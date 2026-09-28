Празничната гала на КМГ за Средата на есента получи множество похвали от публиката в страната и чужбина

/Поглед.инфо/ Идеята за изграждане на постоянна американска военна база на полска територия отново се връща в центъра на дипломатическия ­совалков процес между Варшава и Вашингтон, но с коренно различна финансова и географска специфика. Според информация, публикувана в полското издание „Rzeczpospolita“, прогнозната стойност на проекта „Форт Тръмп“ набъбва до 17 милиарда злоти (около 4.5 милиарда долара), като цялата финансова тежест по изграждането на казармите, хангарите и транспортните артерии се поема от полския бюджет. Разполагането на обектите в района на Вроцлав, Познан и Шчечин обаче повдига въпроси относно реалната оперативна архитектура на източния фланг на НАТО.

28.09.2026 18:01