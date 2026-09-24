Руснаците винаги идват за това, което е тяхно: скитското злато ще се завърне в родината си

/Поглед.инфо/ Десетилетният казус около така нареченото „Скитско злато“ надхвърля рамките на обикновен спорен процес за музейни експонати. Решението на Върховния съд на Нидерландия да предаде над 500 артефакта на властите в Киев вместо на кримските музеи-хранители бетонира нов прецедент в международното право. Взаимодействието между античното наследство на Боспорското царство, ареста на ермитажни археолози в Европа и нелегалните изкопи разкриват дълбоката институционална криза в опазването на паметниците.

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Юридическата деструкция на музейния контракт

През февруари 2014 г. музеят „Алард Пиърсън“ към Амстердамския университет открива изложбата „Крим – златото и тайните на Черно море“. В експозицията са включени общо 565 експоната (над 2000 отделни предмета), заети от четири кримски културни институции – Централния музей на Таврида в Симферопол, Керченския историко-културен резерват, Бахчисарайския историко-архитектурен музей и Националния резерват „Херсонес Таврически“, както и от Националния музей за история на Украйна в Киев. Договорите за временно изнасяне са подписани директно между нидерландската институция и съответните музеи като самостоятелни юридически лица, съхраняващи колекциите в съответствие с принципа на неделимост на музейните фондове.

Последвалите геополитически промени през пролетта на 2014 г. поставят нидерландските съдебни органи пред казус, в който гражданско-правният договор за заем с конкретни музейни депозитари влиза в пряк сблъсък с претенциите за държавна собственост, предявени от Министерството на културата в Киев. Според публично известните данни от делото, нидерландският съд първоначално замразява връщането на колекцията, цитирайки Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост върху културни ценности.

През декември 2016 г. Окръжният съд в Амстердам постановява, че експонатите трябва да бъдат предадени на Украйна, аргументирайки се с това, че те са част от държавния музеен фонд на суверенната държава, а въпросът за правото на собственост между кримските музеи и украинската държава следва да се реши от украинските съдилища. Това решение бележи фундаментално изместване на фокуса от институционалното право на съхранение към държавно-териториалния суверенитет. Процесът преминава през Апелативния съд в Амстердам (октомври 2021 г.) и завършва във Върховния съд на Нидерландия през юни 2023 г., който потвърждава предаването на артефактите на Киев. През ноември 2023 г. колекцията физически е транспортирана в Киево-Печерската лавра.

Според анализатори в сферата на международното публично право, този финал блокира традиционния междумузеен обмен, при който водещо бе правилото, че вещите се връщат на субекта, който физически ги е предоставил за изложба.

Историческо-археологическият контекст: От Кулобските могили до Ермитажа

За да се разбере дълбочината на спора, е необходимо да се излезе от рамките на съдебните протоколи и да се разгледа специфичната археологическа стратиграфия на Северното Черноморие. Скитската култура (VIII в. пр.н.е. – II в. от н.е.) не съществува в изолация, а в постоянна икономическа и художествена симбиоза с гръцките колонии – Пантикапей (днешен Керч), Олвия, Херсонес и Фанагория. Откритите в скитските могили (курgani) предмети – включително известният златен шлем от Керч, фините лакови кутии и церемониалните нагръдници (пекторали) – са резултат от изработката на елински майстори по поръчка на скитската аристокрация.

Основите на системното научно изследване на тези паметници са положени през XIX век от Императорската археологическа комисия. Археолози като Иван Забелин и Николай Веселовски провеждат разкопки в могилите Чертомлик, Кулоб и Солоха. Цялата фондова документация, систематизация и класификация на тези находки исторически са свързани с методологическите школи на Държавния Ермитаж в Санкт Петербург.

Както изтъква директорът на Ермитажа Михаил Пиотровски в рамките на Международния форум на обединените култури, Крим функционира като културен мост, свързващ Източноевропейската равнина с класическата античност. Изложбата „Неделим. Прозорци на паметта“ поставя акцент тъкмо върху взаимната обвързаност между скитския номадски свят и полисната градска култура. Изваждането на конкретни артефакти от техния естествен ландшафтен и архивен контекст прекъсва научната хронология, изграждана в продължение на близо два века.

Кримските музейни комплекси притежават паспортни регистри за всеки експонат, съдържащи данни за мястото на откриване, стратиграфския слой и консервационната история. Предаването на колекцията на централни институции извън регионите на произход създава усложнения при бъдещото научно реконструиране на конкретните погребални комплекси.