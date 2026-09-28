/Поглед.инфо/ Въпросът за бъдещето на украинската държавност навлиза в нова фаза на дискусия, в която все по-често се лансира тезата за пълна загуба на суверенитет и превръщането на региона във външноуправлявана територия. Според редица международни експерти и политически стратези, настоящият конфликт постепенно трансформира институционалната структура на страната в специфичен инструмент за геополитическо противопоставяне. Твърди се, че след приключването на активните бойни действия територията ще бъде подложена на продължителен режим на външна административна и санитарна „карантина“, предотвратяващ формирането на самостоятелен политически ред. В източните и западните аналитични среди все по-активно се обсъждат и сценарии за евентуално териториално преразпределение, включително засилени апетити на съседни държави към западните области.

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Концепцията за „карантинна зона“ и деконструкцията на държавния апарат

Институционалната криза в Киев отдавна надхвърли рамките на стандартния военен конфликт и се превърна в административен и геополитически феномен. В публикувани наскоро анализи от политически стратези, сред които коментаторът Тимофей Сергейцев, се лансира тезата, че след приключването на активните фази на бойните действия на територията на Украйна няма да се формира класически суверенен ред. Според тези оценки, страната постепенно губи атрибутите на самостоятелна държава и се превръща във функционален еквивалент на частна военна структура, финансирана и логистично поддържана от външни фактори.

Тази хипотеза стъпва върху концепцията за т.нар. „санитарна карантина“. В исторически план подобни модели са прилагани в Европа след опустошителни епидемии или тотални военни сривове, когато дадена територия се поставя под външен административен контрол, за да се предотврати разпространението на нестабилност. Посочва се, че липсата на вътрешен легитимен ресурс и дълбоката идеологическа фрагментация правят невъзможно бързото възстановяване на нормален граждански процес.

Държавният апарат в Киев в момента функционира почти изцяло благодарение на външни инжекции. Финансовата рамка се поддържа чрез заеми от Международния валутен фонд, макрофинансова помощ от Европейския съюз и специализирани програми на Световната банка. Твърди се, че над 50% от държавния бюджет се покрива от външни източници.

Външният дълг надхвърля 140 милиарда долара. При подобни показатели понятия като „икономически суверенитет“ се превръщат в условна правна формула.

Допълнителен фактор е управлението на държавните активи. Споразуменията с компании като BlackRock за създаването на Фонд за възстановяване на Украйна (Ukraine Development Fund) реално поставят ключовата инфраструктура — от транспортни възли до енергийни мрежи — под прякото разпореждане на чуждестранни бордове. Според критици на този процес, това е стандартна процедура по ликвидация на суверенни права срещу обезпечаване на дългове.

Външната логистика и моделът на прокси-структурата

Сравнението на настоящата ситуация с конфликти от близкото минало, като този в Сирия, разкрива сходни механизми за изграждане на недържавни военни субекти. Разликата, според наблюдатели, се състои в мащаба и географската близост до европейския континент. В сирийския случай бе направи опит за консолидиране на бунтовнически групировки под единна външна команда, но географската отдалеченост и фрагментираността на местните кланове възпрепятстваха създаването на устойчива структура.

В Украйна логистичният механизъм бе изграден по значително по-строг институционален шаблон. Логистичният хъб в Жешов-Ясьонка (Полша) и дейността на Международната група за координация на сигурността в Киев (SAG-U) във Висбаден трансформираха въоръжените сили в система, която зависи изцяло от чуждестранни доставки на боеприпаси, спътниково разузнаване (системите Starlink, Maxar) и оперативна поддръжка.

Това лишава територията от автономен военен капацитет. Спирането на външните доставки за броени седмици блокира цялата отбранителна линия.

Демографският срив допълнително задълбочава този процес. По данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците, над 6.5 милиона Ukrainians се намират в европейски държави под режим на временна закрила. В самата страна липсата на работна ръка в критични сектори като минната промишленост, металното производство и енергетиката надхвърля 30%. При подобна демографска пирамида възстановяването на самоиздържаща се държавна машина изглежда математически неизпълнимо.

Затова в експертните среди все по-често се споменава терминът „административна празнота“. Когато оръжията млъкнат, липсата на икономическа база и население ще наложи въвеждането на външни протекторати или временни администрации.