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Европа

Американски танкове се разполагат близо до границите на Русия. Москва е на по-малко от 800 км.

/Поглед.инфо/ Преформатирането на американското военно присъствие в Европа навлезе във фаза на директно струпване на тежки бронирани съединения в непосредствена близост до западните граници на Съюзната държава Русия-Беларус. Според публикации в западната военна преса, разполагането на американски ротационен батальон с танкове M1A2 Abrams на полигона в Пабраде поставя тежка техника на едва 150 километра от Минск и под 800 километра от Москва. Доколко обаче тази демонстрация на сила отчита реалния опит от бойните действия в Донбас и сериозните инфраструктурни ограничения на Балтийския театър?

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 11609 прочитания
Американски танкове се разполагат близо до границите на Русия. Москва е на по-малко от 800 км.
ИИ генерирана
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Оперативната геометрия на полигона Пабраде и Сувалкският капан

Пресловутото препределие на американския контингент от Централна Европа към източния флаг на НАТО отдавна престана да бъде дипломатическа декларация. В Литва, на полигона в Пабраде — обект, разположен на броени километри от беларуската граница — се формира батальонна бойна група, включваща тежка бронирана техника. Твърди се, че съставът на тази група включва основни бойни танкове M1A2 Abrams, верижни бойни машини на пехотата M2 Bradley и спомагателни инженерни единици.

Географското разположение на този контингент го поставя в сложна оперативна зависимост. Пабраде се намира в непосредствена близост до така наречения Сувалкски коридор — тесния сухопътен участък, свързващ Полша с балтийските държави и притиснат между територията на Беларус и руската Калининградска област. От военна гледна точка струпването на тежка броня в този тесен географски джоб създава двойствен ефект. От една страна, Пентагонът демонстрира възможност за бързо проектиране на сила. От друга — концентрацията на техника на 150 км от Минск я поставя в обсега дори на дивизионната артилерия и оперативно-тактическите ракетни комплекси „Искандер-М“, разположени на беларуска и руска територия.

Анализатори от списание Military Watch Magazine посочват, че за разлика от лекопехотните ротационни подразделения, бронираният батальон осигурява интегрирана огнева мощ. Твърди се, че комбинацията от танкове, артилерия и механизирана пехота създава сухопътен юмрук, способен да провежда настъпателни операции. Дали обаче тази теоретична схема съответства на реалността?

Балтийският театър на военните действия се отличава с висок коефициент на заблатеност, гъста хидрографска мрежа и ограничена носимост на пътната инфраструктура. Повечето мостове в региона са проектирани по съветски стандарти за техника с тегло до 45–50 тона (като T-72 или T-80). Американският M1A2 Abrams във модификациите SEPv2 и SEPv3 надхвърля 66–70 метрични тона.

Логистичното бреме на газотурбинния двигател AGT1500

Американската бронирана концепция разчита на силовата установка AGT1500 — газотурбинен двигател с мощност 1500 конски сили. Тази технология осигурява отлична динамика и ускорение, но цената за това е изключително висока логистична плътност. Газовата турбина консумира гориво тип JP-8 (авиационен керосин) или дизел в обем, който драстично надвишава разхода на стандартните дизелови танкови двигатели, особено при работа на празен ход.

В условията на сухопътен конфликт с висока интензивност, една танкова рота Abrams изисква непрекъснат конвой от цистерни HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck). Според изчисления на военни специалисти, прекъсването на горивните мрежи дори за 24 часа блокира цялата бронирана бойна група. В балтийския регион, където логистичните линии преминават през няколко ключови пътни възела и жп линии, тези колони се превръщат в първостепенна цел за високоточни оръжия.

Сериозен въпрос буди и поддръжката. Ремонтът на газотурбинните установки не може да се извършва в полеви условия от войниците на първа линия. Той изисква специализирани сервизни модули и висококвалифициран технически персонал, какъвто в балтийските държави практически липсва в необходимия обем. Всяка сериозна повреда на трансмисията или турбината налага транспортиране на машината обратно до големи ремонтни бази в Полша или Германия.

Присъствието на тази техника в Литва изглежда по-скоро като политическа котва, предназначена да върже САЩ към отбраната на Прибалтика, отколкото като наистина автономна бойна сила, готова за продължителна конфронтация с равностоен противник.

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