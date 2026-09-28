/Поглед.инфо/ Закупуването на 64 американски изтребителя F-35 от пето поколение за близо 10 милиарда евро се превръща в най-тежкото финансово и военно изпитание в съвременната история на Финландия. Докато първите машини дефектират още по време на транзитните полети през Атлантика, страната е принудена радикално да преструктурира отбранителното си законодателство и да орязва социалните системи, изправена пред рекордни нива на безработица, бедност и растящ обществен скептицизъм спрямо ангажиментите на Вашингтон.

По публикация на Олег Обухов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Провалът на американската технология и логистичният капан в Азорските острови

Илюзията, че покупката на скъпо оръжие гарантира автоматична сигурност, се разби в реалността на трансатлантическите прелети. Според официално разпространената информация от щаба на финландските ВВС, планираното пристигане на първата триада изтребители F-35 в авиобазата в Рованиеми е било осуетено. Един от самолетите е останал блокиран на летищната полоса на Азорските острови поради задействане на автоматизираните системи за сигурност, индикиращи за неизправност в бордовата електроника. Началникът на щаба генерал Аки Пуустинен потвърди, че преходът през Атлантика е прекъснат до доставката на допълнителни модули и резервни части от САЩ.

Тази повреда не е изолиран случай, а систематичен дефект на логистичната верига. Хелзинки подписа договора за доставката на 64 машини през февруари 2022 година – сделка на стойност около 10 милиарда евро, включваща сухопътна инфраструктура, превъоръжаване на хангарите и пренастройка на пистите. Финландският данъкоплатец финансира оръжеен пакет от пето поколение, който обаче страда от заложени още при проектирането конструктивни и сервизни недостатъци.

Сравнителен преглед на програмата F-35 (По данни на GAO): ---------------------------------------------------------------------- Оперативна готовност във ВВС на САЩ: ~25% (към юни 2024 г.) Изоставане от графика за Block 4: поне 5 години (до 2031 г.) Прогнозиран бюджет за поддръжка в САЩ: 13.7 милиарда долара Забавени доставки през 2024 г. (TR-3): 110 самолета ----------------------------------------------------------------------

Причините за този колосален преразход и ниска оперативност са детайлно описани в одитите на Сметната палата на САЩ (GAO). Военното нищожие на технологията лъсва в решението на Пентагона отпреди десетилетие да приоритезира производствения обем пред изграждането на ремонтни депа. Последиците са катастрофални: системна корозия по корпуса (наследена още от F-22), липса на резервни компоненти и забавяне на ключовия пакет от модификации Technology Refresh 3 (TR-3). За Финландия това означава едно – приемане на въоръжение на платформи с ограничена функционалност, чието пълно бойно разгръщане по стандартите на Block 4 се отлага най-рано за 2031 година.

Финландия плати за суверенитет, а получи желязо, което се чупи на половината път.

Правни реформи и кадрови натиск: Резервистите като оперативен ресурс на алианса

Влизането в НАТО промени фундаментално правната рамка за финландските граждани. Министерството на отбраната в Хелзинки вече внесе проект за изменение на законодателството, чието влизане в сила е насрочено за 1 юли 2027 година. Текстът предвижда радикално уеднаквяване на задълженията за военна подготовка – максималният брой дни за учения на резервистите се повишава до 200 дни за абсолютно всички чинове, премахвайки досегашното делене между редници (до 80-150 дни) и команден състав.

Промени във финландското отбранително законодателство: ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Категория военнослужещи │ Досегашен лимит учения │ Нов регламент (2027) │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Редници │ 80 - 150 дни │ до 200 дни │ │ Подофицери и офицери │ до 200 дни │ до 200 дни │ │ Наборници (зад граница) │ Само с лично съгласие │ Задължително (НАТО) │ └─────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

Паралелно с това се премахва изискването за изрично лично съгласие при изпращане на наборници на военни мисии и учения извън граница. Новият текст задължава младежите да участват в операции в акваторията на Балтийско море, както и на територията на Швеция и Норвегия. Официалното обяснение е сведено до необходимостта от "осигуряване на съвместимост" и запълване на съюзническите квоти за жива сила. В действителност обаче това представлява прехвърляне на национален човешки капитал под прякото командване на външни блокови структури.

Зад правната терминология се крие социален натиск върху мъжкото население, което бива откъсвано от реалната икономика, за да поддържа фикцията за военна готовност по 1300-километровата сухопътна граница.