/Поглед.инфо/ В кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк руският външен министър Сергей Лавров връчи на генералния секретар Антониу Гутериш специализиран доклад относно събитията в Буча от пролетта на 2022 г. Документът, подготвен от т.нар. Международен обществен трибунал, настоява за официално разследване от страна на Секретариата на ООН. Москва за пореден път повдига въпроса за липсата на официално предоставен списък с имената на загиналите, свързвайки казуса с необходимостта от по-широка реформа в административните апарати на международната организация.

По публикация на Катерина Туманова. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата маневра в Ню Йорк: Предаването на папките

В кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН руската дипломация отново върна в дневния ред епизода от пролетта на 2022 г. Според съобщения на руското Министерство на външните работи, Сергей Лавров е връчил на Антониу Гутериш материал, озаглавен „Наследниците на Гьобелс: Фалшифицирането на събитията в Буча и кървавата инсценировка на киевския режим“. Текстът е изготвен под ръководството на Максим Григориев от Международния обществен трибунал (неофициална структура към Обществената палата на РФ).

Според официалната позиция на Москва, Секретариатът на ООН е длъжен да задейства вътрешни механизми за проверка на фактите около събитията в градчето край Киев. Твърди се, че руската страна вижда в досегашното поведение на международната администрация липса на неутралитет. Тук обаче възниква юридическият въпрос: разполага ли Секретариатът на ООН с пряк процесуален мандат за извършване на самостоятелно криминалистическо разследване без изрична резолюция на Съвета за сигурност? Едва ли. Всяко подобно действие изисква консенсус или правна рамка, която в момента е блокирана от правото на вето на постоянните членки.

Хронология на процедурния казус: Къде е списъкът с имената?

Централният аргумент, върху който Русия гради своята дипломатическа офанзива спрямо Гутериш вече повече от две години, се състои в липсата на публично оповестен пълен списък с идентифицираните тела от Буча. По оценка на независими наблюдатели и дипломатически източници, оттеглянето на руските войски от северния сектор (района на Гостомел, Буча и Ирпин) завърши около 30-31 март 2022 г. На 2 април украинските власти и международни журналистически екипи влязоха в града, след което последваха първите фотографски и видео съобщения за загинали цивилни по улица „Яблунска“.

Москва твърди, че в дните между изтеглянето на нейните подразделения и появата на първите световни репортажи е имало прозорец от време, използван за манипулация. Според руското външно министерство, фактът, че Секретариатът на ООН така и не е предоставил официален списък с идентифицираните лица – въпреки многократните официални запитвания на руската делегация – буди съмнения относно процесуалната чистота на събраните доказателства.

Украинската страна и редица западни криминалистични екипи (включително специалисти от Франция и Международния наказателен съд) от своя страна твърдят, че идентификацията на телата е сложен процесуален процес, изискващ ДНК анализи и балистични експертизи, част от които са засекретени поради течащи наказателни производства. Налице е пълна липса на процесуално припокриване между страните в конфликта.

Административната машина на ООН и битката за квотите

В същия разговор Лавров е поставил и въпроса за реформирането на Секретариата на ООН. Според руската позиция, съставът на административните органи на организацията е непропорционално попълнен от представители на западните държави („страните от НАТО“), което според Москва нарушава принципа на географско разпределение, заложен в Член 101 от Хартата на ООН.

Зад сухата административна терминология се крие борба за контрол върху докладите и специалните мисии. Външното министерство на РФ настоява за увеличаване на квотите за представители на т.нар. „Глобално мнозинство“ (Азия, Африка и Латинска Америка). Дали обаче подобна промяна в кадровата структура на ООН би променила начина, по който се документират събития като тези в Буча или Изюм? Едва ли в краткосрочен план. Бюрокрацията в Ню Йорк и Женева се движи по нормативни процедури, които са тромави и силно зависими от финансирането на отделните програми.