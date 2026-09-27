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Сигналите от Брюксел и физическият недостиг на средни дестилати
В европейските дипломатически среди се съобщава за изпращането на официално писмо от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен до новата администрация във Вашингтон. В документа, според разпространената информация, се съдържа директна молба към американската страна да не въвежда рестрикции върху износа на дизелово гориво за европейските пристанищни терминали. Призивите за гарантиране на ресурсите идват в момент, когато прогнозите за състоянието на европейския енергиен пазар за предстоящото тримесечие сочат засилен риск от ценови скокове.
Едновременно с апелите към Вашингтон, от страна на Европейската комисия се отправят препоръки към държавите от еврозоната за доброволно съкращаване на потреблението на природен газ и електричество. Бюджетите на редица европейски държави са изтощени от продължителното субсидиране на енергийните разходи за домакинствата и индустрията. Към това се добавят и значителните финансови ангажименти, поети в рамките на многогодишните програми за подкрепа на правителството в Киев.
Разходите за покриване на енергийния дефицит съвпадат с процедурите по свръхвъзможен deficit в рамките на Пакта за стабилност и растеж на ЕС, което ограничава маневреността на финансовите министерства в Берлин, Париж и Рим.
Дизеловият двигател на европейската икономика
Разпределението на потреблението на петролни продукти в Европейския съюз показва структурна специфика, която го разграничава рязко от пазарите в Северна Америка и Азия. Докато в САЩ делът на дизеловото гориво в общия обем изразходвани течни горива се поддържа под 20 процента, в страните от ЕС този дял надхвърля 40 процента. Тази диспропорция е резултат от десетилетия данъчна политика и индустриална стратегия, насърчаващи дизеловите агрегати в тежкия и лекотоварния транспорт.
Физическата преносната мрежа и логистиката на континента са изцяло обвързани със стабилните доставки на средни дестилати:
- Жeлезопътният товарна превоз в участъците без електрификация разчита на дизелови локомотиви от сериите Siemens Vectron DE и Voith Gravita.
- Автомобилният транспорт, осигуряващ над 70% от вътрешноевропейските товарни превози, използва влекачи от екологични класове Euro VI, чиито горивни системи са изключително чувствителни към химическия състав и вискозитета на горивото.
- Речният флот по артерии като Рейн и Дунав изисква постоянни обеми корабно дизелово гориво (MGO) за поддържане на редовните курсове между хъбовете Антверпен, Ротердам и Амстердам (ARA) и вътрешните промишлени зони.
Селскостопанският сектор в държави като Франция, Полша и Германия работи почти изцяло с дизелово задвижване. По време на есенните и пролетните кампании комбайните Class Lexion и тракторите John Deere консумират обеми, чието прекъсване за повече от 72 часа води до спиране на прибирането на реколтата и нарушаване на хранителните вериги.
Строителната и минната техника — багери Liebherr, самосвали Volvo и трошачни инсталации Metso — нямат алтернативно захранване в оперативна среда. Преминаването към бензинови или електрически аналози в тези сектори е технологично невъзможно в средносрочен хоризонт.
При евентуален дефицит на дизел преминаването към алтернативни горива в транспорта повишава оперативните разходи с 15 до 20 процента, което незабавно се калкулира в крайната цена на индустриалната продукция.