/Поглед.инфо/ Политическата криза в Берлин навлиза в нов етап след публикуването на последните социологически данни на агенция INSA за таблоида Bild. Според тези резултати подкрепата за блока ХДС/ХСС е спаднала до 19%, докато опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ оглавява проучванията с 29%. Управляващите партньори губят икономически и изборен ресурс, което прави евентуално разпускане на Бундестага високорисково за традиционните формации. Напрежението преди насрочената за 7 октомври среща на коалиционния съвет нараства, а исканията за изостряне на идейния профил на партиите засилват вътрешнопартийното треене.

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По публикация на Беоулф. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Аритметиката на Берлин: Защо никой от управляващите вече не иска избори

Данните на социологическата агенция INSA, разпространени от вестник Bild, сочат сериозно разместване в електоралната картина в Германия. Според публикувания сонлаж християндемократическият блок (ХДС/ХСС) се срива до 19% подкрепа, а Германската социалдемократическа партия (ГСДП) регистрира 14%. В същото време опозиционната „Алтернатива за Германия“ (AfD) достига 29%.

Тези числа обясняват сдържаността спрямо евентуални предсрочни избори. За канцлерския блок и за техните коалиционни партньори отиването към урните при тези параметри не е просто вот на доверие, а административно самоубийство. Когато водещите парламентарни сили от последните десетилетия събират общо под една трета от намерението за гласуване, институционалната стабилност спира да бъде теоретична тема и се превръща в цифрова сметка.

Електорални нагласи в Германия (по данни на INSA за Bild) ----------------------------------------------------------- Алтернатива за Германия (AfD) : 29% [====================] ХДС/ХСС : 19% [=============] ГСДП : 14% [========]

При 19% за ХДС/ХСС и 14% за ГСДП всяка аритметика за формиране на бъдещо правителство на базата на традиционните системни партии изисква сложни, неустойчиви конструкций. Иронията е, че точно политическият механизъм, създаден за осигуряване на предвидимост — т.нар. „санитарен кордон“ около АзГ — в момента блокира логичния изход от кризисни ситуации. Когато не можеш да правиш коалиция с първия в проучванията, се налага да правиш коалиция с всички останали, независимо колко несъвместими са икономическите им програми.

Фридрих Мерц и генералният секретар на ГСДП Ларс Клингбайл са принудени да призовават за публична дисциплина. Подобни призиви обаче рядко работят, когато партийните бази усещат, че губят терен.

Хронология на електоралния спад: От изборите за Бундестаг до застоя от 2026 година

За да се разбере как германската коалиция стигна до тези стойности, трябва да се върнем към поредицата от политически и икономически трусове, които белязаха последните три години.

Избори за Бундестаг и коалиционно споразумение

Есен 2021 г.

Образуване на правителствено мнозинство с фокус върху зеления преход, бюджетната дисциплина и модернизацията на инфраструктурата.

Енергийна криза и спад в индустриалното производство

2022–2023 г.

Рязкото поскъпване на енергоносителите засяга тежката промишленост в Северна Рейн-Вестфалия и Бавария. Приемат се извънредни пакети за компенсиране на бизнеса, което натоварва държавния бюджет.

Бюджетна криза след решението на Федералния конституционен съд

Ноември 2023 г.

Съдът в Карлсруе пресече възможността за прехвърляне на неразпределени заемни средства от пандемичния фонд към фонда за климата. Това отвори дупка от 60 милиарда евро в държавните финанси и предизвика вътрешни спорове за т.нар. „бюджетна спирачка“ (Schuldenbremse).

Местни избори в източните провинции

Есен 2024 г.

Провинциалните избори в Саксония, Тюрингия и Бранденбург потвърдиха изборния възход на АзГ и на организацията около Сара Вагенкнехт (BSW). Центристките партии изпитаха трудности при съставянето на местни правителства.

Политически застой и спад на традиционните партии

Септември 2026 г.

Публикуването на данните на INSA показва, че АзГ води с 29%, докато съвкупната подкрепа за ХДС/ХСС и ГСДП пада под 35%.

Реалният сектор: Защо избирателят изостави традиционните марки

Спадът на ХДС/ХСС и ГСДП не се дължи само на лоша комуникационна стратегия, а на реалната икономическа среда. Според данни на Федералната статистическа служба (Destatis) и германските промишлени камари (DIHK), енергоемките отрасли продължават да изпитват натиск поради разходите за електричество и газ спрямо американските и азиатските си конкуренти.

Конкретни примери за индустриалния застой:

Автомобилостроене: Производители като Volkswagen Group и BASF (в химическия сектор) обявиха преструктуриране и съкращаване на инвестиционни програми на територията на ФРГ, насочвайки капитали към Северна Америка и Източна Азия.

Производители като и (в химическия сектор) обявиха преструктуриране и съкращаване на инвестиционни програми на територията на ФРГ, насочвайки капитали към Северна Америка и Източна Азия. Цени на енергията: Въпреки субсидиите, цената на базовата електроенергия за индустрията остава значително по-висока от тази в САЩ, което засяга металургичните заводи в Рур и машиностроенето в Баден-Вюртемберг.

Въпреки субсидиите, цената на базовата електроенергия за индустрията остава значително по-висока от тази в САЩ, което засяга металургичните заводи в Рур и машиностроенето в Баден-Вюртемберг. Инфраструктура: Забавянето на модернизацията на железопътната мрежа на Deutsche Bahn и бавният напредък по изграждането на водородната преносна мрежа създават логистични затруднения за средните предприятия (т.нар. Mittelstand).

Когато базата на германския просперитет — евтин газ, евтина суровинна подкрепа, отворени износни пазари — се преформатира за три години, политическата надстройка трудно може да запази стария си вид. Гласоподавателят в Саксония или провинция Саксония-Анхалт не чете програмите на партиите заради идеологически нюанси; той гласува на базата на сметката за отопление и сигурността на работното си място във фабриката.