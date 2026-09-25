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Европа

Призракът на „Сенеж“ броди по Европа: Невидима ръка превръща снарядите на НАТО за ВСУ в пепел

/Поглед.инфо/ Серия от пожари и детонации в заводи за боеприпаси и логистични възли в Полша, Италия, България, Словакия и Естония през 2026 г. постави на изпитание отбранителната инфраструктура на НАТО. Докато западни разузнавателни служби и медии лансират хипотезата за организирана хибридна кампания и вербуване на изпълнители през социалните мрежи, официалните разследвания в редица държави не откриват следи от външна намеса. Анализът на събитията разкрива дълбока структурна криза във европейския военнопромишлен комплекс, провокирана от десетилетия амортизация, липса на квалифицирани кадри и форсирано претоварване на производствените мощности.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 17552 прочитания
Призракът на „Сенеж“ броди по Европа: Невидима ръка превръща снарядите на НАТО за ВСУ в пепел
ИИ генерирана
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География на детонациите и производственият натиск

През 2026 г. поредица от извънредни произшествия обхвана ключови производствени мощности на европейската отбранителна индустрия. В рамките на броени месеци инциденти засегнаха съоръжения, ангажирани пряко с производството на артилерийски боеприпаси, барути, снарядни гилзи и безпилотни системи за украинските въоръжени сили. В Полша, на площадката на EC Engineering в Мелец — обект, свързан със сглобяване на компоненти за украински безпилотни апарати в близост до логистичния възел Жешов-Ясьонка — възникна пожар, последван от детонация. Почти едновременно с това в Италия, в цеха за пресоване на барут на оръжейния производител KNDS Ammo Italy в Колеферо, отекна мощна експлозия. Заводът е сред основните доставчици на 155-мм артилерийски боеприпаси по стандартите на НАТО.

Хронологията продължи в България, където в складови бази на компанията EMCO край Белица бяха регистрирани поредица от взривове. Предприятието произвежда търсените 122-мм и 152-мм снаряди по съветски стандарт. В Словакия пожар избухна в завод на ZVS Holding (част от Czechoslovak Group) в Снина, специализиран в дълбоко изтегляне на стоманени и месингови гилзи за крупнокалибрена артилерия. В Естония бе съобщено за палеж в сградата на Milrem Robotics в Талин — разработчик на роботизирани сухопътни платформи.

Тази географска плътност бързо породи въпроса дали става дума за координирани действия срещу веригата за доставки, или за критично прегряване на производствена система, работеща на границата на технологичния си капацитет.

Хибридната хипотеза и правният праг на Член 5

Западни издания, сред които британският The Telegraph и германската медийна мрежа DW, лансираха версията, че срещу европейските военни заводи се води организирана саботажна кампания. Според публикации, позоваващи се на източници от разузнавателните среди, вербуването на извършители се извършва през криптирани канали в Telegram с разплащания в криптовалута. Твърди се, че сред потенциалните организатори се посочват специализирани структури на руското военно разузнаване, включително Центърът за специално предназначение „Сенеж“.

В медийните анализи се изказва предположението, че целта на подобни действия не е единствено физическото унищожаване на инфраструктура, а системното тестване на границите на Северноатлантическия договор. В правната рамка на алианса липсва ясна дефиниция къде свършва локалният криминален палеж и къде започва въоръженото нападение, задействащо механизмите за колективна отбрана по Член 5.

Тази хипотеза обаче среща сериозни разминавания с официалните констатации на място.

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