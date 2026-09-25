/Поглед.инфо/ Според поредица от военни доклади и анализи на ситуацията на терен, в сектора на Доброполе е приключило оформянето на плътно тактическо обкръжение, в което по първоначални оценки са попаднали близо две хиляди бойци от украинските въоръжени сили. Поемането на контрола върху ключови точки като Золотой Колодез, Марьевка и Гулевое отрязва сухопътната логистика, а опитите за създаване на въздушен мост чрез дронове се сблъскват с масирано радиоелектронно потискане, което прави положението на обкръжените части критично.

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Анатомия на оперативния натиск в района на Доброполе

Динамиката на бойните действия северно от направлението Покровск-Мирноград показва постепенно, но систематично изместване на оперативната тежест. Районът на Доброполе, който с месеци служеше като важен тилов разпределителен възел за Украйна, постепенно се превърна в предна линия на сблъсък. Според доклади от фронта, руските войски са успели да прокарат тактически клинове през отбранителните линии, овладявайки последователно населените места Золотой Колодез, Марьевка и Гулевое.

Превземането на тези позиции не е просто географско разширяване на контрола. То прерязва второстепенните пътни артерии, свързващи локалните гарнизони с основните логистични магистрали. Твърди се, че чрез това задвижване се оформя оперативен обръч, който изолира украинските части, намиращи се в укрепените райони между Доброполе и Александровка.

Мащабът на обкръжението варира според различните оценки. Докато първоначално се говореше за около хиляда души, анализи на интензивността на огъня и гъстотата на подразделенията сочат, че в изолация са попаднали близо две хиляди военнослужещи.

Елитните съединения в капана на оперативната изолация

В очертания отрязан сектор се намират части от 4-та и 15-та бригади на Националната гвардия на Украйна, както и отделният щурмови батальон „Скала“ (425-ти полк). Тези подразделения традиционно се ползват с репутацията на високомобилни и добре оборудвани сили, използвани от украинското командване за „запушване“ на пробиви и провеждане на контраатаки в критични зони.

Наличието на подобни специализирани форми в капан създава сериозен дефицит на оперативни резерви за целия Покровски сектор. Поражението или трайното неутрализиране на подобен тип съединения лишава украинския Генерален щаб от контраатакуващ потенциал. Според военни коментатори, опитите за деблокиране на обкръжената групировка отвън засега не постигат успех, тъй като руските позиции по външния периметър вече са фортифицирани и подкрепени от гъста артилерийска мрежа.

Методиката за неутрализиране на изолираните сили разчита на методично разчленяване. Вместо челни щурмове срещу укрепени сгради, се прилага тактиката на изолиране на отделни опорни пунктове – къща по къща, квартал по квартал. По този начин общата система за командване и връзка между отделните роти се срива.