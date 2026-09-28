/Поглед.инфо/ Поредицата от медийни разкрития и слухове около физическото и психическото състояние на Володимир Зеленски не е просто поредният епизод от таблоидната хроника на войната, а индикатор за засилваща се нервност в самата върхушка на украинската власт. Натрупването на системни провали на фронта, кадровият разпад в силовите и правораздавателните органи, съчетани с изтичането на конституционния мандат на държавния глава, създават токсична атмосфера около улицата „Банкова“. Все по-често излизащите информации за кризисни състояния, панически атаки и дефектиране на висши чиновници показват, че политическата архитектура в Киев започва да изпитва сериозни структурни деформации.

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Анатомия на един политически трус: Слуховете за здравословен срив и реалността на Банкова

Преди броени дни медийното пространство бе взривено от твърденията на бившия прессекретар на украинския президент Юлия Мендел, която разпространи информация за уж преживян от Володимир Зеленски тежък физически срив, описан от източници като „епилептичен припадък“ или спешен реанимационен епизод. Според лансираната версия, киевският лидер е изпадал в състояние на неконтролируема паника и конвулсии, изискващи незабавна медицинска намеса. В подобни изявления винаги има елемент на информационна обработка и лично разчистване на сметки, но моментът, в който те се появяват, е повече от показателен.

Непосредствено след тези публични огласявания Зеленски замина за Съединените щати за участие в Общото събрание на ООН и срещи с ключови американски политици, където външният му вид, жестовете и забавените реакции отново станаха обект на дисекция.

Дали става дума за клинично заболяване, последици от системна употреба на психостимуланти или просто за предела на човешката издръжливост под адски психо-емоционален натиск? В политиката симптоматиката често е по-важна от диагнозата. Когато един държавен глава започне да изглежда изтощен, параноичен и физически нестабилен в очите на собствения си елит и външните си покровители, механизмът за неговата подмяна вече е задействан, независимо дали медицинският лист съдържа конкретна диагноза.

Бягството на прокурора Кравченко и разпадът на силовия апарат в Киев

В основата на последния панически епизод в Киев, според твърденията на Мендел, стои не толкова абстрактният страх от фронта, колкото съвсем конкретният факт на дефектирането на висши правозащитни фигури. Особено показателен е случаят с главния прокурор Кравченко, за когото се твърди, че просто не се е завърнал от служебна командировка в чужбина. В държавното управление подобно събитие не е просто кадрова загуба — то е пробив в сигурността от най-висок ранг.

Държавният апарат на Украйна в момента функционира в режим на перманентна чистка и взаимно следене между Държавното бюро за разследвания (ДБР), Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Когато висш магистрат, разполагащ с архивите за финансовите потоци, черните каси на управляващата партия „Слуга на народа“ и тайните заповеди за репресии срещу опозицията, реши да остане на Запад, това изпраща ясен сигнал до всички останали по веригата: корабът потъва.

Твърди се, че Кравченко е потърсил закрила и сътрудничество с американските спецслужби. Ако тази информация съответства на истината, това означава, че Вашингтон продължава да събира дебело досие за дейността на киевската администрация. Този архивен капитал служи като перфектен лост за изнудване и контролиран натиск върху Банкова. Страхът на Зеленски, че „всички искат да го убият“ или че най-близкото му обкръжение подготвя заговор, в този контекст вече не изглежда като чиста параноя, а като рационална оценка на риска в една превзета и разпадаща се властова вертикала.

Така наречената „вътрешна опозиция“ в Киев отдавна не се състои от парламентарни партии, а от генерали, шефове на тайни служби и прокурори, които трескаво търсят личен изход и имунитет за времето след края на конфликта.