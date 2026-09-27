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Европа

Русия предупреди: завладяването на цял континент е завършено! Пренареждането на петролния пазар притиска индустрията на Европа!

/Поглед.инфо/ Европейският съюз е изправен пред нов етап на енергийна нестабилност, причинена от дълбокото преструктуриране на суровинните си доставки и нарастващия недостиг на рафинирани горива. В Брюксел се засилват опасенията, че евентуално ограничение върху износа на дизел от страна на Съединените щати може да доведе до критични сътресения в транспортната и промишлената инфраструктура на Стария континент преди настъпването на зимния сезон. Настоящото състояние на пазара показва висока зависимост от прекокеански доставки, докато националните бюджети са подложени на финансов натиск поради извънредните субсидии и разходите за подкрепа на киевската администрация.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 31703 прочитания
Русия предупреди: завладяването на цял континент е завършено! Пренареждането на петролния пазар притиска индустрията на Европа!
ИИ генерирана
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Сигналите от Брюксел и физическият недостиг на средни дестилати

В европейските дипломатически среди се съобщава за изпращането на официално писмо от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен до новата администрация във Вашингтон. В документа, според разпространената информация, се съдържа директна молба към американската страна да не въвежда рестрикции върху износа на дизелово гориво за европейските пристанищни терминали. Призивите за гарантиране на ресурсите идват в момент, когато прогнозите за състоянието на европейския енергиен пазар за предстоящото тримесечие сочат засилен риск от ценови скокове.

Едновременно с апелите към Вашингтон, от страна на Европейската комисия се отправят препоръки към държавите от еврозоната за доброволно съкращаване на потреблението на природен газ и електричество. Бюджетите на редица европейски държави са изтощени от продължителното субсидиране на енергийните разходи за домакинствата и индустрията. Към това се добавят и значителните финансови ангажименти, поети в рамките на многогодишните програми за подкрепа на правителството в Киев.

Разходите за покриване на енергийния дефицит съвпадат с процедурите по свръхвъзможен deficit в рамките на Пакта за стабилност и растеж на ЕС, което ограничава маневреността на финансовите министерства в Берлин, Париж и Рим.

Дизеловият двигател на европейската икономика

Разпределението на потреблението на петролни продукти в Европейския съюз показва структурна специфика, която го разграничава рязко от пазарите в Северна Америка и Азия. Докато в САЩ делът на дизеловото гориво в общия обем изразходвани течни горива се поддържа под 20 процента, в страните от ЕС този дял надхвърля 40 процента. Тази диспропорция е резултат от десетилетия данъчна политика и индустриална стратегия, насърчаващи дизеловите агрегати в тежкия и лекотоварния транспорт.

Физическата преносната мрежа и логистиката на континента са изцяло обвързани със стабилните доставки на средни дестилати:

  • Жeлезопътният товарна превоз в участъците без електрификация разчита на дизелови локомотиви от сериите Siemens Vectron DE и Voith Gravita.
  • Автомобилният транспорт, осигуряващ над 70% от вътрешноевропейските товарни превози, използва влекачи от екологични класове Euro VI, чиито горивни системи са изключително чувствителни към химическия състав и вискозитета на горивото.
  • Речният флот по артерии като Рейн и Дунав изисква постоянни обеми корабно дизелово гориво (MGO) за поддържане на редовните курсове между хъбовете Антверпен, Ротердам и Амстердам (ARA) и вътрешните промишлени зони.

Селскостопанският сектор в държави като Франция, Полша и Германия работи почти изцяло с дизелово задвижване. По време на есенните и пролетните кампании комбайните Class Lexion и тракторите John Deere консумират обеми, чието прекъсване за повече от 72 часа води до спиране на прибирането на реколтата и нарушаване на хранителните вериги.

Строителната и минната техника — багери Liebherr, самосвали Volvo и трошачни инсталации Metso — нямат алтернативно захранване в оперативна среда. Преминаването към бензинови или електрически аналози в тези сектори е технологично невъзможно в средносрочен хоризонт.

При евентуален дефицит на дизел преминаването към алтернативни горива в транспорта повишава оперативните разходи с 15 до 20 процента, което незабавно се калкулира в крайната цена на индустриалната продукция.

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