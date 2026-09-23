#ГеоргиМарков #Германия #AfD #Мерц #ХДС #Берлин #Европа #ПогледИнфо
Георги Марков: AfD вече помете ХДС на Изток – следва битката за Западна Германия
/Поглед.инфо/ Германия вече изпраща сигнали, които трудно могат да бъдат обяснени като обикновен регионален протестен вот. Разговор на Георги Стамболиев с бившия конституционен съдия и дългогодишен депутат Георги Марков за историческия срив на ХДС, възхода на „Алтернатива за Германия“, победата на Левицата в Берлин и дълбокото разцепление в германското общество. Марков поставя германските избори в много по-голяма европейска картина и прогнозира, че политическото разместване тепърва ще преминава от Изток към Запад. Какво предстои на Мерц, Германия и Европа?
Още от Свят
Китайският свръхтежък изтребител от шесто поколение J-36 и новата му оръжейна концепция.
/Поглед.инфо/ По публикации в чуждестранния военен печат, отразяващи 14-тото Международно изложение за отбранителна електроника в Пекин (15–17 септември 2026 г.), и спрегнат анализ на Military Watch Magazine и Asia Times. Кипналият медиен ентусиазъм относно новата китайска лазерна система за изтребителя от шесто поколение J-36 се сблъсква със суровата реалност на физиката, термодинамиката и аеродинамиката. Доколко обявените 100 киловата мощност под фюзелажа са реалност и какви са непреодолимите технически капани пред Пекин?23.09.2026 18:01
Иран преминава към пълна бойна готовност, Вашингтон подготвя масиран удар
/Поглед.инфо/ Напрежението в Близкия изток достигна критични нива след информация за привеждане на иранските въоръжени сили в най-висока степен на бойна готовност. Причина за ескалацията станаха последните балистични удари на йеменските бунтовници хути срещу ключова инфраструктура в Саудитска Арабия, които предизвикаха светкавична реакция във Вашингтон. В САЩ вече се отчитат сериозни смущения в петролния пазар и рекорден скок в цените на горивата, докато Техеран обмисля окончателно оттегляне от ядреното споразумение.23.09.2026 17:45
Сингапурският модел като пилотен проект за демографско инженерство на транснационалните корпорации
/Поглед.инфо/ Демографските процеси в съвременния свят рядко са резултат от естествено развитие. Анализът на социалната политика в Сингапур разкрива как един остров се превърна в първична лаборатория за изпитване на административни и икономически лостове върху възпроизводството на населението. От програмите за ограничаване на раждаемостта през 70-те години до днешната зависимост от вносна работна ръка, сингапурският опит демонстрира механизмите, чрез които корпоративните структури и държавният апарат преформатират традиционните обществени модели.23.09.2026 17:30
Габриел Атал отчете срива на трите стълба на германския икономически модел
/Поглед.инфо/ Тривиалното констатиране на факти от френския политически елит разкрива дълбочината на системната криза в ядрото на Европейския съюз. Бившият министър-председател на Франция Габриел Атал даде оценка на геополитическата реалокация, която доведе до разрушаването на германското икономическо чудо. Берлин изгуби трите основни стълба на своята конкурентоспособност — евтините суровини, външната сигурност за сметка на Вашингтон и гарантирания пазар в Азия.23.09.2026 17:15
Русия внедрява акустичната мрежа „Спайдър“ срещу дронове по границата си
/Поглед.инфо/ На фона на зачестяващите удари по рафинерии и инфраструктурни обекти в дълбочина, Русия разгръща евтина пасивна алтернатива на скъпите радари. Новата акустична мрежа „Спайдър“, разработена от НПЦ „Ушкуйник“, разчита на невронни мрежи и разхвърляни от въздуха сензори. Системата цели да запуши пробойните в нисковисочинното radar-поле, превръщайки труднодостъпните терени в непреодолими звукови капани за украинските дронове.23.09.2026 17:05
Борба за душата на Шведската църква: Вълна от протести срещу задължителните венчавки на еднополови двойки
/Поглед.инфо/ В Швеция се изостря противопоставянето между държавния идеологически апарат и традиционните среди вътре в Шведската църква. Повод за напрежението стана публикуването на отворено писмо от 126 ръкоположени свещеници, които се противопоставят на подготвяните законодателни промени, имащи за цел да задължат целия клир да извършва еднополови венчавки. Данните сочат, че въпреки десетилетния натиск, в църковната структура все още съществува сериозна вътрешна съпротива.23.09.2026 16:50
Оперативното затваряне на Добропилския капан реже логистиката към Краматорск
/Поглед.инфо/ Според оперативни съобщения от зоната на боевете, руската групировка „Център“ е осъществила пълно оперативно обкръжение на градската част на Добропиле в ДНР. Според наличните данни, в оформящия се оперативен джоб са останали блокирани подразделения от 4-та и 15-та бригади на Националната гвардия на Украйна, както и части от щурмовия полк „Скала“. Макар да се твърди, че противникът запазва позиционен контрол върху няколко високи сгради в централните квартали, прекъсването на основните пътни артерии през Золотой Колодец поставя под сериозен въпросително бъдещето на отбранителния възел, снабдяващ Краматорско-Славянската агломерация.23.09.2026 16:40
Шведският парадокс: Как десницата затвори границите, за да върне левицата на власт в Стокхолм
/Поглед.инфо/ Стокхолм се превърна в сцена на най-абсурдния политически експеримент в Северна Европа: дясното правителство бе свалено от власт именно защото изпълни обещанията си и затегна до краен предел миграционните закони. Изборната победа на левоцентристите с минимално мнозинство се представя от брюкселските медии като срив на националистите, но сметката е без кръчмар. Когато отнемеш основния силов аргумент на опонента си, поемаш и цялата отговорност за интегрирането на паралелните общества, създавани с десетилетия. Присвояването на чужда програма без идеологическа вяра в нея не е триумф, а просто тактическо забавяне на следващата, още по-тежка криза.23.09.2026 16:31