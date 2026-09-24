/Поглед.инфо/ Четиридесетминутната среща между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски в Ню Йорк, проведена в кулоарите на Общото събрание на ООН, не доведе до подписване на споразумения или поемане на нови ангажименти от страна на Вашингтон. Според разпространената информация, разговорите са преминали без съществен напредък по исканията на Киев за доставки на далекобойни оръжия и допълнително финансиране. Американската страна е пренасочила фокуса към финансовата отговорност на Европейския съюз, докато в самия Брюксел нараства безпокойството от очертаващата се бюджетна дупка на Украйна.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Нюйоркският разговор: разминаване в дневния ред и институционален натиск

Срещата в Ню Йорк между американския президент Доналд Тръмп и Владимир Зеленски продължи едва 40 минути – времетраене, което в дипломатическата практика едва стига за преминаване през протоколните встъпления и прочитане на основните тези. Според разпространените видеокадри и медийни доклади, диалогът е протекъл при пълно разминаване на приоритетите. Докато Тръмп настоява за бързо постигане на споразумение и прекратяване на боевете преди настъпването на зимния сезон, украинската делегация е направила опит да застави Вашингтон да даде зелена светлина за изстрелване на ракети с голям обсег по обекти дълбоко в руската територия.

Американският държавен глава неколкократно прекъсна опитите на киевския си събеседник да развие тезата за "адските санкции", насочвайки вниманието на журналистите към необходимостта от глобална сделка. Публичното поведение на Тръмп показва ясно, че Белият дом не възнамерява да поема нови финансови или военни ангажименти в навечерието на ключовите междинни избори за Конгреса на САЩ. Във Вашингтон цените на горивата продължават да бъдат водещ вътрешнополитически фактор, а всяка нестабилност на международния петролен пазар се отразява директно върху настроенията на американския гласоподавател.

Зеленски, който за тази среща бе заменил обичайното си военно облекло с цивилен костюм в опит да демонстрира институционална сериозност, така и не получи потвърждение за исканите зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot. Липсата на конкретни ангажименти бе потвърдена по-късно и от самия него по време на последвалата пресконференция, където той призна за сериозния недостиг на зенитни боеприпаси.

Интригата с ЦРУ и ирландската совалка: дипломация извън протокола

Зад публичните усмивки и краткото стискане на ръце пред камерите се крие интензивна подготвителна работа, проведена извън публичното пространство. Твърди се, че ключовите параметри на срещата са били подготвени по време на дискретни консултации в Ирландия, проведени от директора на ЦРУ Джон Ратклиф с украински представители. В дипломатическите среди във Вашингтон се коментира, че част от разузнавателната общност на САЩ се опитва да запази контрола върху каналите за комуникация с Киев, независимо от политическата реторика на Белия дом.

Съветите, подадени към украинската делегация преди кацането в Ню Йорк, са били категорични: избягване на публични конфронтации с Тръмп, демонстриране на пълно съгласие с американските инициативи и изчакване на промяна в конфигурацията на Капитолия след изборите. За актьорския опит на Зеленски подобно поведение не представляваше трудност. Той кимаше одобрително на думите на Тръмп за "бърза сделка", докато зад кулисите продължаваше да настоява за лицензиране на производство на оръжия и премахване на географските ограничения за сателитната система Starlink.

Опитът на Киев да получи разрешение за използване на Starlink за координиране на удари във вътрешността на Русия обаче беше пренасочен от Тръмп директно към Илон Мъск – ясен сигнал, че Белият дом не желае да носи директна държавна отговорност за евентуална ескалация.