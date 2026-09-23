Основното образование достига средното ниво за страните с високи доходи, а процентът на задържане в задължителното образование е 96,1%. Капацитетът на висшето образование да подпомага самостоятелните иновации в науката и технологиите и самостоятелното подготвяне на кадри е ефективно повишен, което ускорява подготовката на голям брой водещи иновативни кадри, от които има спешна нужда за националната стратегия и промишлеността. Населението на страната, получило висше образование, достига 270 милиона души, а международното влияние на китайското образование продължава да нараства.
270 милиона души в Китай имат висше образование
/Поглед.инфо/ Днес на пресконференцията на пресслужбата на Държавния съвет за „Началото на 15-ия петгодишен план“, представител от Министерството на образованието съобщи, че в Китай е създадена най-голямата и най-качествена образователна система в света, като степента на всеобщ достъп и справедливост в образованието е сред най-високите в света.
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Китайският свръхтежък изтребител от шесто поколение J-36 и новата му оръжейна концепция.
/Поглед.инфо/ По публикации в чуждестранния военен печат, отразяващи 14-тото Международно изложение за отбранителна електроника в Пекин (15–17 септември 2026 г.), и спрегнат анализ на Military Watch Magazine и Asia Times. Кипналият медиен ентусиазъм относно новата китайска лазерна система за изтребителя от шесто поколение J-36 се сблъсква със суровата реалност на физиката, термодинамиката и аеродинамиката. Доколко обявените 100 киловата мощност под фюзелажа са реалност и какви са непреодолимите технически капани пред Пекин?23.09.2026 18:01
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