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Проф. Нина Дюлгерова: Русия няма да приеме мир по условията на Запада
/Поглед.инфо/ В разговора ми с проф. Нина Дюлгерова търсим какво стои зад дипломатическата активност около Украйна. Срещата Лавров–Рубио, сигналите за възможен разговор Путин–Тръмп и все по-острият спор за условията на бъдещото уреждане показват колко далеч сме от истински мир. Говорим и за Европа, която според проф. Дюлгерова все по-трудно защитава собствените си интереси, за американската политика, за бъдещето на ООН и за глобалното пренареждане, в което Русия, Китай и САЩ ще определят много от правилата на следващия период.
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