Архиви от кал и ДНК: Краят на линейния мит за човешкия произход

/Поглед.инфо/ Класическата схема в учебниците по биология, показваща маймуната, която постепенно се изправя, за да се превърне в съвременен градски обитател, е една от най-устойчивите интелектуални измами на миналия век. В действителност палеоантропологичният архив не съдържа права линия, а хаотична мрежа от конкурентни биомаси, чието оцеляване е било въпрос на микроклимат, калориен добив и чисто статистически късмет. Дълги хилядолетия планетата е била споделяна от няколко анатомично различни линии от рода Homo.

Анатомичният парадокс и логистиката на сблъсъка

Когато първите вълни от анатомично съвременни хора започват да напускат Източна Африка и да навлизат в евразийския сухопътен масив, те не стъпват в празно пространство. В продължение на стотици хиляди години Европа и голяма част от Северна Азия са били под контрола на неандерталците. Това не са примитивни сурогати на човека, а биологична машина, оптимизирана за оцеляване при екстремен студ. С черепен капацитет, често надвишаващ средните стойности на Homo sapiens, костна плътност, пригодена за близък контакт с едър дивиден дивеч, и владеене на сложна термична обработка на кремък чрез суха дестилация на брезова смола, те са представлявали сериозен претендент за континентално доминиране. Статистиката от въглеродните датирания и изследванията на изотопите в скелетните останки показват, че неандерталският метаболизъм е изисквал значително повече калории на ден от този на съвременния човек – калориен товар, който се превръща в фатален дефицит при рязка промяна на биомите.

Разкриването на този палеолитичен ландшафт бе допълнително усложнено от откритието в Алтай. Находката от 2008 година в Денисовата пещера – една костна фаланга от малкия пръст на дете – разкри чрез секвениране на митохондриална ДНК съществуването на съвсем друг клон. Тяхната морфология все още остава слабо документирана поради липсата на цялостни скелетни реконструкции, но генетичният им imprint е неизтриваем. Денисовският геном присъства в метаболитните и имунните характеристики на популациите от Океания до Тибетското плато, където специфичен технически вариант на гена EPAS1 оказва критична подкрепа за дишането при ниско кислородно налягане. Това показва, че генетичният обмен не е бил изолиран инцидент, а систематичен процес на Хибридизация, през който преминават почти всички групи, напускащи Африка.