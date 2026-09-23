Георги Марков: AfD вече помете ХДС на Изток – следва битката за Западна Германия

/Поглед.инфо/ Стокхолм се превърна в сцена на най-абсурдния политически експеримент в Северна Европа: дясното правителство бе свалено от власт именно защото изпълни обещанията си и затегна до краен предел миграционните закони. Изборната победа на левоцентристите с минимално мнозинство се представя от брюкселските медии като срив на националистите, но сметката е без кръчмар. Когато отнемеш основния силов аргумент на опонента си, поемаш и цялата отговорност за интегрирането на паралелните общества, създавани с десетилетия. Присвояването на чужда програма без идеологическа вяра в нея не е триумф, а просто тактическо забавяне на следващата, още по-тежка криза.

23.09.2026 16:31