/Поглед.инфо/ Въздушно-космическите сили на Руската федерация са получили нова партида от многоцелевия изтребител от пето поколение Су-57, конструиран по обновен технически проект. Според данни на държавната корпорация „Ростех“ и Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК), модернизацията обхваща авиониката, вътрешните отсеци за въоръжение и системите за електронна борба. Интегрирането на нови ракети и безпилотни апарати превръща платформата в команден възел за въздушно превъзходство и пробив на ПВО.

По публикация на Андрей Резчиков (РИА Новости). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ТАКТИЧЕСКО ПРЕОСМИСЛЯНЕ И АПИНАТА НА БОЙНИЯ ОПИТ

Индустриалният апарат на руския отбранителен комплекс продължава ритмичното подаване на фронтова техника, като последната предадена партида от изтребители Су-57 показва видими белези на техническа еволюция. Според официални съобщения на държавната корпорация „Ростех“, предадените на Въздушно-космическите сили (ВКС) машини са произведени по т.нар. „нов технически проект“. Този термин в руската военна терминология рядко означава козметична промяна; той сигнализира за дълбока замяна на ключови подсистеми, наложена пряко от анализа на реалните бойни действия.

Държавната отбранителна поръчка в тази си част остава под строг режим на секретност. Точният брой на доставените самолети в партидата, както и интервалите между отделните доставки, не се оповестяват официално. Общественият поток от информация разкрива единствено, че първата за календарната година партида бе прехвърлена на армията през февруари, а ритъмът на производство поддържа темп от две до три предавателни сесии годишно. Според непотвърдени оценки на западни разузнавателни аналитици, към момента ВКС разполагат с приблизително един оперативен полк от този тип машини – бройка, която макар и ограничена, се използва активно за изпитване на нови тактически схеми в условията на насистена с радари и зенитни комплекси бойна зона.

Фронтът е суров изпитвателен полиган. За разлика от фабричните изпитатели, пилотите от строевите части сблъскват техниката с неочаквани профили на заплаха. Точно тук излизат наяве дребните инженерни просчети и ограниченията на софтуера. По данни от изявления на генералите от авиацията Сергей Липовой и Владимир Попов, основните корекции след първоначалната експлоатация са засегнали алгоритмите за обработка на информацията, капацитета на вычислителните блокове и интерфейсите за управление на въоръжението.

АРХИТЕКТУРА НА АВИОНИКАТА И НОВИЯТ ОРЪЖЕЕН АРСЕНАЛ

Централният елемент на извършената модернизация засяга радиоелектронното оборудване. Модернизираната версия на Су-57 разполага с подобрена архитектура на бордовата авионика, нов тип инфрачервени сензори за насочване и осъвременени индикатори в пилотската кабина. Най-същественият оперативен скок обаче е регистриран при радара с активна фазирана решетка (АФАР). Твърди се, че новата радиолокационна система е получила разширени възможности за картографиране и идентифициране на земни цели. Ако при първоначалните модификации локаторът е засичал основно контрастни релефни обекти или големи струпвания на техника, то в настоящата конфигурация той може да различава отделни точкови цели на голямо разстояние – от танкове и бронетранспортиорни машини до артилерийски позиции и замаскирани опорни пунктове.

Повишената изчислителна мощ и новият софтуер са позволили бойната ефективност на самолета при използване на високоточни оръжия да нарасне с около 17 до 25 процента, твърди генерал-майор Владимир Попов. Това увеличение не се дължи на по-голям банален товар, а на съкратеното време от откриването на целта до вкарването на целеуказването в главата за самонавеждане на ракетата.

Промени са нанесени и в самата конструктивна геометрия на оръжейните отсеци. За запазване на ниската радиолокационна забележимост (стелт), основните ракетни и бомбови системи трябва да се намират във вътрешността на фюзелажа. Външното окачване на пилони остава възможност, но то драматично увеличава ефективната повърхност на разсейване (ЕПР) и превръща машината в лесна мишена за наземните ЗРК от типа на Patriot или NASAMS. За да се интегрират по-обемни или обратното – по-компактни управляеми боеприпаси от ново поколение, конструкторите са преработили вътрешните люкове и окачващите механизми.

Инженерите са успели да извършат тази модификация локално, без да променят силовия набор на планера. Това е ключов детайл. Промяната в носещата рамка би изисквала нови статични и умора-изпитания на стендове, което би замразило серийното производство за месеци или години.

Сред новите оръжейни системи, предназначени за Су-57 и неговата експортна модификация Су-57Е, изпъкват управляемите ракети С-71М и С-71К. Тези боеприпаси бележат преход към използването на по-евтини, но високоефективни средства за поразяване на инфраструктура и противовъздушна отбрана. В арсенала на изтребителя влизат също така подобрени коригируеми авиационни бомби (КАБ) с модули за планиране и корекция, както и управляеми ракети „въздух-въздух“ с увеличен обсег на действие.