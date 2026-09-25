Грешка в измерването или бавна смърт: Истината зад намаляващия диаметър на най-близката до Слънцето планета

/Поглед.инфо/ Ревизията на планетните модели рядко идва с гръмки сензации; тя пристига в прашните архиви и компютърните симулации на геолозите. Новите данни от Института за космически изследвания към Германския аерокосмически център покачват градуса на напрежение в астрофизичната общност, преизчислявайки свиването на Меркурий на 23 километра за неговите 4,5 милиарда години съществуване. Докато медиите бързат да тиражират апокалиптични аналогии със съхнещо грозде, суровата физическа реалност сочи нещо много по-прозаично и същевременно дълбоко фундаментално: методическо преосмисляне на гравитационните данни, термичния баланс и сблъсъчната история на най-близкото до Слънцето небесно тяло.

Термодинамика на желязното чудовище и илюзията за катастрофа

Когато премахнете сензационната медийна пяна от научните съобщения, остава сухият, безпощаден език на геофизиката. Меркурий не се разпада, нито претърпява внезапна внезапна катастрофа. Това, което наблюдаваме през последните проучвания, е нормален термичен процес, прекаран през цедката на подобрени изчислителни методи. Настоящата корекция в диаметъра на планетата с 23 километра спрямо първоначалните модели не е доказателство за някакъв внезапен пик в охлаждането, а за подобрена методология при обработката на телеметричните данни и топографските карти, събирани с десетилетия. Голямото желязно ядро на Меркурий, което заема несъразмерно голям процент от общия му обем, продължава бавно да губи своята реликтова топлина. Физическите закони са категорични: когато една маса с висока плътност изстива, тя намалява обема си. Тъй като планетата е значително по-малка от Земята и Венера, нейният топлинен капитал се е изчерпал с много по-бързи темпове, оставяйки вътрешността ѝ да се свива под натиска на собствената ѝ гравитация и понижаващата се температура.

Тук обаче идва първата пробойна в популярните теории, които се опитват да обвинят слънчевата радиация или слънчевия вятър за деформацията на планетата. Слънцето просто няма отношение към термичния баланс на дълбокото желязно ядро. Външният топлинен поток от звездата засяга единствено реголита на повърхността, докато свиването е изцяло вътрешен, ендогенен процес. Александър Иванов от Кубанския държавен университет правилно подчертава един често пренебрегван логистичен фактор от ранната история на Слънчевата система: масираната астероидна бомбардировка. Огромни импактни тела са избили значителна част от първичната кора на Меркурий, изхвърляйки я в космоса, като само част от този материал се е върнал обратно под формата на брекчия и прах. Поради това определянето на началните габарити на планетата винаги е съдържало голяма степен на изчислителна несигурност. Актуализираните данни просто наместват пъзела на правилните му места.