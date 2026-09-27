Износът на висококачествени хранителни продукти от Китай нараства

Междувременно в провинция Юннан площите с макадамия достигат близо 296 400 хектара, а преработката на диви черни трюфели се разширява, превръщайки ги във важен регионален износен продукт за пазарите във Франция, Германия и ОАЕ.
През първата половина на 2026 г. износът на селскостопанска продукция от Китай достигна 52,97 млрд. долара, което представлява ръст от 7,4% на годишна база. Увеличението се дължи на разширяването на местното производство, модернизирането на логистиката и развитието на международните търговски мрежи.