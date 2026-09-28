Си Дзинпин: Китай се превърна в една от най-сигурните държави в света

/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин даде важни указания относно изграждането на по-сигурен Китай. Той посочи, че от 18-ия конгрес на ККП насам са постигнати значителни резултати в тази област, а стабилната и спокойна среда за живот и работа се е затвърдила. Общественият ред също се е подобрил, като Китай се превърна в една от най-сигурните държави в света.

Си Дзинпин подчерта, че по новия път на развитие Китай трябва да се ръководи от идеите на социализма с китайска специфика за новата ера, неотклонно да прилага цялостната концепция за националната сигурност и да отстоява и укрепва цялостното ръководство на ККП, като същевременно координира развитието и сигурността. Необходимо е да се съчетават наказанието и превенцията, като се отстраняват както конкретните прояви, така и първопричините за проблемите. Той призова също за укрепване на върховенството на закона, използване на технологиите за повишаване на ефективността, засилване на системите и капацитета за гарантиране на националната сигурност и повишаване на равнището на обществената сигурност. Необходимо е също да се усъвършенства системата за социално управление и да се предотвратяват и овладяват различните рискове.

Китайският председател също така призова за постоянни усилия за постигане на по-високо равнище на сигурност на държавата, по-добър обществен ред, по-ефективно управление и по-висока удовлетвореност на хората. По този начин изграждането на по-сигурен Китай ще гарантира устойчивото и стабилно развитие на китайската модернизация.