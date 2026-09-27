Георги Марков с плашеща прогноза: Идва ли война между Запада и Русия до април!? Младите в Германия отказват казарма и участие във война!

/Поглед.инфо/ Георги Марков коментира актуалните процеси в Германия, свързани със студентски протести срещу военната повинност и политическия възход на Алтернатива за Германия. Според неговия анализ младите германци отказват да служат в армията, а политическата карта на страната се променя от Изток на Запад, като той изразява опасения за възможна ескалация на напрежението между Запада и Русия преди април.

Уважаеми читатели, не е новина, че Германия се готви за война. Според военният министър социалист Борис Писториус войната с Русия ще се случи до 2029 г. И дотогава страната му трябва да е готова за това.

Дали ще съумее Германия да е готова след три години на военен сблъсък с мощна ядрена сила, се съмнявам. Възниква обаче естествено въпрос, ако Русия е решила да напада Германия, нещо което Путин отрича, както го отрича и Тръмп, защо не направи ударът сега, защото със сигурност Германия в момента не е готова да устои на война с руснаците.

Спомням си по време на предизборната кампания в САЩ Харис каза, че Германия ще е втората ударена страна след Украйна. Запитан за това твърдение Ванс отрече и, махайки с ръка каза, че ако се случи, германците да си седнат на задника и се въоръжават. И дума не спомена за защита на немците по чл.5 от договора за НАТО.

Прочее, Тръмп и Ванс, както и Илон Мъск ненавиждат сегашното германско правителство, което продължава политиката на Байдън и Сорос и то не само по войната с Украйна. Затова Тръмп и компания подкрепят горещо и публично Алис Вайдел и Алтернатива за Германия.

Тъй или иначе Германия се готви за превъоръжаване и война, дори Писториус е днес в Будапеща да облъчва новото пробрюкселско правителство .

За ужас на германското правителство дори либералната ZDF не можа да скрие Новината: Студенти в цяла Германия протестират срещу евентуална военна повинност.

Инициативата "Училищна стачка срещу военната служба" съобщава зад над 45 000 участници в протестите.

Най-много са в Берлин - над 2000 и Мюнхен - над 700 души.

Студентите предупреждават: Стъпка по стъпка ни водят към наборна военна служба.

Федералното правителство е сериозно настроено постепенно да вкара младите в казармата казва говорителят на Стачката Бела Брайтнер.

Анкетите показват, че младите хора не желаят да влизат в германските въоръжени сили по повод Закона за новата военна служба, приет януари.

Фактът, че младите не искат казарма и бой с руснаците, го показаха и изборите през септември в Саксония-Анхалт, Берлин и Мекленбург-Предна Померания. Младите гласуват за Алтернатива за Германия. Лидерът на партията Алис Вайдел е готова лично да посети Москва и се подобрят отношенията с Русия до степен да си има отново тръба с евтина руска енергия за Германия. Тя изключва всякаква подкрепа на корумпирания според нея режим на Зеленски.

Успоредно със стачката срещу военната служба на студенти и ученици излезе стръскващо проучване, според което в Северен Рейн-Вестфалия вече Алтернатива за Германия води на управляващата ХДС с 2%. Ами тук са Дюселдорф, Бон, Кьолн, Дортмунд, Еден, Дуисбург.

Моята прогноза, че промяната в Германия се движи от Изток на Запад, се сбъдва, затова AFD e вече първа политическа сила в страната с 30%. С 10% над партията на Мерц и с близо 20% пред социалистите на храбрия министър Писториус, които удариха историческо дъно от 11%. (Прилагам изследването).

Ако ще има война на Запада с руснаците, тя ще е преди април, за да се попречи на Льо Пен да стане президент и на Вайдел да пробие в Западните провинции.

Как може да се запалят по казармата младите в Германия? Ами пример им трябва: Мерц, Вебер, Писториус и Урсулата на фронта.