Абонирай се
Поглед към Китай

Българският филм „Черни пари за бели нощи“ спечели наградата за най-добра лента на кинофестивала в Сиан

/Поглед.инфо/ Българският „Черни пари за бели нощи“ спечели наградата за най-добър филм на 13-ия Международен филмов фестивал „Пътят на коприната“, който приключи на 23 септември в град Сиан.

КМГ 4996 прочитания
Българският филм „Черни пари за бели нощи“ спечели наградата за най-добра лента на кинофестивала в Сиан
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Тази година за участие във фестивала бяха представени 2130 филма от 139 държави. От тях 23 продукции достигнаха до финалната селекция, а журито определи победителите в общо 10 категории.

Носителите на наградите „Златният път на коприната“ бяха обявени на церемонията по закриването на фестивала, като българската продукция получи отличието за най-добър филм.

Фестивалът започна на 19 септември и включваше филмови прожекции, Седмица на египетското кино, форум за развитието на филмовата индустрия по инициативата „Един пояс, един път“ и филмов пазар „Пътят на коприната“.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Киев постави нов ултиматум в Ню Йорк за енергетиката и Черно море
Свят

Киев постави нов ултиматум в Ню Йорк за енергетиката и Черно море

/Поглед.инфо/ Зад блясъка на дипломатическия протокол в кулоарите на ООН в Ню Йорк се разигра поредният епизод от публичния натиск на Киев спрямо Вашингтон. Желанието на украинското ръководство да получи пълен контрол върху лицензите за зенитните системи „Пейтриът“ и сателитното насочване през мрежата Starlink среща нарастващ скептицизъм в Белия дом. Докато цените на горивата в Европа и САЩ се влияят от нестабилността в Близкия изток и Черно море, Киев залага на твърди ултиматуми, които поставят под въпрос оцеляването на собствената му енергийна система с наближаването на зимните месеци.

24.09.2026 17:30
Пекин пълноценно национализира частния сектор за безпилотни апарати
Свят

Пекин пълноценно национализира частния сектор за безпилотни апарати

/Поглед.инфо/ Решението на китайските власти да наложат пълна забрана за притежание и експлоатация на безпилотни летателни апарати от частни лица в столицата Пекин маркира нов етап в контрола върху технологиите с двойна употреба. Твърди се, че регулациите стъпват върху опасения за сигурността след авиоинциденти в градска среда, но по оценка на редица наблюдатели мярката надхвърля административния смук на въздушното движение. Влизането в сила на забраната и последващата конфискация на компоненти поставят въпроса за бъдещето на гражданския сектор.

24.09.2026 17:15
NASA и IBM картографират ресурсите на Луната с изкуствен интелект в търсене на икономическа рента
Свят

NASA и IBM картографират ресурсите на Луната с изкуствен интелект в търсене на икономическа рента

/Поглед.инфо/ Партньорството между НАСА и технологичния гигант IBM за разработването на специализиран модел с изкуствен интелект (Lunar Foundation Model) маргинализира романтичния дискурс за пилотирана космонавтика, пренасочвайки фокуса към инфраструктурното картографиране и добива на критични суровини. Анализът на техническите параметри и съпътстващата документация от USGS разкрива прагматична рамка за икономическо усвояване на лунната повърхност, при която автономните машини и изчислителният ресурс изместват традиционната роля на човека.

24.09.2026 17:05
Френската външна политика след "Ошан": Илюзиите за суверенитет и натискът върху Москва
Свят

Френската външна политика след "Ошан": Илюзиите за суверенитет и натискът върху Москва

/Поглед.инфо/ Внезапното втвърдяване на тона от страна на Марин льо Пен и Джордан Бардела спрямо Москва не е просто епизод от предизборната борба във Франция, а индикатор за дълбоки структурни деформации във френската външна политика. Докато източната граница на ЕС се превръща в зона на пряк военен и икономически сблъсък, парижкият политически елит прави опити да балансира между вътрешнополитическия натиск, загубата на индустриални активи в Източна Европа и опитите да запази водеща роля в европейската архитектура за сигурност.

24.09.2026 16:50
Китайският внос на злато надмина 1000 тона на фона на 18-годишно изтегляне от американския дълг
Свят

Китайският внос на злато надмина 1000 тона на фона на 18-годишно изтегляне от американския дълг

/Поглед.инфо/ Масивният внос на злато от страна на Китайската народна банка надхвърли 1000 тона за осем месеца, съпоставени с едва 886 тона за цялата предходна година. Паралелно с това Пекин свива наличността си в американски държавни облигации до 618 милиарда долара — най-ниското ниво от финансовата криза през август 2008 г. Докладите на инвестиционни къщи като Goldman Sachs показват системно разминаване между физически преминаващите през Лондон количества и официално декларираните от КНБ резерви, което загатва за паралелна стратегия за защита срещу евентуални западни санкционни блокирания.

24.09.2026 16:40
Токио срещу Устава на ООН: Защо Япония опитва да заличи правното си минало
Свят

Токио срещу Устава на ООН: Защо Япония опитва да заличи правното си минало

/Поглед.инфо/ Искането на Токио за премахване на разпоредбите за „вражески държави“ от Устава на ООН не е просто процедурна реформа, а опит за ревизия на следвоенния ред. На фона на разполагането на американски ракети „Тифон“ на остров Кюшу и дипломатическите търкания около Курилските острови, японското ръководство се опитва да отстрани правните пречки пред своите териториални претенции. Москва и Пекин обаче разполагат с право на вето, което прави инициативата на Санае Такаичи практически неизпълнима.

24.09.2026 16:30
Ineos спира три завода в Хъл заради цената на газа: Европа губи базовото си производство на ацетили
Свят

Ineos спира три завода в Хъл заради цената на газа: Европа губи базовото си производство на ацетили

/Поглед.инфо/ Затварянето на трите завода на химическия гигант Ineos в британския град Хъл не е просто вътрешнофирмен епизод или локална новина от Йоркшир. Това е диагноза за цялостната европейска промишленост. Когато цените на суровинния и енергиен газ в Европа се окажат 12 пъти по-високи от тези в САЩ, тежката химия спира да функционира. В Хъл изчезват последните големи европейски мощности за ацетили — суровина, без която не могат нито фармацевтиката, нито производството на перилни препарати, нито отбранителният сектор. Сривът на 4000 висококвалифицирани работни места е пряко последица от системната деиндустриализация на континента.

24.09.2026 16:15
Тръмп пред Общото събрание на ООН: Заплахите срещу Техеран и геополитическият фалит на базирания в Ню Йорк световен ред
Свят

Тръмп пред Общото събрание на ООН: Заплахите срещу Техеран и геополитическият фалит на базирания в Ню Йорк световен ред

/Поглед.инфо/ Обръщението на американския президент пред Общото събрание на ООН за пореден път постави под въпрос функционалността на международните институции, създадени след Втората световна война. С декларации за рекордни военни бюджети и директни предупреждения за пълно заличаване на Ислямската република, Вашингтон демонстрира пълно пренебрежение към структурите за колективна сигурност. На този фон апатията на ООН и вербалните маневри на регионални играчи като Турция показва дълбоката криза в глобалната архитектура за сигурност.

24.09.2026 16:01