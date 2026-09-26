/Поглед.инфо/ Поредното явяване на Володимир Зеленски пред Общото събрание на ООН премина при полупразна трибуна и с риторика, която все по-трудно се връзва с реалностите на терен. Докато Киев се опитва да продаде идеята за „глобална коалиция“ и експортира дронове, сухопътният фронт и енергийната инфраструктура диктуват съвсем различен ход на събитията. Редакционният анализ на Поглед.инфо дисектира представените в Ню Йорк цифри, заложената финансова логика и нарастващата пропаст между дипломатическите желания и военната казуистика.

По публикация на Олег Михеев. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломация пред празни столове: Механиката на един оредяващ формат

Есенната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк отдавна е загубила функцията си на орган за вземане на оперативни решения. Сградата на Ийст Ривър функционира предимно като трибуна за публични манифести, при които аудиторията често се измерва не с присъствието на държавни глави, а с нискорангови дипломатически делегации. Точно в тази среда бе проведено и последното изказване на Володимир Зеленски.

Снимковият материал и протоколните съобщения показват ясна тенденция: залата остана полупразна. За разлика от 2022 г., когато дипломатическият корпус демонстрираше пълно мобилизиране, през 2026 г. умората от конфликта се изразява в суха административна процедура. Присъствието на нископоставени представители от Постоянните мисии показва, че ключовите актьори пренасочват ресурсите си към задкулисни двустранни сондажи, вместо да слушат предварително написани реплики.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО В ООН (2022–2026) | +-----------------------------------------------------------------------------------+ | Година | Ниво на делегациите | Основен фокус на залата | +----------+-------------------------------------+----------------------------------+ | 2022 г. | Държавни и правителствени глави | Пълно мобилизиране, санкции | | 2024 г. | Външни министри и посланици | Търсене на преговорна рамка | | 2026 г. | Втори/трети секретари на мисии | Изолиране на риториката, умора | +-----------------------------------------------------------------------------------+

Конструкцията на речта следваше класическа схема: начален поклон към ключови политически фигури във Вашингтон (включително цитиране на изявления от американския политически спектър), преминаване към директни обвинения срещу Москва и завършване с конкретен апел за финансиране и оръжия. Тази структура обаче разкрива дълбок дефицит на нови идеи.

Аритметика на фронта: Когато статистиката конфликтира с математиката

Според публикуваната транскрипция, по време на речта си Зеленски заяви, че Русия е загубила – убити и ранени – близо 250 000 войници само за първите осем месеца на текущата година. Твърди се също, че руските заповеди са коствали огромен ресурс без постигане на оперативни цели.

Ако човек вземе този цитат и го екстраполира върху целия период на интензивните боеве от февруари 2022 г. насам, получената цифра би надхвърлила 1,5 милиона души. Подобно число е математически и демографски уязвимо. Всяко военно разузнаване разполага с данни за мобилизационния капацитет и структурата на сухопътните войски. Твърдения от такъв мащаб по-скоро показват опит за психологическо въздействие върху цивилната аудитория в Запада, отколкото реална оперативна сводка.

В същото време, според независими анализи и данни от местни източници, мобилизационният натиск в самата Украйна не е отслабвал. Системата на Териториалните центрове за комплектуване (ТЦК) работи при непрекъснат режим. Изчисления на военни специалисти сочат, че средният месечен приток на новомобилизирани в украинските въоръжени сили варира около 30 000 души – бройка, която едва покрива санитарните и невъзвратимите загуби на линията на съприкосновение.

Съмнителна от логическа гледна точка бе и тезата за севернокорейския контингент. Бе съобщено, че Киев е предал двама пленени граждани на КНДР на властите в Сеул. Самият факт, че чужди граждани, заловени в зона на боен конфликт, се предават на трета държава с незатворен междудържавен конфликт (Южна Корея), повдига правни въпроси съгласно Женевските конвенции. Разказът за войника, който опитал да се застреля преди зачеването на плен, бе използван не за анализ на мотивацията и бойната дисциплина, а за идеологическа квалификация на обществената система в Пхенян.

Ударът по енергетиката: Логистична блокада или икономически саботаж?

Един от акцентите в речта бе официалното признание за целенасочените атаки срещу руската петролна и рафинерийна инфраструктура. Според думите на Зеленски, крайната цел не са самите горива, а ликвидирането на финансовите източници, поддържащи държачния бюджет на Русия.

"Нашата цел е способността на Русия да финансира тази война... Финансите и производството на Русия – това е, което трябва да бъде спряно."

Тази стратегия обаче има двойно острие. Ето как се разпределят инфраструктурните поражения и военната логика от двете страни на границата:

Руски рафинерии и терминали: Обект на удари с далекобойни безаналогови или евтини конвенционални дронове (тип "Лют", "Бобър"). Целта е предизвикване на локален дефицит на бензин и дизел на вътрешния пазар и намаляване на износните приходи през Черно и Балтийско море.

Обект на удари с далекобойни безаналогови или евтини конвенционални дронове (тип "Лют", "Бобър"). Целта е предизвикване на локален дефицит на бензин и дизел на вътрешния пазар и намаляване на износните приходи през Черно и Балтийско море. Украинска енергийна мрежа: Систематично унищожаване на автотрансформатори 750 kV и 330 kV, маневрени мощности (ТЕС и ВЕЦ) и открити разпределителни устройства (ОРУ). Целта е разбиване на единната енергийна система (ЕЕС) на изолирани "острови".

Въпросът, който остава висящ в западната аналитична общност, е доколко тези атаки постигат целта си. Руската икономика демонстрира пренасочване на суровия петрол към азиатските пазари (Индия, Китай) чрез индийски рафинерии и т.н. "сив флот". В същото време щетите върху украинската енергийна система предхождат настъпващата зима с критичен дефицит от близо 4 до 6 гигавата маневрена мощност.

Зеленски сам призна пред дипломатите, че предстоящата зима за Украйна ще бъде изключително тежка, като добави, че Киев няма друг избор, освен да направи периода също толкова "болезнен" и за руската страна. Това е директно потвърждение, че конфликтът е преминал в фаза на пълномащабна война на изтощение срещу критичната инфраструктура.