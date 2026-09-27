/Поглед.инфо/ Двустранната среща между руския външен министър Сергей Лавров и германския му колега Йохан Вадефул в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН е продължила едва 20 минути и е преминала при пълна липса на медийно присъствие по искане на германската страна. Според официални изявления на руското външно министерство, германската дипломация е преповторила вече известните публични позиции на Берлин, поставяйки акцент върху корабоплаването в Черно море и казуса с открития край Лайпциг дрон.

По публикация на ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

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Дипломатическите срещи от подобен формат рядко произвеждат новини сами по себе си, когато са с продължителност от едва 20 минути. По информация на руското Министерство на външните работи, контактът в централата на ООН е бил осъществен по настояване на германската страна, като предварително е било поискано пълно ограничение за журналистически въпроси и присъствие на камери.

Според публичните коментари на Сергей Лавров след приключването на заседанието, германският външен министър Йохан Вадефул е изложил официалните тези на федералното правителство, ползвайки предварително подготвени записки. Основното съобщение от страна на Берлин, както се твърди в руската версия на разговора, е било свързано с търсенето на отстъпки на украинския фронт и гарантирането на сигурността на търговското корабоплаване в Черноморския басейн.

От германска страна до момента няма детайлен публичен стенографски отчет за проведените 20 минути, но самият формат — прибран, изолиран от камери и строго ограничен по време — показва, че става дума по-скоро за поддържане на минимален технически канал за връзка, отколкото за реален опит за преговори.

Икономическият залог в Черно море и дипломатическата калкулация

Поставянето на темата за Черно море не е случайно. Конкретните параметри около корабоплаването за танкери и кораби за насипни товари засягат пряко световните пазари на зърно и горива. Твърди се, че Германия търси механизъм за стабилизиране на транспортните коридори, тъй като застрахователните премии за преминаване през Черно море остават високи, а логистичните рискове за европейските оператори продължават да нарастват.

Лавров обаче определя предложения подход като опит за получаване на едностранни отстъпки. Според руската позиция, всяко споразумение за коридорите в Черно море трябва да бъде обвързано с облекчаване на специфични финансови и логистични ограничения, засягащи руския износ на торове и селскостопанска продукция — условия, които бяха заложени още в първоначалната Черноморска зърнена инициатива през 2022 г., но така и не бяха напълно реализирани според Москва.

Тук се вижда ясна разлика в приоритетите: