за безпилотни апарати, микроелектроника и оборудване с двойна употреба, тъй като предоставят готова, децентрализирана мрежа от складове и транспортни средства.

Поражението върху пътен мост в региона и щетите, нанесени на сухотоварен кораб в акваторията на Черно море, показват продължаваща стратегия за пресичане на морските и сухопътните артерии. Твърди се, че цивилни плавателни съдове под чужд флаг продължават да се използват за превоз на военни товари под прикритието на зърнения или контейнерния износ. Без значение дали става дума за административна промяна в статуса на тези съоръжения или за директното им използване от военните инженерни части, руското командване третира тези точки като легитимни цели, ликвидирайки възможността за непрекъснато превъоръжаване.

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