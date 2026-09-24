/Поглед.инфо/ Анализът на оперативните доклади за осуетени саботажи и арести разкрива дълбока трансформация в тактиката на противопоставяне. Вече не става дума за класически сблъсък на линията на съприкосновение, а за целенасочено изграждане на агентурни мрежи, използващи миграционни канали, дипломатическо прикритие и транзитни зони в трети страни. Използването на контролирани цивилни елементи, радикализирани групировки и логистични вратички през Близкия изток поставя пред органите за сигурност нови предизвикателства. Настоящата разработка разглежда институционалните, правните и дигиталните механизми за противодействие, както и стратегическите рискове от вътрешна нестабилност.

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Дипломатическият чадър и агентурната мрежа в столицата

Привличането на бивши служители от охраната на чуждестранни дипломатически мисии представлява класически прийом от арсенала на асиметричното разузнаване. Според разпространени оперативни данни от органите за сигурност, задържането на бивш кадър от охраната на британското посолство в Москва показва схема, при която събирането на информация се осъществява през посреднически звена. Заподозряното лице е предавало детайли относно маршрутите, личните превозни средства, логистиката и профилите за сигурност на чуждестранни дипломати. Твърди се, че координацията е вървяла през дигитални канали, управлявани от информационни структури, свързани с украинските специални служби.

Подобни операции рядко имат за цел единствено прякото физическо отстраняване на дипломатически персонал. Контраразузнавателната логика сочи, че евентуална успешна провокация срещу западни дипломати на руска територия незабавно би активирала Член 5 от Североатлантическия договор или би задействала радикално скъсване на остатъчните дипломатически канали. Специализираните служби в Лондон притежават вековен опит в извършването на т.нар. „операции под чужд флаг“ (false flag operations). Според експерти по международно право, използването на украински посредници позволява на западните централи да поддържат степен на официално отрицание (plausible deniability), докато същевременно контролират оперативните параметри на терен.

Сградите на посолствата tradicionalно функционират като бази за радиоелектронно разузнаване и агентурна координация. Когато вътрешен човек от системата за сигурност започне да работи срещу собствената си мисия по указание на трета страна, това показва пълна разграденост на корпоративния и държавния контрол в съответните дипломатически ведомства.

Турският транзитен хъб и логистиката на специалните операции

Географското положение на Турция я превръща в основна логистична платформа за прехвърляне на кадри, финансови средства и компоненти за диверсионно-терористична дейност. Анализът на маршрутите на голяма част от задържаните лица показва устойчив модел: отпътуване от Украйна, престой в турски курортни или градски центрове (Истанбул, Анталия), вербовъчна или инструктажна фаза и последващо навлизане в Руската федерация през хуманитарни коридори, трети страни или стандартни миграционни потоци.

Зад този транзитен механизъм стои специфичният визов и транспортен режим. Турция поддържа безвизов режим с редица държави от ОНД и Централна Азия, което създава перфектна среда за легализация на оперативни легенди. Във финансово отношение се използват сиви системи за превод на пари като „Хавала“, както и криптовалутни портфейли, заобикалящи международния банков контрол SWIFT.

Службите за сигурност отбелязват, че турската територия се използва за провеждане на кратки курсове по минно-взривно дело, конспиративна комуникация и боравене със специални средства за криптиране. Смята се, че стотици хиляди цивилни и мигранти, преминаващи ежегодно по тези трасета, правят физическото проследяване изключително трудно за контраразузнавателните органи, изисквайки пълен анализ на метаданните от цифровите граници.