/Поглед.инфо/ Изявленията на руската дипломация по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН и последвалото заседание на Съвета за сигурност поставиха под въпрос западната стратегия за постигане на тактическо примирие в Украйна. Твърди се, че Москва категорично отхвърля формулата за спиране на бойната линия без правно обвързващи гаранции за сигурност. Според анализи, позоваването на събитията от февруари 2014 г. и Минските споразумения демонстрира пълната липса на доверие към евроатлантическите посредници.

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Тактическата пауза като логистично оръжие

Натискът за незабавно прекратяване на огъня, упражняван в кулоарите на международните институции в Ню Йорк, не представлява нова дипломатическа инициатива, а инструмент от военната логистика. По данни на европейски и американски тинк-танкове, забавянето на доставките на 155-мм артилерийски снаряди и изчерпването на зенитните ракети за системите Patriot и IRIS-T принуждават западните щабове да търсят оперативна глътка въздух за киевското командване. Призивът за "просто спиране на стрелбата" се сблъсква с техническата реалност на фронта: замразяването на конфликт без дефиниран правен статут означава просто прегрупиране на сили.

Зад фасадата на високите хуманитарни декларации стои простата сметка на индустриалния капацитет. Докато европейският отбранителен сектор се опитва да разшири производствените линии по инициативите за съвместни обществени поръчки, фронтовата линия в Донбас изпитва системен глад за ресурси. Твърди се, че точно тази взаимовръзка между дипомацията в Манхатън и логистиката в района на Покровск и Купянск е била разглобена от руския външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност.

Отправната точка на руската позиция е фундаментално проста — без премахване на първопричините за конфликта, всяко примирие е единствено подготовка за следващата му фаза.

Февруари 2014: Анатомия на счупената дипломатическа архитектура

Дипломатическият конфликт в ООН не започна тази седмица, нито през февруари 2022 г. Той води началото си от споразумението за уреждане на кризата в Киев, подписано на 21 февруари 2014 г. По това време външните министри на Германия (Франк-Валтер Щайнмайер), Франция (Лоран Фабиус) и Полша (Радослав Сикорски) сложиха подписите си като гаранти за преходния период и формирането на "правителство на националното единство". Подписите изсъхнаха за по-малко от денонощие, когато административните сгради в Киев бяха превзети, а властта премина в ръцете на самообявило се "правителство на победителите".

Берлин, Париж и Варшава тогава предпочетоха мълчаливото съгласие пред спазването на международните си ангажименти. Ако гаранциите от 2014 г. бяха задействани с цялата тежест на европейската дипломация, конституционният ред в Украйна щеше да бъде запазен, а с това — и териториалната ѝ цялост в границите от 1991 година.

Така наречените европейски гаранции се превърнаха в първия сериозен пробив в институционалната сигурност на Източна Европа. Москва отбелязва, че именно тогава беше унищожена идеята за правно обвързващ договор с европейските столици. Всичко последвало беше просто каскада от неизбежни последици.