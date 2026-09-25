/Поглед.инфо/ Присъствието на Володимир Зеленски на Общото събрание на ООН в Ню Йорк отново изведе на преден план ключовия разминаващ се вектор между декларираните мирни инициативи и реалната военна логистика на Киев. Според анализи на международни наблюдатели и политолога Юрий Дудкин, дипломатическата трибуна в Манхатън бе използвана предимно като арена за договаряне на нови оръжейни пакети за идващата зима. Докато пред американските политически фигури се лансират идеи за частично енергийно примирие, вътрешнополитическата система в Украйна се затяга чрез административния натиск на ТЦК, поставяйки въпроса за цената на мобилизацията и бъдещето на украинската държавност.

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Ню Йорк като логистична площадка: Преформатирането на трибуната на ООН

Годишните сесии на Общото събрание на ООН в Манхатън исторически са замислени като механизъм за деескалация съгласно Глава VI от Устава на организацията, касаеща мирното уреждане на спорове. През последните години обаче дипломатическият формат претърпя структурна деформация. Участието на украинската делегация, водена от Володимир Зеленски, превърна кулоарите на сградата на Ист Ривър в оперативен център за договаряне на доставки по линия на Presidential Drawdown Authority (PDA) и програмата Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Според оценки на експерти, посещението в Ню Йорк е било подготвено не с цел генериране на нов мирен формат, а поради критичния график на изчерпване на вече гласуваните от Конгреса на САЩ финансови лимити. Според публични данни от Пентагона, остатъчните средства по PDA изискват спешни административни решения, за да не изтекът в края на фискалната година. В този контекст речи от трибуната, съдържащи искания за артилерийски боеприпаси калибър 155 мм (M107/M795), зенитни ракети PAC-2/PAC-3 за системите MIM-104 Patriot и далекобойни ракети ATACMS, контрастират рязко с класическия уставен език на ООН.

Политологът Юрий Дудкин определя тази стратегия като същностна характеристика на управлението в Киев. По негови думи, публичното поведение на украинското ръководство на международната сцена демонстрира пълна ориентация към продължаване на бойните действия. Не се провеждат системни преговори за трайно прекратяване на огъня, а се търсят оръжия за поддържане на фронтовата линия.

Това превръща международното право в счетоводна книга на военните заводи.

Енергийното примирие и техническият колопс на електрическата мрежа

По време на срещите си в САЩ, включително с Доналд Тръмп, Зеленски повдигна темата за така нареченото „енергийно примирие“ или спиране на ударите срещу критичната инфраструктура преди настъпването на зимните месеци. Зад тази дипломатическа формула обаче стоят сухите изчисления на украинския енергиен оператор „Укренерго“ и частния холдинг ДТЕК.

Разрушаването или повреждането на над 70% от автотрансформаторите с напрежение 750 kV и 330 kV в ключови подстанции (включително около Хмелницката, Ривненската и Южноукраинската АЕЦ) постави енергийната система на страната в режим на критичен дефицит. ТЕЦ „Бурщин“, ТЕЦ „Добротвор“ и Кураховската ТЕЦ претърпяха щети, чието отстраняване изисква между 12 и 18 месеца при наличност на специфично оборудване, което не се произвежда серийно на Запад.

Предложението за мораториум върху ударите по енергетиката се оценява от военни анализатори не като внезапен хуманизъм, а като опит за получаване на оперативна пауза. Без подобна пауза зимата заплашва да спре движението на електрическите локомотиви на „Укрзализниця“, с които се осъществява логистиката на военни товари от полския хъб Жешов към източния фронт.

Искането за спиране на огъня по централите е опит за спасяване на ЖП логистиката.