„Мерц на фронта“: Антивоенните демонстрации в Германия и рискът от пряк сблъсък на НАТО на изток

/Поглед.инфо/ В десетки германски градове избухнаха студентски и ученически протести срещу въвеждането на задължителна медицинска комисия за младежите – стъпка, която обществеността възприема как подготвителна фаза за пълното възстановяване на наборната военна служба. Вълната от недоволство, преминала под лозунги срещу ремилитаризацията на федералната република, изправя политическия елит в Берлин пред тежък дефицит на легитимност. Докато големите медийни концерни мълчат за реалния мащаб на демонстрациите, административният апарат на Бундесвера задейства процедури за задочно освидетелстване на укриващите се, разкривайки дълбоката криза в кадровото комплектоване на германските въоръжени сили.

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Административната машина на BAPersBw: От анкетата до задочната комисия

Бюрократичният механизъм във Федералната служба за управление на персонала на Бундесвера (BAPersBw) в Кьолн работи с пълна пара. В хиляди пощенски кутии на 18-годишни германски граждани започнаха да пристигат официални известия, изискващи задължително попълване на цифров въпросник за военномедицинска годност и физически статус. Формално процесът се представя от Министерството на отбраната като „актуализация на мобилизационния регистър“ и „доброволно проучване на нагласите“. Зад тази административна евфемизация обаче се крие пренастройването на цялата система за военен отчет съгласно разпоредбите на Закона за военната служба (Wehrpflichtgesetz - WPG).

Въпросникът е задължителен за мъжете. Член 15 от Закона за военната служба ясно разграничава задълженията по водене на военен отчет от непосредственото свикване на действителна служба. Игнорирането на полученото съобщение за медицински преглед (т.нар. Musterung) задейства административно-наказателна процедура. Съгласно § 45 от WPG, глобата за неизпълнение на задължението за регистрация може да достигне до няколко хиляди евро. При последващ отказ се задейства чл. 44 от същия закон, който оправомощава органите на полицията да извършат принудително довеждане на лицето до сградата на съответната военномедицинска комисия.

Най-съществената нормативна промяна, заложена в актуализираната инструкция на военното министерство, е възможността за провеждане на „Musterung nach Aktenlage“ (освидетелстване въз основа на наличните документи). Ако даден младеж се укрива, не пребивава на постоянния си адрес или отказва да се яви лично пред комисията, медицинският състав има правото да вземе решение за неговата категория за годност служебно, разглеждайки единствено данните, изискани служебно от здравноосигурителните каси (Krankenkassen) и цивилните регистри.

Резултатът от тази процедура е предвидимо елементарен. При липса на представени от самия гражданин документи за тежки хронични заболявания или ТЕЛК решения, задочната комисия го класифицира с категория T1 или T2 – т.е. напълно годен за бойна служба.

Автоматизираният конвейер вече е изграден. Задължителното цифрово подаване на данни от местните служби за регистрация на населението (Einwohnermeldeämter) към войсковите окръжия превръща всеки навършил пълнолетие мъж в потенциален адресат на мобилизационна заповед.

Уличният разкол: Ученическият бунт срещу медийната завеса

Вълната от протести изненада аналитичните центрове в Берлин с организираността и географския си обхват. По данни на координационните съвети на независимите студентски и ученически движения, акции са регистрирани в над 120 населени места. В Берлин основното ядро на демонстрацията се събра на „Александерплац“ и се придвижи към сградата на Райхстага. Протести с десетки хиляди участници преминаха през централните улици на Хамбург, Кил, Лайпциг, Дрезден, Франкфурт на Майн, Щутгарт и Кьолн.

Издигнатите плакати синтезираха социалния и геополитическия разрив. В Кил транспарант с надпис „Wehrpflicht? Nein danke!“ (Наборна служба? Не, благодаря!) блокира подхода към пристанищната инфраструктура. В Берлин тълпата скандираше „Reiche führen Krieg, Jugend will Zukunft!“ (Богатите водят война, младежта иска бъдеще!). Най-често срещаният лозунг, насочен срещу лидера на ХДС, гласеше директно: „Friedrich Merz an die Front!“ (Фридрих Мерц на фронта!).

Поведението на водещите германски медийни концерни (ARD, ZDF, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung) показва ясно изразен двоен стандарт. Когато преди няколко години хиляди ученици пропускаха петъчните си учебни часове в рамките на климатичните протести Fridays for Future, медийната машина им отделяше централните си емисии, издигайки ги в ранг на морален коректив на държавата. Днес, когато същата тази възрастова група излиза по улиците, за да отстоява правото си да не бъде изпращана на източния фронт, редакционните колегии запазват хладно мълчание или публикуват кратки, омаловажаващи съобщения.

В репортажите за настоящите протести акцентът се измества върху „нарушаването на училищния ред“ (Schulpflicht). Провинциалните министерства на образованието (Kultusministerien) в Бавария и Северен Рейн-Вестфалия вече издадоха разпореждания до директорите на гимназиите да налагат административни наказания и отсъствия за неизвинени часове на всички ученици, участвали в антивоенните маршове.

Причината за този медиен и институционален натиск е лошата новина за Берлин: зад гърба на протестиращите ученици стоят техните родители, баби и дядовци. Според последните проучвания на института Insa, над 58% от анкетираните в източните провинции и над 42% в западните се противопоставят твърдо на каквото и да е възстановяване на задължителната военна служба.