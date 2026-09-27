Абонирай се
Европа

Георги Марков с плашеща прогноза: Идва ли война между Запада и Русия до април!? Младите в Германия отказват казарма и участие във война!

/Поглед.инфо/ Георги Марков коментира актуалните процеси в Германия, свързани със студентски протести срещу военната повинност и политическия възход на Алтернатива за Германия. Според неговия анализ младите германци отказват да служат в армията, а политическата карта на страната се променя от Изток на Запад, като той изразява опасения за възможна ескалация на напрежението между Запада и Русия преди април.

Георги Марков 25025 прочитания
Георги Марков с плашеща прогноза: Идва ли война между Запада и Русия до април!? Младите в Германия отказват казарма и участие във война!
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Уважаеми читатели, не е новина, че Германия се готви за война. Според военният министър социалист Борис Писториус войната с Русия ще се случи до 2029 г. И дотогава страната му трябва да е готова за това.

Дали ще съумее Германия да е готова след три години на военен сблъсък с мощна ядрена сила, се съмнявам. Възниква обаче естествено въпрос, ако Русия е решила да напада Германия, нещо което Путин отрича, както го отрича и Тръмп, защо не направи ударът сега, защото със сигурност Германия в момента не е готова да устои на война с руснаците.

Спомням си по време на предизборната кампания в САЩ Харис каза, че Германия ще е втората ударена страна след Украйна. Запитан за това твърдение Ванс отрече и, махайки с ръка каза, че ако се случи, германците да си седнат на задника и се въоръжават. И дума не спомена за защита на немците по чл.5 от договора за НАТО.

Прочее, Тръмп и Ванс, както и Илон Мъск ненавиждат сегашното германско правителство, което продължава политиката на Байдън и Сорос и то не само по войната с Украйна. Затова Тръмп и компания подкрепят горещо и публично Алис Вайдел и Алтернатива за Германия.

Тъй или иначе Германия се готви за превъоръжаване и война, дори Писториус е днес в Будапеща да облъчва новото пробрюкселско правителство .

За ужас на германското правителство дори либералната ZDF не можа да скрие Новината: Студенти в цяла Германия протестират срещу евентуална военна повинност.

Инициативата "Училищна стачка срещу военната служба" съобщава зад над 45 000 участници в протестите.

Най-много са в Берлин - над 2000 и Мюнхен - над 700 души.

Студентите предупреждават: Стъпка по стъпка ни водят към наборна военна служба.

Федералното правителство е сериозно настроено постепенно да вкара младите в казармата казва говорителят на Стачката Бела Брайтнер.

Анкетите показват, че младите хора не желаят да влизат в германските въоръжени сили по повод Закона за новата военна служба, приет януари.

Фактът, че младите не искат казарма и бой с руснаците, го показаха и изборите през септември в Саксония-Анхалт, Берлин и Мекленбург-Предна Померания. Младите гласуват за Алтернатива за Германия. Лидерът на партията Алис Вайдел е готова лично да посети Москва и се подобрят отношенията с Русия до степен да си има отново тръба с евтина руска енергия за Германия. Тя изключва всякаква подкрепа на корумпирания според нея режим на Зеленски.

Успоредно със стачката срещу военната служба на студенти и ученици излезе стръскващо проучване, според което в Северен Рейн-Вестфалия вече Алтернатива за Германия води на управляващата ХДС с 2%. Ами тук са Дюселдорф, Бон, Кьолн, Дортмунд, Еден, Дуисбург.

Моята прогноза, че промяната в Германия се движи от Изток на Запад, се сбъдва, затова AFD e вече първа политическа сила в страната с 30%. С 10% над партията на Мерц и с близо 20% пред социалистите на храбрия министър Писториус, които удариха историческо дъно от 11%. (Прилагам изследването).

Ако ще има война на Запада с руснаците, тя ще е преди април, за да се попречи на Льо Пен да стане президент и на Вайдел да пробие в Западните провинции.

Как може да се запалят по казармата младите в Германия? Ами пример им трябва: Мерц, Вебер, Писториус и Урсулата на фронта.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Русия предупреди: завладяването на цял континент е завършено! Пренареждането на петролния пазар притиска индустрията на Европа!
Европа

Русия предупреди: завладяването на цял континент е завършено! Пренареждането на петролния пазар притиска индустрията на Европа!

/Поглед.инфо/ Европейският съюз е изправен пред нов етап на енергийна нестабилност, причинена от дълбокото преструктуриране на суровинните си доставки и нарастващия недостиг на рафинирани горива. В Брюксел се засилват опасенията, че евентуално ограничение върху износа на дизел от страна на Съединените щати може да доведе до критични сътресения в транспортната и промишлената инфраструктура на Стария континент преди настъпването на зимния сезон. Настоящото състояние на пазара показва висока зависимост от прекокеански доставки, докато националните бюджети са подложени на финансов натиск поради извънредните субсидии и разходите за подкрепа на киевската администрация.

27.09.2026 08:35
Переформатирането на световния петролен износ: Китай и ОПЕК в търсене на байпас за Ормуз и Баб ел-Мандеб
Свят

Переформатирането на световния петролен износ: Китай и ОПЕК в търсене на байпас за Ормуз и Баб ел-Мандеб

/Поглед.инфо/ Ескалацията на конфликтите около Ормузкия проток и стратегическия морски проход Баб ел-Мандеб пренаписва архитектурата на глобалните петролни доставки. Докато Пекин и ОПЕК провеждат осмата си среща на високо ниво за сигурността на търсенето, под повърхността се извършва мащабно преразпределение на капитали и маршрути. Досегашните транзитни артерии губят монопола си за сметка на средиземноморски терминални точки, нови африкански тръбопроводи и разширени капацитети в Либия, Судан и Ирак. Въпросът вече не е дали нефтът ще поскъпне, а кой ще контролира алтернативните сухопътни и морски байпаси в условията на свиващо се световно предлагане.

27.09.2026 07:26
Сателитни снимки са заснели нещо изумително. Тайният проект на Китай: В Шанхай се изгражда първия в света специализиран кораб-майка за тежки подводни дронове
Китай и светът

Сателитни снимки са заснели нещо изумително. Тайният проект на Китай: В Шанхай се изгражда първия в света специализиран кораб-майка за тежки подводни дронове

/Поглед.инфо/ Спътникови изображения от корабостроителницата Hudong-Zhonghua в Шанхай разкриват строителството на невиждан досега 204-метров плавателен съд, проектиран като специализиран носител и сервизна платформа за свръхтежки безпилотни подводни апарати (XXLUUV). Конструктивните особености на корпуса – включително 50-метрова кърмова платформа и специфична докинг камера – показват преход от брегова отбрана към проекция на автономна мощ в дълбоки води. Проектът цели премахване на оперативните ограничения на китайските подводни дронове, позволявайки продължителни мисии отвъд Първия островен пръстен.

27.09.2026 07:17
Скот Ритър: „Украйна загуби. Колкото по-скоро светът признае това, толкова повече украинци ще оцелеят.“
Украйна

Скот Ритър: „Украйна загуби. Колкото по-скоро светът признае това, толкова повече украинци ще оцелеят.“

/Поглед.инфо/ Заявленията на бившия офицер от американското разузнаване Скот Ритър за неизбежното поражение на Украйна не са просто поредният медиен епизод, а симптом за дълбока криза в западната геополитическа стратегия. Докато изтощителните борби на фронта продължават, а демографските ресурси на Киев се стопяват, във Вашингтон и Лондон все по-трудно удържават илюзията за военен успех. Западните архитекти на конфликта са пред избор, който ще определи бъдещата архитектура на сигурността в Европа и съдбата на украинската държавност.

27.09.2026 07:09
Дипломацията след Нюрнберг: Защо Москва върна споразуменията от Анкъридж на масата в Ню Йорк
Свят

Дипломацията след Нюрнберг: Защо Москва върна споразуменията от Анкъридж на масата в Ню Йорк

/Поглед.инфо/ Речта на руския външен министър Сергей Лавров по време на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН очерта контурите на новата геополитическа реалност, в която залозите за европейската и глобалната сигурност достигат критични нива. На фона на растящото напрежение с НАТО, дипломатическия застой и дълбоката преконфигурация на международната търговия, Москва изпраща ясен сигнал: дипломатическият канал през рамката от Анкъридж остава формално отворен, но стратегическото възпиране ще се прилага безпрецедентно твърдо.

27.09.2026 07:03
Европа гори силно: Не само фабриките, но и станцията Starlink! Защо заводите за снаряди експлодират преди да стигнат до фронта!?
Европа

Европа гори силно: Не само фабриките, но и станцията Starlink! Защо заводите за снаряди експлодират преди да стигнат до фронта!?

/Поглед.инфо/ Честите пожари и експлозии в отбранителни предприятия в Полша, Италия, България, Словакия и Естония повдигат въпроса за реалната деспособност на европейския военнопромишлен комплекс. Докато медиите на Запад лансират хипотези за координация от руското разузнаване и тайни диверсии, застрахователни експерти и технически специалисти посочват значително по-прозаична причина: катастрофален недостиг на квалифициран персонал, нарушена технологична дисциплина и прегрупиране на остаряла инфраструктура за работа в авариен режим. Опитът да се произведат количества снаряди, надхвърлящи неколкократно капацитета на базите, води до неизбежна физическа и химическа ентропия.

27.09.2026 06:52
Хазин каза как Русия наказа Запада: прехвърли активите на Nestlé, Auchan и Leroy Merlin под местно управление с перспектива за национализация
Русия

Хазин каза как Русия наказа Запада: прехвърли активите на Nestlé, Auchan и Leroy Merlin под местно управление с перспектива за национализация

/Поглед.инфо/ Подписването на новия указ на руския президент от 17 септември за прехвърляне на контрола върху руските дъщерни дружества на швейцарския гигант Nestlé и френските търговски вериги Auchan и Leroy Merlin под администрацията на компанията L.E.V. Management маркира нов етап в геоикономическото противопоставяне. Макар правната рамка формално да дефинира тази процедура като „временно управление“, икономическата практика от последните две години показва, че прехвърлянето на активи към руски субекти в над 80% от случаите води до последваща окончателна продажба в срок под 12 месеца. Изтеглянето на европейския капитал и фактическото замразяване на оперативната дейност от страна на чуждестранните централи се третира от московската администрация като пряко нарушение на корпоративните ангажименти, което задейства огледални реприватизационни механизми.

27.09.2026 06:45
„Ако Украйна не преживее тази зима…“: Европа бие тревога. Изходът от войната е заложен на карта.
Украйна

„Ако Украйна не преживее тази зима…“: Европа бие тревога. Изходът от войната е заложен на карта.

/Поглед.инфо/ Европейските столици изразяват нарастваща загриженост относно техническото и инфраструктурно състояние на Украйна предхождащо настъпващия есенно-зимен период. Внезапно изостреният дефицит на управляеми зенитни ракети за американските системи за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot разкрива сериозни пролуки в отбранителния чадър над ключови обекти от топлоенергийния сектор. Натрупването на критични щети по високоволтовата мрежа, съчетано с пренасочването на американските оръжия към близкия изток, поставя под въпрос способностите на Киев да поддържа електроподаването, логистиката и социалната стабилност през идните месеци.

27.09.2026 06:30