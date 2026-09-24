Проф. Нина Дюлгерова: Русия няма да приеме мир по условията на Запада

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с Георги Марков се поставя въпроса, който вече не може да бъде затворен само в границите на Германия: наблюдаваме ли началото на голяма политическа промяна в Европа? Какво остава от властовия ресурс на Фридрих Мерц, докъде може да стигне възходът на AfD и защо Марков насочва вниманието към Франция? Говорим още за Италия, Испания, Полша и Австрия – и за неговата прогноза, че европейската политическа система навлиза в период на тежко пренареждане.

24.09.2026 18:30