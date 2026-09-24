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Поглед към Китай

Китай представи система с изкуствен интелект за проучване на полезни изкопаеми

/Поглед.инфо/ На 11 септември, по време на провелата се в Тиендзин Китайска международна минна конференция 2026, Министерството на природните ресурси представи системата „Интелигентно проучване на полезни изкопаеми“ (AI-OreSeeking). Тя е разработена от Китайската геоложка служба и използва изкуствен интелект за прогнозиране и оценка на минерални ресурси.

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Китай представи система с изкуствен интелект за проучване на полезни изкопаеми
Източник: 38picres.cgtn.com
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Системата обединява пет основни функции – управление на големи масиви от геоложки и минераложки данни, управление на знания, обработка и анализ на данни, прогнозиране и оценка с помощта на изкуствен интелект и специализиран модел за проучване на полезни изкопаеми.

Тя може да обработва данни от различни източници, да извлича информация за потенциални находища, да определя перспективни райони за проучване и автоматично да изготвя доклади. По този начин голяма част от работата по анализа на геоложки данни може да бъде извършена в рамките на една система.

AI-OreSeeking може да се използва при проучването на различни видове твърди минерални ресурси, включително злато, желязо и мед. Системата вече се прилага в няколко ключови находища в Китай, сред които планинските райони Цинлин и Уи и Западен Джунгар.

Към момента тя е тествана в над 100 проекта в повече от десет китайски провинции, включително Сидзан, Синдзян, Фудзиен, Шандун и Вътрешна Монголия. Китайската геоложка служба е провела и технически консултации с експерти от държави като Саудитска Арабия и Узбекистан.

Според представената информация системата има за цел да ускори обработката на геоложки данни и да подобри оценката на районите с потенциал за наличие на минерални ресурси. Тя може да подпомага и планирането на последващи проучвания и сондажни работи.

Китайската геоложка служба посочва, че системата ще продължи да се развива и ще бъде представяна и пред международната минна общност.

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