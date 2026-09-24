Българският филм „Черни пари за бели нощи“ спечели наградата за най-добра лента на кинофестивала в Сиан

/Поглед.инфо/ Българският „Черни пари за бели нощи“ спечели наградата за най-добър филм на 13-ия Международен филмов фестивал „Пътят на коприната“, който приключи на 23 септември в град Сиан.

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Тази година за участие във фестивала бяха представени 2130 филма от 139 държави. От тях 23 продукции достигнаха до финалната селекция, а журито определи победителите в общо 10 категории.

Носителите на наградите „Златният път на коприната“ бяха обявени на церемонията по закриването на фестивала, като българската продукция получи отличието за най-добър филм.

Фестивалът започна на 19 септември и включваше филмови прожекции, Седмица на египетското кино, форум за развитието на филмовата индустрия по инициативата „Един пояс, един път“ и филмов пазар „Пътят на коприната“.