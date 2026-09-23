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Поглед към Китай

Китай въвежда „класни стаи“ за изкуствен интелект, за да подхрани бума на хуманоидните роботи

/Поглед.инфо/ Редици от хуманоидни роботи повтарят едни и същи движения отново и отново – вдигат бутилки с вода, пъхат тави в микровълнови печки и сканират етикети на пратки. Наблизо оператори в костюми за заснемане на движение сгъват пране и изглаждат чаршафи, като движенията им се записват от сензори и се подават към системи за обучение на изкуствен интелект.

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Китай въвежда „класни стаи“ за изкуствен интелект, за да подхрани бума на хуманоидните роботи
Източник: 38picres.cgtn.com
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Подобни сцени се разиграват на много места в Китай. Специалистите от бранша наричат тези съоръжения „полигони за обучение на въплътена изкуствена интелигентност“.

В Китай вече има над 140 производители на хуманоидни роботи. През 2025 г. страната е изнесла 14 400 хуманоидни робота, което представлява приблизително осем от всеки 10 броя, изнесени в световен мащаб.

Изследователски доклад показва, че към края на юни 2026 г. Китай е открил повече от 70 тренировъчни площадки за въплътена изкуствена интелигентност. Освен това над 40 тренировъчни площадки за въплътена изкуствена интелигентност са в процес на строителство или в етап на планиране. Повечето от тях са разположени в делтата на река Яндзъ, региона Пекин-Тиендзин-Хъбей и делтата на Перлената река.

През юни 2026 г. китайските власти стартираха специален план за действие за обучение на хуманоидни роботи и въплътена изкуствена интелигентност в реални условия, като изискваха от всяка провинция да определи поне 20 приоритетни сценария и да създаде пространства за обучение в реални условия, подходящи за обучение, тестване и проверка.

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