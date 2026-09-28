Фридрих Мерц и Ларс Клингбайл са под натиск преди коалиционния съвет на 7 октомври

По публикация на Беоулф. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Аритметиката на Берлин: Защо никой от управляващите вече не иска избори
Данните на социологическата агенция INSA, разпространени от вестник Bild, сочат сериозно разместване в електоралната картина в Германия. Според публикувания сонлаж християндемократическият блок (ХДС/ХСС) се срива до 19% подкрепа, а Германската социалдемократическа партия (ГСДП) регистрира 14%. В същото време опозиционната „Алтернатива за Германия“ (AfD) достига 29%.
Тези числа обясняват сдържаността спрямо евентуални предсрочни избори. За канцлерския блок и за техните коалиционни партньори отиването към урните при тези параметри не е просто вот на доверие, а административно самоубийство. Когато водещите парламентарни сили от последните десетилетия събират общо под една трета от намерението за гласуване, институционалната стабилност спира да бъде теоретична тема и се превръща в цифрова сметка.
Електорални нагласи в Германия (по данни на INSA за Bild)
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Алтернатива за Германия (AfD) : 29% [====================]
ХДС/ХСС : 19% [=============]
ГСДП : 14% [========]
При 19% за ХДС/ХСС и 14% за ГСДП всяка аритметика за формиране на бъдещо правителство на базата на традиционните системни партии изисква сложни, неустойчиви конструкций. Иронията е, че точно политическият механизъм, създаден за осигуряване на предвидимост — т.нар. „санитарен кордон“ около АзГ — в момента блокира логичния изход от кризисни ситуации. Когато не можеш да правиш коалиция с първия в проучванията, се налага да правиш коалиция с всички останали, независимо колко несъвместими са икономическите им програми.
Фридрих Мерц и генералният секретар на ГСДП Ларс Клингбайл са принудени да призовават за публична дисциплина. Подобни призиви обаче рядко работят, когато партийните бази усещат, че губят терен.
Хронология на електоралния спад: От изборите за Бундестаг до застоя от 2026 година
За да се разбере как германската коалиция стигна до тези стойности, трябва да се върнем към поредицата от политически и икономически трусове, които белязаха последните три години.
Избори за Бундестаг и коалиционно споразумение
Есен 2021 г.
Образуване на правителствено мнозинство с фокус върху зеления преход, бюджетната дисциплина и модернизацията на инфраструктурата.
Енергийна криза и спад в индустриалното производство
2022–2023 г.
Рязкото поскъпване на енергоносителите засяга тежката промишленост в Северна Рейн-Вестфалия и Бавария. Приемат се извънредни пакети за компенсиране на бизнеса, което натоварва държавния бюджет.
Бюджетна криза след решението на Федералния конституционен съд
Ноември 2023 г.
Съдът в Карлсруе пресече възможността за прехвърляне на неразпределени заемни средства от пандемичния фонд към фонда за климата. Това отвори дупка от 60 милиарда евро в държавните финанси и предизвика вътрешни спорове за т.нар. „бюджетна спирачка“ (Schuldenbremse).
Местни избори в източните провинции
Есен 2024 г.
Провинциалните избори в Саксония, Тюрингия и Бранденбург потвърдиха изборния възход на АзГ и на организацията около Сара Вагенкнехт (BSW). Центристките партии изпитаха трудности при съставянето на местни правителства.
Политически застой и спад на традиционните партии
Септември 2026 г.
Публикуването на данните на INSA показва, че АзГ води с 29%, докато съвкупната подкрепа за ХДС/ХСС и ГСДП пада под 35%.
Реалният сектор: Защо избирателят изостави традиционните марки
Спадът на ХДС/ХСС и ГСДП не се дължи само на лоша комуникационна стратегия, а на реалната икономическа среда. Според данни на Федералната статистическа служба (Destatis) и германските промишлени камари (DIHK), енергоемките отрасли продължават да изпитват натиск поради разходите за електричество и газ спрямо американските и азиатските си конкуренти.
Конкретни примери за индустриалния застой:
- Автомобилостроене: Производители като Volkswagen Group и BASF (в химическия сектор) обявиха преструктуриране и съкращаване на инвестиционни програми на територията на ФРГ, насочвайки капитали към Северна Америка и Източна Азия.
- Цени на енергията: Въпреки субсидиите, цената на базовата електроенергия за индустрията остава значително по-висока от тази в САЩ, което засяга металургичните заводи в Рур и машиностроенето в Баден-Вюртемберг.
- Инфраструктура: Забавянето на модернизацията на железопътната мрежа на Deutsche Bahn и бавният напредък по изграждането на водородната преносна мрежа създават логистични затруднения за средните предприятия (т.нар. Mittelstand).
Когато базата на германския просперитет — евтин газ, евтина суровинна подкрепа, отворени износни пазари — се преформатира за три години, политическата надстройка трудно може да запази стария си вид. Гласоподавателят в Саксония или провинция Саксония-Анхалт не чете програмите на партиите заради идеологически нюанси; той гласува на базата на сметката за отопление и сигурността на работното си място във фабриката.