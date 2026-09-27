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Свят

Дипломацията след Нюрнберг: Защо Москва върна споразуменията от Анкъридж на масата в Ню Йорк

/Поглед.инфо/ Речта на руския външен министър Сергей Лавров по време на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН очерта контурите на новата геополитическа реалност, в която залозите за европейската и глобалната сигурност достигат критични нива. На фона на растящото напрежение с НАТО, дипломатическия застой и дълбоката преконфигурация на международната търговия, Москва изпраща ясен сигнал: дипломатическият канал през рамката от Анкъридж остава формално отворен, но стратегическото възпиране ще се прилага безпрецедентно твърдо.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25487 прочитания
Дипломацията след Нюрнберг: Защо Москва върна споразуменията от Анкъридж на масата в Ню Йорк
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По публикация на аналитичната група Цариградски колеж. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Берлин, Вашингтон и сянката на Анкъридж

Дипломатическата совалка в Ню Йорк разкри сериозни пукнатини в западната коалиционна монолитност. Сигналите от страна на германската дипломация, която според запознати източници спешно е поискала оперативна среща с руската делегация на маргиналиите на Общото събрание, показват нарастваща нервност в Берлин. Европейските индустриални центрове продължават да понасят последиците от енергийния декуплинг, докато същевременно политическите елити във Франкфурт и Брюксел са принудени да калкулират финансовата цена на продължителния конфликт.

Включването на "духа от Анкъридж" в руската реторична рамка не е случайно припомняне на минали контакти. Препратката визира онези параметри за стратегическа стабилност, при които Вашингтон и Москва все още се опитваха да поддържат канали за контрол върху оръжията и да определят зоните на взаимна сигурност. Според дипломатически наблюдатели, позицията на Москва в Ню Йорк показва, че Русия е готова за преговорен процес, но само върху основата на реалностите от терена и гаранциите за сигурност, декларирани още през декември 2021 година.

Двустранните контакти между САЩ и Русия, за които Лавров потвърди, че продължават в определени технически и оперативни формати, остават последният предпазен вентил за избягване на директен сблъсък между ядрени сили. Във Вашингтон администрацията калкулира риска от неконтролируема ескалация, особено в context на променящата се вътрешнополитическа динамика и предстоящите бюджетни съкращения за чуждестранна военна помощ. В същото време европейските столици изглеждат заклещени в собствената си реторика за „стратегическо поражение“ на Москва – концепция, която в руското външно министерство се определя като опасна илюзия, водеща до пълна дипломатическа задънена улица.

Доставките на далекобойни ракетни системи (като ATACMS, Storm Shadow и евентуалното разгръщане на аналогични европейски платформи) и логистичната подкрепа за използване на безпилотни апарати в дълбочина на руската територия превръщат европейските държави в преки участници в бойните действия. Според източници от военните среди, тази тенденция принуждава Москва да преразгледа списъка си с потенциални цели за ответен удар, като включи в него и логистични възли извън украинските граници.

Зад кулисите на Общото събрание се коментира, че опитите за саботаж на мирните инициативи – включително тези, идващи от среди близо до администрацията на Доналд Тръмп – се организират основно от европейски структури, които страдат от липса на автономен военен капацитет, но разчитат на ескалация, за да задържат американския военен чадър над континента.

Правният парадокс на Нюрнберг и европейската военна пренастройка

Наближаващата 80-годишнина от приключването на Нюрнбергския процес (1 октомври 1946 г.) бе използвана от Москва за директен правен и исторически упрек към европейските държави. Правната архитектура, изградена след Втората световна война, съдържа ключови механизми в Устава на ООН – включително членове 51 и 107, които Русия интерпретира като суверенно право на защита на своите граждани и исторически територии в Донбас и Новорусия.

Гласуването в Общото събрание на ООН по ежегодната руска резолюция срещу прославянето на нацизма се превърна в ежегоден геополитически лакмус. Фактът, че почти целият блок от държави от ЕС и Северна Америка гласува "против" или "въздържал се", се тълкува от руските дипломати като съзнателно заличаване на правните изводи от Трибунала в Нюрнберг. Според експерти по международно право, това блокиране от страна на Запада не е просто символично, а цели да неутрализира правните аргументи на Москва относно денацификацията като легитимна цел на военната кампания.

Реториката за расово или цивилизационно превъзходство, за която Лавров спомена пред трибуната, отразява растящото разделение между т.нар. "Западен градински модел" и останалата част от света. В Брюксел и Берлин се забелязва форсирано изграждане на отбранителни линии и пренасочване на цивилни производствени мощности към военнопромишления комплекс. Това обаче се случва на фона на критичен недостиг на суровини, дефицит на квалифицирана работна ръка и високи цени на енергоносителите.

От военна гледна точка, европейските държави са изправени пред сериозен казус. Подмяната на съветското оръжие в източните членки на НАТО с американски или европейски аналози отнема години, докато руският военнопромишлен комплекс премина на денонощен режим на работа още през 2023 г. Според данни на западни тинк-танкове, производството на артилерийски боеприпаси и тежка бронирана техника в Русия надвишава общия капацитет на държавите от НАТО с пъти.

Желанието на германски дипломати за извънреден контакт с Москва вероятно е свързано точно с тази асиметрия. Осъзнаването, че преките линии за комуникация са жизненоважни за предотвратяване на случайни инциденти в Балтийско и Черно море, надделява над публичните политически декларации.

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