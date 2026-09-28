„Гъбичният пик“ в геоложкия архив: Скритият фактор за залеза на влечугите

/Поглед.инфо/ Масовото измиране на границата между периодите Креда и Палеоген обикновено се свежда до холивудския сценарий с астероиден удар, огнена вълна и последвала ядрана зима. Геоложките пластове обаче разкриват много по-сложна, бавна и сурова логистика на смъртта. Наред с климатичния колапс и разпадането на хранителните вериги, биосферата се изправя пред вторичен, но фатален удар: свръхпроизводство на гъбични спори, превърнали планетата в токсично поле. В този хаос постоянната телесна температура на бозайниците се оказва единствената бариера срещу тотално инфекциозно заразяване.

Термичният щит срещу спорите: Как ендотермията пренареди биологичния иерархичен ред

Дълго време класическата палеонтология разглеждаше катастрофата Чиксулуб отпреди 66 милиона години през сравнително прости механика и кинетика: скала с диаметър около десет километра удря карбонатните платформи на днешния полуостров Юкатан, изхвърля гигантски обем мегатони прах и сяра в стратосферата и светлината просто угасва. Фотосинтезата спира, растителността загина, а след нея по веригата сривът завлича растителноядните гиганти и съответно висшите хищници. Сценарият е логично издържан, подкрепен е от иридиеви аномалии в слоя Clay Boundary и изглежда напълно достатъчен за популярните учебници.

Само че геоложките ядра, извадени от седиментите в Нова Зеландия, Северна Америка и подпочвените пластове на Атлантика, съдържат един специфичен, изключително плътен хоризонт, който отдавна мъчи архивистите и микропалеонтолозите. Това е така нареченият „гъбичен пик“ (fungal spike) – слой, в който микрофосилите от растителен прашец изчезват почти напълно и биват заменени от колосални концентрации от спори на сапрофитни и патогенни гъби. Когато милиони тонове биомаса – от пречупени иглолистни гори до гниещи трупове на влечуги – покриват повърхността на планетата, планетата се превръща в гигантска хранителна среда. Влагата, липсата на пряка слънчева светлина и изобилието от органичен отпадък създават идеалния инкубатор.

Тук опираме до суровата физиология и ресурсите. Влечугите, доминирали планетата до този момент, са ектотермни същества. Неговата телесна температура варира според тази на околната среда. При глобално застудяване и липса на слънчево греене техният метаболизъм се забавя, имунната им система пада до критични нива, а повърхността на тялото и дихателните им пътища остават напълно незащитени срещу агресивни микробиологични агенти. При температура на средата между 15 и 25 градуса по Целзий повечето патогенни гъби се размножават с бясна скорост, без да срещат естествена термична съпротива вътре в гостоприемника.

При дребните прародители на бозайниците ситуацията е била съвсем различна, макар и на пръв поглед нерационална. Държането на постоянно висока телесна температура от порядъка на 36–38 градуса по Целзий изисква огромно количество калории. Това е изключително неизгодна еволюционна инвестиция – за да поддържате вътрешния си пещ включен, трябва да ядете непрекъснато, понякога до няколко пъти повече храна спрямо собственото си тегло в сравнение с едно влечуго със същия размер. В нормални екологични условия това е тежък хазарт, който държи бозайниците в сянката на динозаврите в продължение на десетки милиони години.

Когато обаче планетата бива наводнена от гъбични спори, тази скъпоструваща метаболитна стратегия внезапно се превръща в най-добрата отбранителна линия. Голяма част от гъбичните патогени просто не могат да оцелеят, камо ли да се размножават при температури над 30–35 градуса по Целзий. Термичната бариера на ендотермията, съчетана с комплексен имунен отговор, изолира организъма на бозайника от микотична инвазия. Докато влечугите буквално гният отвътре и отвън поради невъзможността си да си осигурят термична защита, дребните ровещи бозайници преминават през микробиологичната криза невредими откъм инфекции.