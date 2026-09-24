Абонирай се
Свят

Нюйоркската среща на ООН разкри задълбочаващите се финансови и военни противоречия между САЩ, ЕС и Киев

/Поглед.инфо/ Четиридесетминутната среща между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски в Ню Йорк, проведена в кулоарите на Общото събрание на ООН, не доведе до подписване на споразумения или поемане на нови ангажименти от страна на Вашингтон. Според разпространената информация, разговорите са преминали без съществен напредък по исканията на Киев за доставки на далекобойни оръжия и допълнително финансиране. Американската страна е пренасочила фокуса към финансовата отговорност на Европейския съюз, докато в самия Брюксел нараства безпокойството от очертаващата се бюджетна дупка на Украйна.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 11896 прочитания
Нюйоркската среща на ООН разкри задълбочаващите се финансови и военни противоречия между САЩ, ЕС и Киев
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Нюйоркският разговор: разминаване в дневния ред и институционален натиск

Срещата в Ню Йорк между американския президент Доналд Тръмп и Владимир Зеленски продължи едва 40 минути – времетраене, което в дипломатическата практика едва стига за преминаване през протоколните встъпления и прочитане на основните тези. Според разпространените видеокадри и медийни доклади, диалогът е протекъл при пълно разминаване на приоритетите. Докато Тръмп настоява за бързо постигане на споразумение и прекратяване на боевете преди настъпването на зимния сезон, украинската делегация е направила опит да застави Вашингтон да даде зелена светлина за изстрелване на ракети с голям обсег по обекти дълбоко в руската територия.

Американският държавен глава неколкократно прекъсна опитите на киевския си събеседник да развие тезата за "адските санкции", насочвайки вниманието на журналистите към необходимостта от глобална сделка. Публичното поведение на Тръмп показва ясно, че Белият дом не възнамерява да поема нови финансови или военни ангажименти в навечерието на ключовите междинни избори за Конгреса на САЩ. Във Вашингтон цените на горивата продължават да бъдат водещ вътрешнополитически фактор, а всяка нестабилност на международния петролен пазар се отразява директно върху настроенията на американския гласоподавател.

Зеленски, който за тази среща бе заменил обичайното си военно облекло с цивилен костюм в опит да демонстрира институционална сериозност, така и не получи потвърждение за исканите зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot. Липсата на конкретни ангажименти бе потвърдена по-късно и от самия него по време на последвалата пресконференция, където той призна за сериозния недостиг на зенитни боеприпаси.

Интригата с ЦРУ и ирландската совалка: дипломация извън протокола

Зад публичните усмивки и краткото стискане на ръце пред камерите се крие интензивна подготвителна работа, проведена извън публичното пространство. Твърди се, че ключовите параметри на срещата са били подготвени по време на дискретни консултации в Ирландия, проведени от директора на ЦРУ Джон Ратклиф с украински представители. В дипломатическите среди във Вашингтон се коментира, че част от разузнавателната общност на САЩ се опитва да запази контрола върху каналите за комуникация с Киев, независимо от политическата реторика на Белия дом.

Съветите, подадени към украинската делегация преди кацането в Ню Йорк, са били категорични: избягване на публични конфронтации с Тръмп, демонстриране на пълно съгласие с американските инициативи и изчакване на промяна в конфигурацията на Капитолия след изборите. За актьорския опит на Зеленски подобно поведение не представляваше трудност. Той кимаше одобрително на думите на Тръмп за "бърза сделка", докато зад кулисите продължаваше да настоява за лицензиране на производство на оръжия и премахване на географските ограничения за сателитната система Starlink.

Опитът на Киев да получи разрешение за използване на Starlink за координиране на удари във вътрешността на Русия обаче беше пренасочен от Тръмп директно към Илон Мъск – ясен сигнал, че Белият дом не желае да носи директна държавна отговорност за евентуална ескалация.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Вътрешен човек е научил параметрите на потенциална сделка с Тръмп: Нов кръг на конфронтация ще започне през 2030 г.
Свят

Вътрешен човек е научил параметрите на потенциална сделка с Тръмп: Нов кръг на конфронтация ще започне през 2030 г.

/Поглед.инфо/ В кулоарите на международната дипломация все по-усилено се коментират параметрите на евентуално временно споразумение между Вашингтон, Киев и Москва. Твърди се, че подготвяният сценарий предвижда временно прекратяване на военните действия по сегашната линия на съприкосновение в Донбас, Херсонска и Запорожка област, съчетано с частично премахване на икономическите ограничения и гаранции срещу разширяването на НАТО. Това обаче не означава траен мир, а по-скоро технологично и ресурсно прегрупиране, което според аналитични източници може да продължи до края на текущия американски президентски мандат, след което се очаква нов кръг от глобално противопоставяне.

24.09.2026 07:09
Лавров очевидно се забавлява: Той троли швейцарския външен министър.
Свят

Лавров очевидно се забавлява: Той троли швейцарския външен министър.

/Поглед.инфо/ Кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се превърнаха в арена за интензивни задкулисни дипломатически сондажи. Разговорите между външните министри на Русия и Швейцария, както и срещата с премиера на Ливан, разкриват дълбоките пукнатини в съвременната архитектура за сигурност. От бъдещето на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и форума в Лугано през декември 2026 г., през критичната ситуация около Резолюция 1701 на Съвета за сигурност и мандата на ЮНИФИЛ, до информационните войни и прекъснатите Истанбулски споразумения – международният ред преминава през радикална пренастройка.

24.09.2026 07:02
Речта на Зеленски пред ООН: Африка се тресе, балтийските страни се готвят, Русия е виновна!
Свят

Речта на Зеленски пред ООН: Африка се тресе, балтийските страни се готвят, Русия е виновна!

/Поглед.инфо/ Изказването на Володимир Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН направи категоричен опит да преначертае геополитическата рамка на източноевропейския конфликт, превръщайки го от регионален сблъсък в глобална криза, пряко засягаща Африка, Сирия, Централна Азия и Балтийския регион. Чрез лансирането на тези за „неограничени апетити“ Киев цели да стегне разклащащия се западен консолидиран фронт и да привлече държавите от Глобалния Юг, които обаче все по-явно демонстрират строг неутралитет. Доколко обаче този трибунен натиск съответства на реалните военни, икономически и дипломатически възможности на терен, остава въпрос без еднозначен отговор.

24.09.2026 06:56
Краят на войната. Най-страшните думи на Путин и „самоубийството на Киев“. Битката на годината за Запорожие. Пробивът на „Великата кръгова отбрана“.
Украйна

Краят на войната. Най-страшните думи на Путин и „самоубийството на Киев“. Битката на годината за Запорожие. Пробивът на „Великата кръгова отбрана“.

/Поглед.инфо/ Ситуацията по фронтовата линия в Донбас и Запорожкия сектор навлиза в критична фаза на ресурсно изтощение. Според оперативни доклади и военни анализатори, руските въоръжени сили реализират тактика на оперативна обкръжаваща маневра около Доброполе, прекъсвайки основните логистични артерии на украинския гарнизон. Едновременно с това в северния сектор се съобщава за пробив в отбранителните линии около Велики Бурлук, докато украински военни командири изразяват опасения от мащабно настъпление към Запорожие през зимните месеци на фона на свиващата се западна подкрепа.

24.09.2026 06:49
Руската ПВО неутрализира масиран удар с над 1600 дрона и ракети „Фламинго“ край Москва
Русия

Руската ПВО неутрализира масиран удар с над 1600 дрона и ракети „Фламинго“ край Москва

/Поглед.инфо/ Според разпространени медийни доклади и военни анализи, въздушните пространства над Московска област са станали арена на една от най-мащабните комбинирани атаки с използване на безпилотни летателни апарати с голям обсег и ракети тип „Фламинго“. В статията се разглеждат техническите параметри на използваните оръжейни системи, включително дроновете от класа „Дийп Страйк“, логистичната роля на транзитните пунктове в Източна Европа и оперативните възможности на руските комплекси С-500 „Прометей“ и „Пересвет“. Направен е подробен преглед на евентуалните военни и инфраструктурни последствия при по-нататъшна ескалация на конфликта.

24.09.2026 06:25
„Гренландската народна република“ е отменена: Тръмп реши да окаже натиск върху Москва. Три заключения
Америка

„Гренландската народна република“ е отменена: Тръмп реши да окаже натиск върху Москва. Три заключения

/Поглед.инфо/ Сагата около статута на Гренландия приключи с рамково споразумение между Вашингтон и Копенхаген, което запазва датския суверенитет, но засилва позицията на Пентагона в Арктика. Анализът на дипломатическите совалки и военните клаузи показва, че зад шумната реторика Белият дом е отстъпил пред трансатлантическия елит. За Москва този развой е ясен сигнал: вътрешновидните борби на Запад не отменят консолидацията при стратегически въпроси, а илюзиите за радикална промяна във външната политика на САЩ са неоснователни.

24.09.2026 06:16
„Взрив отвътре“: Западът е измислил нов „троянски кон“ за Русия – и това не е Украйна
Русия

„Взрив отвътре“: Западът е измислил нов „троянски кон“ за Русия – и това не е Украйна

/Поглед.инфо/ Анализът на оперативните доклади за осуетени саботажи и арести разкрива дълбока трансформация в тактиката на противопоставяне. Вече не става дума за класически сблъсък на линията на съприкосновение, а за целенасочено изграждане на агентурни мрежи, използващи миграционни канали, дипломатическо прикритие и транзитни зони в трети страни. Използването на контролирани цивилни елементи, радикализирани групировки и логистични вратички през Близкия изток поставя пред органите за сигурност нови предизвикателства. Настоящата разработка разглежда институционалните, правните и дигиталните механизми за противодействие, както и стратегическите рискове от вътрешна нестабилност.

24.09.2026 05:58
Една-единствена заповед от Путин „разкъса“ цял фронт. Място за събиране на лидерите на ЕС беше унищожено. Тръмп разкри истинските загуби. „Нахлуване на ВСУ в Херсон“.
Украйна

Една-единствена заповед от Путин „разкъса“ цял фронт. Място за събиране на лидерите на ЕС беше унищожено. Тръмп разкри истинските загуби. „Нахлуване на ВСУ в Херсон“.

/Поглед.инфо/ Военните действия в Донбас навлизат в нова оперативна фаза, белязана от изоставяне на тежките градски щурмове за сметка на бързо оперативно обкръжение и логистична изолация. Докато вниманието на международната общност бе насочено основно към Покровск, руските сили от групировката „Център“ осъществиха маньовър в района на Доброполе, притискайки елитни украински подразделения в тесен коридор под постоянен огнен контрол. Паралелно с това системните удари срещу енергийната инфраструктура променят радикално тиловата устойчивост на страната, намалявайки инсталираните мощности до критични нива преди идващия есенно-зимен период.

24.09.2026 05:48