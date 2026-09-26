Крахът на единната цена: Как войната в Залива и санкциите разбиха петролния пазар на три части

/Поглед.инфо/ Всички досегашни представи за глобалната търговия с енергоносители рухват пред очите ни. Петролът вече не е просто стока с универсален ценови етикет, а обект на сложни логистични, финансови и застрахователни уравнения. Докато Европа плаща тежка цена за новите си зависимости, а Персийският залив остава блокиран от военни действия, Азия балансира между Изтока и Запада. Москва губи маржове, но се превръща в незаменим стълб за сигурността на Китай и Индия.

По публикация на Дмитрий Скворцов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектурата на единния пазар е мъртва

Илюзията, че барел суров петрол е просто стандартна стока – interchangeable, лесно заменима и подвластна единствено на законите на търсенето и предлагането – окончателно приключи. Когато цената на сорт Brent прескочи прага от 108 долара за барел, мнозина побързаха да обявят завръщането на „златния век“ за експортьорите. Повърхностен поглед. Под повърхността на тези цифри се крие тектонично разцепване на световната търговска инфраструктура.

Доскоро танкерът можеше просто да вдигне котва и да насочи курса си към пристанището, което предлага най-висока премия. Днес физическото наличие на суровината е най-малкият проблем. Водещият въпрос вече е административен и сигурносен: има ли банка, която да приеме плащането, има ли застраховател от клубовете от P&I, готов да покрие риска, и дали протокът, през който трябва да премине плавателният съд, не се е превърнал в зона на бойни действия.

Индийският вираж: Между евтиния ресурс и натиска на Вашингтон

През последните няколко години Ню Делхи беше принуден трикратно да преначертава цялата си стратегия за снабдяване. След 2022 г. индийските рафинерии – с най-големия комплекс в Джамнагар – разработиха перфектна финансова схема: изкупуваха руския суров петрол Urals с голяма отстъпка, преработваха го в дизел и реактивно гориво и го препродаваха на европейските държави като „индийски“ продукт. Собствениците на рафинерии реализираха огромни печалби, Брюксел получаваше гориво, а формалният режим на санкциите бе спазен, защото молекулите губеха своя произход в рафинерията.

Тази конструкция се пропука, когато Европейският съюз затегна правилата за внос от трети страни, а Вашингтон упражни директен натиск върху Ню Делхи. В резултат индийският внос на руски барели сви обемите си до около 1,1 милиона барела на ден в началото на 2026 г. – спад от близо 35% спрямо предходните пикови нива.

Сметките без кръчмар обаче не издържат дълго пред реалността. Военните сблъсъци в Близкия изток и последвалата блокада на корабоплаването в Персийския залив прекъснаха традиционните трасета от Саудитска Арабия и Ирак. Америка просто нямаше физическата възможност да компенсира тези обеми със собствен износ. Географската близост и логистичната сигурност надделяха над дипломатическите обещания и Ню Делхи бе принуден отново да разшири покупките от Север.

Китайската сухопътна крепост

При Пекин ситуацията се разви по сходен, но много по-мащабен сценарий. Китайската държавна стратегия традиционно разчита на диверсификация – дистрибуция на вноса между Африка, Латинска Америка, Близкия изток и Русия. Но в рамките само на няколко месеца два от тези четири стълба пропаднаха. Смяната на властта във Каракас практически затвори кранчето за венецуелския тежък петрол, а ескалацията около Ормузкия проток костваше на китайската икономика загуба на близо 3,6 милиона барела морски внос дневно в периода между февруари и април.

В тази ситуация сухопътната граница с Руската федерация се превърна за Пекин в стратегическа застраховка.

Тръбопроводи като „Източен Сибир – Тихи океан“ (ВСТО) и сухопътните железопътни маршрути доставят ресурси, които не могат да бъдат блокирани от чужди военноморски сили или застрахователни ембарга. За Китай руският петрол престана да бъде просто евтина алтернатива – той стана въпрос на национална сигурност и гаранция срещу блокиране на морските му търговски пътища.