270 милиона души в Китай имат висше образование

/Поглед.инфо/ Германия вече изпраща сигнали, които трудно могат да бъдат обяснени като обикновен регионален протестен вот. Разговор на Георги Стамболиев с бившия конституционен съдия и дългогодишен депутат Георги Марков за историческия срив на ХДС, възхода на „Алтернатива за Германия“, победата на Левицата в Берлин и дълбокото разцепление в германското общество. Марков поставя германските избори в много по-голяма европейска картина и прогнозира, че политическото разместване тепърва ще преминава от Изток към Запад. Какво предстои на Мерц, Германия и Европа?

23.09.2026 19:17