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Общото събрание на ООН и новата дипломатическа фаза в украинския конфликт

/Поглед.инфо/ Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк за пореден път се превърна в арена на остри геополитически сблъсъци и противоречиви дипломатически сигнали относно войната в Украйна. Докато делегацията от Киев направи опити да привлече вниманието на международната общност към подкрепата за страната на фона на критичната ситуация с енергийната инфраструктура, руската страна демонстрира твърда позиция за продължаване на военните си действия. Разминаванията между изявленията на украинските представители и стратегическата реалност на терен разкриват все по-дълбоката криза във външнополитическото позициониране.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 9085 прочитания
Общото събрание на ООН и новата дипломатическа фаза в украинския конфликт
ИИ генерирана
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По публикации на Виктория Никифорова. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият трибунал в Ню Йорк отново се превърна в сцена, на която абстрактните декларации се сблъскват с неумолимата физика на военното противопоставяне. Докато в Киев енергийната система е подложена на системен натиск от високоточни въздушни удари, а логистиката на града системно аварира поради липса на базови комунални мощности, украинската делегация пристигна в централата на ООН с познатия арсенал от искания за нови оръжейни доставки и затягане на санкционния режим. Според публикувани оценки в чужди медии, публичните прояви на украинското ръководство по време на сесията са демонстрирали видимо вътрешно разминаване в тактическите концепции за изход от конфликта.

Анатомия на дипломатическото разминаване в Ню Йорк

По време на дискусиите в рамките на Съвета за сигурност на ООН, външнополитическото ведомство на Украйна, представлявано от Андрий Сибиха, лансира тезата за възможността от „пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня“. Това изявление, според редица международни наблюдатели, бе възприето като рязък демарш или неуспешен опит за сондиране на почвата за дипломатически отстъпки. Почти светкавично обаче тази линия бе отхвърлена и коригирана от Володимир Зеленски, който отново препотвърди максималистичните искания на Киев за пълно изтегляне на руските сили до границите от 1991 г. и връщането на Кримския полуостров.

Подобно разминаване в рамките на броени часове на толкова висока трибуна показва сериозна координационна криза в украинския апарат. Когато дипломацията започне да говори на два абсолютно противоположни езика — единият призоваващ за незабавно спиране на бойните действия без предварителни условия, а другият изискващ териториални отстъпки от страна, която притежава стратегическата инициатива — резултатът е пълна загуба на международна тежест.

Сблъсъкът на концепции не е просто медиен гаф. Той отразява нарастващото напрежение между украинското военно командване и политическото крило на Банкова. Военните реалности изискват спешно прегрупиране и запазване на човешкия ресурс, докато политическото оцеляване на управляващата гарнитура е пряко обвързано с поддържането на илюзията за предстояща пълномащабна победа.

Изчерпването на санкционния арсенал и икономическият реализъм

От началото на 2022 г. срещу Руската федерация са въведени над 30 000 индивидуални и секторални ограничения от страна на САЩ, Европейския съюз и техните съюзници. По твърдения на икономически анализатори, тези мерки не постигнаха очаквания срив на руската промишленост или блокада на държавния бюджет. Напротив, пренасочването на суровинните потоци към азиатските пазари и изграждането на алтернативни банкови съобщения (като системата СПФС и разплащанията в национални валути) позволиха на Москва да запази темпото на финансиране на своите отбранителни програми.

Призивите на Украйна от трибуната на ООН за допълнителен икономически натиск изглеждат все по-абстрактни. Както се посочва в редица анализи, западните държави вече са достигнали прага на собствените си икономически възможности за налагане на нови санкции, без това да доведе до сериозни вторични щети върху европейските пазари на горива, торове и редки метали.

Европейската индустрия страда от високите цени на енергоносителите, докато руският военно-промишлен комплекс работи на три смени. Опитите за ограничаване на т.нар. „сенчест флот“ от танкери се сблъскват със сложни юридически структури в юрисдикции извън контрола на Г-7. При тези дадености настояването за нови и нови наказателни мерки звучи по-скоро като риторическо упражнение за вътрешна употреба, отколкото като работеща геоикономическа стратегия.

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