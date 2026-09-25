Москва започна преместване на корпоративните си централи в регионите: Икономическа децентрализация или военна разпръснатост

/Поглед.инфо/ Президентът на Руската федерация Владимир Путин за пореден път повдигна въпроса за преместването на централните офиси на най-големите държавни корпорации от Москва към вътрешността на страната. На специализирано съвещание с правителството беше посочено, че над 250 структури и стотици хиляди служители са засегнати от тази административна реформа. Процесът, който формално се аргументира с балансиране на регионалното развитие, всъщност притежава и сериозни елементи на географско разпръскване с цел повишаване на стратегическата и отбранителна устойчивост.

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Анализ на решението: Кои стопански гиганти подлежат на пребазиране

Според доклада на министъра на икономическото развитие Максимилиан Решетников, правителственият проект засяга предимно осем водещи държавни холдинга: „Руски железници“ (РЖД), „Аерофлот“, „Руски пощи“, „Транснефт“, „Россети“, „Роснефт“, „Интер РАО“ и „Зарубежнефт“. Основният критерий, заложен от кабинета, обхваща структури с над 2000 служители в пределите на столицата.

Изключение от този списък правят предприятията от отбранително-промишления комплекс (ОПК). Според официалната позиция, тяхната релокация е определена като крайно нежелателна, тъй като смущенията в производствения процес в настоящия момент биха довели до необратими рискове за държавната сигурност.

Крайният срок за събиране и обработка на данните за персонала, подлежащ на пребазиране, бе фиксиран за 30 септември 2026 г. в съответствие с поручението след Санктпетербургския международен икономически форум. На практика обаче процесът не просто е в ход, а натрупа сериозна история:

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК): Премести своя централен офис в Санкт Петербург още през 2021 г.

Премести своя централен офис в Санкт Петербург още през 2021 г. „Газпром“: Завърши пълното пребазиране на корпоративното си ръководство в кулата „Лахта Център“ в Санкт Петербург през 2024 г.

Завърши пълното пребазиране на корпоративното си ръководство в кулата „Лахта Център“ в Санкт Петербург през 2024 г. „РусГидро“: Пренасочи оперативния си център към Красноярск през 2025 г.

Пренасочи оперативния си център към Красноярск през 2025 г. Промсвязьбанк (ПСБ): Изнесе ключови свои звена към Ярославъл през 2025 г.

Моделът „московска прахосмукачка“ и фискалните деформации

В продължение на десетилетия руският корпоративен модел функционираше при изразена структурна аномалия. Предприятия, чиито основни производствени мощности, заводи, мини и нефтени кладенци се намират в Урал, Сибир, Далечния изток или Арктика, плащаха преобладаващата част от корпоративните си данъци в Москва, където бяха юридически регистрирани техните централи.

Този механизъм, известен като „московската прахосмукачка“, изтегляше от провинцията не само данъчната база, но и квалифицираните управленски и инженерни кадри.

Оценките на икономически анализатори сочат, че пребазирането само на „Газпром“ в Санкт Петербург е довело до ръст на местния бюджет с над 20 процента. Пълното изнасяне на 15-те най-големи държавни компании би пренасочило между 250 и 300 милиарда рубли годишно към бюджетите на приемащите региони. За повечето от тях това представлява увеличение на собствените приходи с 12 до 18 на сто, съпроводено със създаването на 50 000 до 70 000 преки работни места и до 200 000 в свързаните сектори.