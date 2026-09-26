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Поглед към Китай

Tencent пусна платежно приложение за чуждестранни посетители

/Поглед.инфо/ Китайският технологичен гигант Tencent пусна TenPayGo – платежно приложение за чуждестранни посетители на Китай.

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Tencent пусна платежно приложение за чуждестранни посетители
Източник: 38picres.cgtn.com
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Платформата поддържа банкови карти, издадени в чужбина от седем големи международни картови организации, включително Visa и Mastercard, както и Apple Pay и чуждестранни електронни портфейли. След добавяне на платежен метод потребителите могат да сканират и извършват плащания директно чрез приложението. TenPayGo позволява също активиране на код за пътуване с автобусите и метрото в Шънджън, без необходимост от китайски телефонен номер или транспортна карта.

Tencent планира да разшири услугите в приложението, включително възстановяване на данъци при напускане на страната и превод на менюта с помощта на изкуствен интелект.

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