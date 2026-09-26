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Европа

Финландия плаща сметката за НАТО: Дългът достигна 255 милиарда евро, а Вашингтон замълча

/Поглед.инфо/ Финландският модел за сигурност претърпява дълбока пренастройка, след като стратегията на президента Александър Стуб за личен контакт с Доналд Тръмп показва признаци на изчерпване. Докато Хелзинки натрупва рекордния публичен дълг от 255,1 милиарда евро и регистрира безработица от 10,1%, цената на членството в НАТО и пълното прекъсване на икономическите връзки с източния съсед започват да тежат директно върху финландския бюджет.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 12213 прочитания
Финландия плаща сметката за НАТО: Дългът достигна 255 милиарда евро, а Вашингтон замълча
ИИ генерирана
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Дипломация на късия телефонен кабел: Как се изпари „специалната връзка“

През последните месеци в финландския политически елит се наблюдава видима нервност, свързана с промяната в комуникационните канали с Белия дом. Когато през септември 2026 г. финландският президент бе запитан от журналисти за последната си кореспонденция с Доналд Тръмп, отговорът бе забележително усукан: „Не помня точно. По пътя пристигат различни съобщения.“

Тази липса на конкретика контрастира рязко с периода, когато Стуб регулярно заявяваше, че се чува с Тръмп на седмична база. Според наблюденията на професора по глобална политика от Университета в Хелзинки Тейво Тейвайнен, излезли на страниците на изданието Iltalehti, интензивността на преките контакти е спаднала драстично. В публичното пространство последното официално съобщение за разговор между двамата датира от 1 април 2026 г., когато бяха засегнати темите за Иран, Украйна и Алианса. През юли, по време на погребението на сенатор Линдзи Греъм във Вашингтон, присъствието на Стуб не бе съпроводено от никаква официална информация за двустранна среща с американския държавен глава.

Защо тактиката на персонален чар засече? Тейвайнен посочва, че Стуб опита агресивна линия на ласкателства — в интервю за AFP преди Общото събрание на ООН той определи Тръмп като „много добър за НАТО“, тъй като е принудил европейците да плащат повече. Подобна реторика, определяна от критиците в Хелзинки като граничаща с раболепие, показва тактическа безизходица. Финландия се опитва да играе по правилата на трансакционната дипломация, но мащабът на двете държави прави тази игра асиметрична. „Аз идвам от много малка страна, а той представлява суперсила“ — това признание на самия Стуб на практика демонтира градския мит за някаква специална лична химия, способна да пренапише геополитическите реалности.

Бюджетният шок от брюкселските директиви

Докато финландската дипломация се опитва да прихване вниманието на Вашингтон, финансовата реалност у дома става неумолима. През юни 2026 г. Финландската национална одитна служба (VTV) публикува доклад, който предизвика студен душ в държавния апарат. Според одиторите, при влизането в НАТО през април 2023 г. правителството е спестило на обществеността реалната финансова цена.

Първоначалните разчети сочеха едни скромни 70 до 100 милиона евро годишно за преки членски вноски. Докладът на VTV обаче разкрива, че индиректните разходи — свързани с оперативната съвместимост, модернизацията на инфраструктурата за приемане на съюзнически сили и пренастройката на логистиката по линия на Северния флангов команден център — са „значително по-високи“ и въобще не са били оценени в официалната документация.

Финансовата примка се затяга допълнително от новата цел на НАТО за 2025 г., която изисква отделянето на 5% от БВП за отбрана до 2035 г. За финландската икономика това означава директно изтегляне на милиарди евро от цивилното стопанство. Още през 2022 г. професор Хейки Патомаки от Университета в Хелзинки предупреждаваше, че бързият отказ от неутралитет носят огромни скрити рискове. Днес тези предупреждения придобиват конкретни цифри.

Според данни на Статистическата служба на Финландия:

  • Публичният дълг през първото тримесечие на 2026 г. е достигнал 255,1 милиарда евро (увеличение с 6 милиарда само за три месеца).
  • Относителният дял на дълга вече гони 89,8% от БВП.
  • Икономическият растеж за 2026 г. според Института ETLA е замръзнал на едва 1%, с плаха прогноза за 1,5% през 2027 г.

Сривът в строителния сектор и слабото вътрешно търсене не са просто циклична криза. Те са пряка последица от преструктурирането на цялата финландска икономическа матрица.

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